Lịch thi đấu và trưc tiếp EURO 2024 hôm nay 16/6 - 20h00 ngày 16/6: Bảng D - Ba Lan vs Hà Lan (trực tiếp VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV thể thao ) - 23h00 ngày 16/6: Bảng C - Slovenia vs Đan Mạch (trực tiếp VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV thể thao) - 02h00 ngày 17/6: Bảng C - Serbia vs Anh (trực tiếp VTV2, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV thể thao) - 20h00 ngày 16/6: Bảng D - Ba Lan vs Hà Lan Ba Lan là đội cuối cùng giành quyền dự EURO 2024 sau trận thắng trên chấm luân lưu trước Xứ Wales ở trận play-off. Trong khi Hà Lan đứng thứ hai ở bảng, sau Pháp. Rõ ràng Ba Lan là đội ‘kèo dưới’ so với Hà Lan nếu xét về mọi mặt. đội bóng này lại đen đủi khi tiền đạo chủ lực của họ là Lewandowski bị đau nên phải bỏ lỡ trận mở màn. Thiếu vắng Lewandowski và cả những mắt xích quan trọng như Milik (Juventus) hay Cash (Aston Villa) vì chấn thương. Ba Lan đơn giản là không có điểm tựa đáng tin cậy để đối phó với Hà Lan. Thiệt thòi cho Hà Lan là ngay trước giải phải chia tay hai cầu thủ chủ chốt là Frankie De Jong và Koopmeiners do chấn thương nhưng hai cầu thủ được gọi bổ sung là Maatsen và Zirkzee cũng rất chất lượng. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Hà Lan thắng đến 4 và hòa 1. Nếu họ tiếp tục thắng trong trận ra quân bảng D này, là không bất ngờ. Đội hình dự kiến: Ba Lan: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Slisz, Zalewski; Zielinski, Urbanski; Buksa Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo - 23h00 ngày 16/6: Bảng C - Slovenia vs Đan Mạch Đan Mạch và Slovenia đã nằm cùng bảng ở vòng loại EURO 2024. Slovenia giành quyền tham dự EURO 2024 với vị trí nhì bảng, đạt 22 điểm/10 vòng. Đây cũng mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ được góp mặt ở VCK 1 kỳ EURO. Ở hai trận giao hữu trước giải họ cũng chơi không tệ, thắng 1 và hòa 1 URO, Slovenia chỉ thắng 1 và hoà 1. Đan Mạch đến EURO 2024 với tư cách đội đầu bảng ở vòng loại. Họ cũng có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu, khi toàn thắng cả 2 trận giao hữu với Na Uy và Thuỵ Điển. Ở EURO 2020, họ đã chơi rất hay và vào tới bán kết, trước khi bị loại bởi đội chủ nhà Anh. Đội hình Đan Mạch cũng giữ nguyên được những trụ cột đã từng gây bất ngờ ở kỳ EURO trước. Trong hai lượt gặp nhau ở vòng bảng, Đan Mạch hòa 1-1 ở lượt đi và thắng 2-1 ở lượt về. Slovenia chưa từng thắng trận tại EURO. Ở giải năm 2000 họ đá 3 trận với 2 trận hòa và 1 trận thua. Thành tích tốt nhất của Đan Mạch là vô địch năm 1992 sau khi thắng Đức. So về nhiều mặt, có thể tin Đan Mạch tiếp tục có kết quả tốt trước Slovenia. Đội hình dự kiến: Slovenia: Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Horvat, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah; Hojlund, Wind. - 02h00 ngày 17/6: Bảng C - Serbia vs Anh Mất đến 24 năm Serbia mới trở lại EURO. Lần gần nhất họ góp mặt là giải đấu năm 2000. Mọi chuyện càng khó hơn vì ở trận ra quân họ gặp phải ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Anh. Anh đã nhiều lần đến rất gần ngôi vô địch EURO nhưng đều thất bại, đáng tiếc nhất là việc thua Ý trên sân nhà ở trận chung kết EURO 2020. Người Anh tiếp tục nhận trái đắng tại World Cup 2022 - nơi họ để thua Pháp ở tứ kết. Hai năm sau nỗi đau World Cup, tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm chức vô địch quốc tế lần đầu tiên kể từ năm 1966. Vấn đề của Anh không phải là chất lượng cầu thủ, nếu không muốn nói là đội có lực lượng thuộc hàng mạnh nhất. ‘Tử huyệt’ của Anh có lẽ là năng lực của HLV Southgate không xứng với sức mạnh tập thể. Serbia bước vào trận đấu này với đội hình mạnh nhất, Milos Veljkovic trở lại trung tâm hàng thủ đá cặp cùng Predrag Rajkovic hoặc Vanja Milinkovic-Savic. Đối với Anh, John Stones đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Cái tên vắng mặt duy nhất là Luke Shaw, nhưng Kieran Trippier đã sẵn sàng tiếp quản hành lang cánh trái. Dù sao, với thực lực được đánh giá vượt trội so với đối thủ cùng quyết tâm có ngày ra quân thuận lợi, ĐT Anh nhiều khả năng sẽ có chiến thắng, thậm chí thắng tưng bừng. Đội hình dự kiến: Serbia: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. Anh: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.