Lịch thi đấu và dự đoán kết quả vòng 29 Ngoại hạng Anh

Trận Ipswich Town vs Nottingham Forest. Đội khách đang đứng thứ 3 và có cơ hội lớn để bám đuổi Arsenal. Chỉ phải gặp đối thủ ‘hết thuốc chữa’ như Ipswich là cơ hội không thể tốt hơn để họ tích điểm, củng cố vững chắc vị trí. Dự đoán: Nottingham thắng.

Trận Man City vs Brighton. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nếu muốn giành suất dự Champions League mùa tới, điều mà họ đã làm suốt 14 mùa giải liên tiếp, họ không có quyền mắc sai lầm.

Trận Fulham vs Tottenham: Mùa này thành tích sân khách của Tottenham không mấy ấn tượng, chỉ thắng 5/13 trận đã đấu. Ngược lại, thành tích sân nhà của Fulham cũng chẳng tốt vì chỉ kiếm được 20 điểm/14 trận đã đấu. Vì thế Fulham vẫn đang ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Họ không thể thu hẹp khoảng cách 5 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu. Tottenham bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Fulham, dù đang có tinh thần phấn chấn sau chiến thắng ở Europa League. Dự đoán: Fulham từ hòa đến thắng.

Trận Leicester vs MU. Đội chủ nhà chỉ thắng 4 trận từ đầu mùa đến giờ, vật lộn ở vị trí thứ 19 với 17 điểm. MU vừa có màn hủy diệt đối thủ Real Sociedad ở đấu trường Europa League. Họ cũng cầm hòa Arsenal ở vòng 28. Những kết quả đó không thể thay đổi được thực tế là MU vẫn đang đứng thứ 14, với 33 điểm sau 27 trận.

Mùa giải năm nay Leicester và MU khá có duyên với nhau khi đối đầu ở cả giải Ngoại hạng, Cúp FA lẫn Cúp Liên đoàn và MU luôn thắng. HLV Nistelrooy còn dẫn dắt cả hai đội. Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng MU tiếp tục có trận thắng thứ 4, ngay trên sân khách. Dự đoán: MU thắng.

Trận Bournemouth vs Brentford. Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi 3 vòng đấu không thắng ở Ngoại hạng Anh. Do chỉ giành được 1 điểm trong 9 điểm tối đa, Bournemouth đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Brentford giành được 7 điểm trong 4 trận gần nhất, con số không quá tệ. Họ cũng bất bại trong cả 6 trận gần nhất với Bournemouth. Dự đoán: hòa.