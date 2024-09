Lịch thi đấu tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10

Đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp tuyển Lebanon và Ấn Độ dịp FIFA Days tháng 10.2024. Tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10.2024. Ảnh: VFF Tiếp tục lộ trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á – ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu quốc tế chất lượng, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức vào dịp FIFA Days tháng 10 tới. Hai đội tuyển khách mời được VFF lựa chọn mời sang thi đấu với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Lebanon và đội tuyển Ấn Độ. Đây là 2 đội tuyển có trình độ được đánh giá khá cân bằng so với đội tuyển Việt Nam nên sẽ thuận lợi để huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc đua tại ASEAN Cup 2024. Trên bảng xếp hạng mới được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố, đội tuyển Lebanon đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí 114 thế giới, xếp trên đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Trong khi đó, do thành tích không tốt tại giải giao hữu Intercontinent Cup hồi tháng 9 vừa qua, đội tuyển Ấn Độ đã bị tụt 2 bậc và đang xếp hạng 126. Trong lịch sử đối đầu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lebanon đã gặp nhau 2 lần tại vòng loại Asian Cup 2011. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình và hòa 1-1 ở trận lượt về trên sân khách. Còn với đội tuyển Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thử sức ở các trận giao hữu quốc tế, một trận hồi năm 2010 (thua 1-3) và một trận hồi năm 2022 (thắng 3-0). Để chuẩn bị cho FIFA Days tháng 10.2024, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 5.10, sau khi kết thúc vòng 4 V.League 2024-2025. Các trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 10.2024 do VFF tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9.10 đến 15.10 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, "chảo lửa" thành Nam đã trở thành điểm tựa giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6 và tháng 9.2023, lần lượt gặp Syria (thắng 1-0) và Palestine (thắng 2-0). Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10.2024. Ảnh: VFF