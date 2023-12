Lịch thi đấu lượt đi giải Hạng Nhất quốc gia 2023/24

CLB Huế được chơi trên sân nhà ở trận đấu diễn ra sớm nhất vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia 2023/2024. Đội bóng cố đô sẽ tiếp đón Đồng Tháp.

Là chủ nhà trong cuộc đối đầu này, nhưng Long An không được đánh giá cao, bởi mục tiêu của họ giờ chỉ là trụ lại sân chơi hạng Nhất. Long An đang tạm xếp thứ 7 bảng tổng sắp với 7 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng do vừa rớt xuống hạng Nhất hồi cuối mùa giải 2023, nên lực lượng vẫn khá mạnh và mục tiêu của họ chính là trở lại V-League vào cuối mùa này. Do đó, Long An khó so bì được với đối thủ khi SHB đang dẫn đầu BXH với 11 điểm.