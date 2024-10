Lịch trình triển khai One UI 7 của Samsung khiến người hâm mộ Galaxy thất vọng

Tại Hội nghị Nhà phát triển Samsung (SDC) 2024 được khai mạc hôm 3/10, Samsung đã đưa ra nhiều thông báo quan trọng, đặc biệt là thông tin về One UI 7. One UI 7 là nền tảng hệ điều hành được Samsung triển khai cho nhiều thiết bị Galaxy của hãng để mang đến trải nghiệm Android 15, vì vậy rất nhiều người háo hức chờ đợi thông tin về bản cập nhật này. Tuy nhiên, Samsung tiếp tục trì hoãn nó khi cho biết sẽ phát hành phiên bản beta của One UI 7 đến người dùng vào cuối năm nay. Samsung cũng chỉ công bố những thay đổi đáng chú ý cho phần mềm của mình trên các dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm việc mở rộng phạm vi ứng dụng của One UI, không chỉ cho smartphone mà còn cho máy tính bảng, TV, và các thiết bị gia dụng khác. Đặc biệt, Samsung cho biết sẽ thống nhất tên gọi cho phần mềm của tất cả các sản phẩm chính, vốn sử dụng danh pháp khác nhau từ trước đến nay. Theo đó, tất cả phần mềm cho TV, smartphone và thiết bị gia dụng sẽ được gọi chung là One UI. Thay đổi này dự kiến sẽ được triển khai vào khoảng năm 2025 nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình cập nhật phần mềm trên danh mục sản phẩm đa dạng của hãng. Ngoài ra, mặc dù chưa nêu rõ lý do cho sự chậm trễ trong việc triển khai One UI 7 beta nhưng công ty cũng chia sẻ một số thông tin liên quan đến bản cập nhật này. Theo thông tin từ công ty, One UI 7 beta sẽ được phát hành vào cuối năm nay, mặc dù thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định. Đặc biệt, phiên bản hoàn chỉnh của One UI 7 sẽ không có mặt cho đến khi dòng sản phẩm Galaxy S25 được giới thiệu vào năm sau. Mặc dù việc trì hoãn này cho phép Samsung có thêm thời gian để hoàn thiện và giảm thiểu lỗi cho bản cập nhật nhưng đó là điều chưa từng thấy tại công ty. Được biết, phiên bản hoàn chỉnh của One UI 6 đã được phát hành cho người dùng vào tháng 10 năm ngoái. Nói về một số tính năng mới trên One UI 7, nhật ký thay đổi của hệ điều hành này đã tiết lộ một số thông tin về nó, bao gồm các biểu tượng mới, hình ảnh động mới, giao diện người dùng máy ảnh được cải tiến và biểu tượng pin mới.