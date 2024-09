Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công

-Thưa bà, sau một năm thành lập, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã có kết quả hoạt động như thế nào?

Vào ngày 9/9/2023, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chính thức được thành lập. Liên hiệp Hội luôn bám sát các phương châm đã đề ra. Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh cộng đồng.

Đại hội thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Cụ thể: Liên hiệp Hội đã quyên góp, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội; tham gia cùng các cấp hội phụ nữ trong hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”; tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”; chung tay đóng góp, xây dựng Công viên Cầu Vồng ở đảo Trường Sa lớn...

Trong chương trình “Mùa xuân yêu thương”, Liên hiệp Hội đã quyên góp tiền cho quỹ “Trái tim hồng” nhằm trợ giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn. Gần đây nhất, Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia vận động quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại do cháy chợ ở Ba Lan và Séc; ủng hộ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do sạt lở đất ở Sơn La, tặng 1 căn nhà cho người nghèo.