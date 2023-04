Theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 7/4, các sân cỏ Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng 5. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của Nam Định vs Khánh Hòa và SLNA vs Bình Dương. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 18h.

18h ngày 7/4, Nam Định – Khánh Hòa: Tiếp Khánh Hòa chiều nay, Nam Định có đội hình mạnh nhất khi thủ môn Nguyên Mạnh trở lại sau chấn thương, cộng với nhiều gương mặt chất lượng khác, đội chủ nhà vượt trội so với Khánh Hòa. Ở Cúp QG tuần trước Nam Định đã vượt qua Hải Phòng trong khi Khánh Hòa thất bại ngay trên sân nhà trước CA Hà Nội. Nam Định đang xếp thứ 3 và chỉ thua đội đầu bảng Topenland Bình Định đúng 1 điểm. Lấy trọn 3 điểm trước Khánh Hòa là mục tiêu của Nam Định để cạnh tranh ngôi đầu. Trong khi đó trận cầu tâm điểm ngày hôm nay giữa SLNA - Bình Dương diễn ra lúc 18h. SLNA là đội toàn hòa sau 4 trận đầu tiên tính tới thời điểm hiện tại. Đáng nói, ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023 vừa qua, SLNA tiếp tục gây thất vọng khi bị đội hạng Nhất Quảng Nam cầm hòa rồi đánh bại trên loạt sút luân lưu ngay trên sân Vinh. Bên kia chiến tuyến, Bình Dương đang nằm trong top3 vị trí cuối bảng khi có được 2 điểm sau 4 vòng đấu. Huế - Becamex Bình Dương. Vòng loại Cúp Quốc gia 2023. Ảnh: VPF Tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023, tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giúp đội bóng đất Thủ thắng đậm 4-0 trước đối thủ hạng Nhất Huế FC. Chiến thắng này dù không đem lại quá nhiều ý nghĩa về chuyên môn nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn khi “giải tỏa áp lực” cho Bình Dương trước thềm vòng 5 V-league trở lại. Làm khách trên sân của SLNA chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào và Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ. Bình Dương toàn thua trong 5 trận đấu gần nhất gặp SLNA. Trước một SLNA đang có phong độ không tốt, Bình Dương hoàn toàn có thể giành được kết quả có lợi, thậm chí là hướng đến chiến thắng, nếu như Tiến Linh hay Rimario tỏa sáng.