Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/4, Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục lăn bóng với vòng 31 chỉ hơn 1 ngày sau khi kết thúc vòng 30.

(Ảnh: Reuters).

Trận đấu sớm nhất của vòng đấu này sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 5/4 giữa Everton và Arsenal. Pháo thủ cần phải có chiến thắng để duy trì cơ họi mong manh trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Arteta chắc chắn sẽ có những sự phân tâm nhất định khi chỉ sau cuộc đọ sức này 3 ngày, Arsenal sẽ chạm trán Real Madrid ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu.

Ở khung 21h sẽ là 3 trận đấu: Crystal Palace vs Brighton, Ipswich Town vs Wolves và West Ham vs Bournemouth.

Trận đấu muộn nhất trong ngày của Ngoại hạng Anh hôm nay sẽ bắt đầu lúc 23h30 giữa Aston Villa vsvNottingham Forest.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/4, Real Madrid gặp Valencia lúc 21h15, Barca đối đầu Betis lúc 2h rạng sáng 6/4. Ở Pháp, PSG tiếp đón Angers trong trận đấu bắt đầu lúc 22h ngày 5/4 trong khi trân cầu đáng chú ý ở Serie A là màn so tài giữa AC Milan và Fiorentina lúc 1h45 rạng sáng 6/4.