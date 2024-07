Lily Collins mặc trang phục giá 18 triệu của Đỗ Mạnh Cường

Theo đó, phần 1 của mùa thứ tư phát từ 15/8, còn phần 2 phát từ 12/9, trên Netflix. Trên poster, diễn viên Lily Collins diện trang phục phiên bản giới hạn từ thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường, giá 18 triệu đồng.

Diễn viên mặc bodysuit chấm bi to bản bên trong. Bên ngoài là chiếc váy quây màu đen, có hoạ tiết hoa 3D màu hồng làm điểm nhấn. Kỹ thuật xử lý hoa 3D là một trong những dấu ấn của Đỗ Mạnh Cường. Lily Collins còn đội mũ phụ kiện tăng thêm vẻ cổ điển.

Trang phục của Đỗ Mạnh Cường xuất hiện trên poster của phim Emily in Paris mùa 4

NTK Đỗ Mạnh Cường nói anh bất ngờ, vỡ oà khi thấy thiết kế của mình xuất hiện trên poster phim được quảng bá trên toàn cầu. Marylin Fitoussi, stylist của phim Emily in Paris liên hệ với NTK họ Đỗ sau show diễn của SIXDO tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân - Hè 2024, diễn ra vào tháng 9/2023, tại New York, Mỹ.

Anh thực hiện trang phục trên với 2 phiên bản, theo đúng số đo stylist gửi. Thời gian thực hiện khá gấp rút, nhưng Đỗ Mạnh Cường và cộng sự vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Sau đó, anh phải gửi dịch vụ hàng không thật nhanh để trang phục đến nơi đúng thời gian. May mắn, diễn viên Lily Collins mặc vừa trang phục, không cần chỉnh sửa thêm.

Trước đó, nhiều người cũng bất ngờ khi thấy loạt ảnh hậu trường Lily Collins diện trang phục của Đỗ Mạnh Cường để quay phim. Thiết kế này có phom cổ điển, sử dụng kỹ thuật đính kết thủ công, giá 180 triệu đồng.

Một thiết kế khác Đỗ Mạnh Cường thực hiện cho Lily Collins quay Emily in Paris mùa thứ tư

Trước Lily Collins, nhiều ngôi sao khác cũng diện trang phục từ thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường như: Dung Tổ Nhi, Leyla Milani, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum…

Emily in Paris do Darren Star sản xuất, chiếu trên Netflix lần đầu vào tháng 10/2020. Lily Collins vào vai nữ chính là Emily Cooper - cô gái 20 tuổi người Mỹ, chuyển từ Chicago đến Paris để tìm cơ hội việc làm.Trên hành trình cô thích nghi với cuộc sống mới đã xảy ra những xung đột văn hóa. Thời trang được xem là điểm sáng trong phim này.

Theo Hollwood Reporter trong phần bốn thì Emily (Lily Collins), Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park) và Camille (Camille Razat) đều sẽ trở lại. Emily và Gabriel cuối cùng cũng có cơ hội ở bên nhau khi Camille đã hủy đám cưới. Nhưng việc cô ấy đang mang thai có thể cản trở họ một lần nữa. Sẽ có rất nhiều điều để giải thích về mối tình tay ba này trong phần bốn.



Hà Anh