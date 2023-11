Liên tiếp phát hiện 3 thi thể trôi dạt ở Hà Tĩnh

Một ngày trước (11/11), khác cũng được lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện trôi dạt trên sông Lam, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Cả 2 nạn nhân này đều được xác định tử vong từ vài ngày trước, thi thể đang phân hủy.

Đến sáng nay 12/11, Công an thị trấn Xuân An cho hay, 2 thi thể nói trên đã được xác minh danh tính là Nguyễn Văn Đ. (41 tuổi, quê xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) và Lương Gia Bảo L. (19 tuổi, quê xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).