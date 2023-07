Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023: Nóng derby Hà Nội

Tâm điểm ở vòng đấu này, có 2 cặp đấu đáng chú ý là màn so tài của Hà Nội FC vs Viettel FC và Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định.

Trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Viettel. Hà Nội FC là ĐKVĐ của giải đấu, trong khi Viettel luôn là đối thủ rất khó chịu với mọi đội bóng.