Liệu Iran có dùng tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất để tập kích Israel?

Quân đội Iran cho biết đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh nội địa tiên tiến nhất Fattah-2 trong vụ tấn công các mục tiêu Israel. Hãng thông tấn bán chính thống Mehr News của Iran dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ rằng họ đã dùng tên lửa Fattah-2 để qua mặt các hệ thống phòng không của Israel. Theo IRGC, 80% tên lửa được sử dụng trong chiến dịch tấn công này đã bắn trúng các mục tiêu Israel, bao gồm cả căn cứ không quân Tel Nof gần Tel Aviv và khu vực Netsarim gần dải Gaza. Quân đội Iran cũng khẳng định đã phá hủy một lượng lớn xe tăng, máy bay chiến đấu, cũng như một số hệ thống radar phòng thủ loại َArrow 2 và َArrow 3 hiện đại của Israel trong đợt tập kích này. Hình ảnh cho thấy tên lửa Iran trên bầu trời Israel. Ảnh: CNN

Nếu được xác minh, sự kiện trên sẽ đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này của Iran được sử dụng trong một nhiệm vụ thực chiến. Đồng thời, đây cũng có thể là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của Iran phá hủy trận địa phòng không Arrow 2, Arrow 3 của Israel. Lâu nay, Arrow 2, Arrow 3 là những thành phần quan trọng trong lưới phòng thủ đa tầng mà Israel phát triển với sự trợ giúp của Mỹ, nhằm đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo có tầm bay cao trước khi chúng kịp xâm nhập tầng thấp của bầu khí quyển. Phía Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do IRGC đưa ra. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Anna Ukolova cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Iran không gây ra bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào cho Israel hoặc lực lượng không quân của nước này. Tuy nhiên, IDF thống kê, Iran đã bắn hơn 180 quả tên lửa đạn các loại vào lãnh thổ nước này. Cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel được đánh giá là có quy mô lớn gấp đôi vụ tập kích mà Tehran thực hiện hồi tháng 4 vừa qua (để trả đũa cuộc không kích chết người của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria), xét về số lượng tên lửa đạn đạo. Dòng tên lửa Fattah (Kẻ chinh phạt) là vũ khí siêu vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Chính quyền Tehran từng tuyên bố Fattah là một bước nhảy vọt trong lĩnh vực tên lửa của nước này, và rằng có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không trong khu vực, kể cả các hệ thống của Mỹ và Vòm sắt của Israel. Trong đó, mẫu Fattah-2 được công bố lần đầu tiên trong chuyến thăm của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, tới khu trưng bày của lực lượng không quân IRGC vào cuối năm ngoái. Tên lửa Fattah-2 của Iran được trưng bày. Ảnh: Defence Blog Theo công bố từ phía Iran, Fattah-2 có thể đạt tốc độ lên tới Mach 15 (khoảng 18.375km/giờ), tức gấp 15 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn có thể lên tới 2.500km và đầu đạn ước tính khoảng 450kg. Hình ảnh đăng tải cho thấy Fattah-2 có tầng đẩy kích thước khá lớn, dường như sử dụng nhiên liệu lỏng, trong khi phần đầu tên lửa mang hình dáng khá giống các thiết bị lượn siêu vượt âm mà Nga, Mỹ từng công bố. Phần đầu đạn của Fattah-2 được thiết kế để phá hủy mục tiêu chủ yếu nhờ động năng và phần đầu nổ với sức công phá thấp hơn các quả bom kích thước lớn. Bởi vậy, Fattah-2 được cho là phù hợp để tấn công các mục tiêu giá trị của đối phương như đài radar, điểm tập kết máy bay chiến đấu hay các sở chỉ huy. Ngược lại, một số chuyên gia vũ khí lại đặt dấu hỏi về tuyên bố của phía Iran bởi hiện việc xác định chính xác mẫu tên lửa là rất khó do thiếu hình ảnh tham chiếu. CNN dẫn lời ông Trevor Ball, cựu kỹ thuật viên cấp cao về vũ khí nổ của Lục quân Mỹ nhận định rằng, từ các hình ảnh về cuộc tấn công, các mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống Israel nhiều khả năng phù hợp với các biến thể đạn đạo tầm trung Shahab-3 như Emad hoặc Ghadr. Mặt khác, chuyên gia Ball cũng lập luận rằng, Fattah-2 là một trong những tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran và họ sẽ mất rất nhiều nếu sử dụng nó. Thêm vào đó, Israel có thể nắm được khả năng của tên lửa này khi Iran sử dụng hoặc nếu chẳng may tên lửa rơi xuống còn nguyên vẹn, Israel sẽ thu hồi và nghiên cứu tìm cách khắc chế. TRẦN ANH