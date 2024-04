Lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024

Với đương kim á quân của giải đấu - LPBank Ninh Bình, đội bóng này đã mượn thành công chủ công sáng giá Nguyễn Thị Uyên từ Geleximco Thái Bình. Có thể khẳng định đội bóng cố đô đang có lực lượng toàn diện nhất giải với sự có mặt của Nguyễn Uyên, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy cùng hai phụ công xuất sắc: Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh.

Binh chủng Thông tin cũng sớm khẳng định tham vọng của mình với việc đưa về chủ công Vi Thị Như Quỳnh từ Quảng Ninh; đồng thời, phụ công huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan - Pleumjit Thinkaow vẫn sẽ chinh chiến cùng đội bóng áo lính ở giải này cùng người đàn em đồng hương - Siriwan Deekaew.

Binh chủng Thông Tin thể hiện tham vọng tại Cúp Hùng Vương khi mang về chủ công Vi Thị Như Quỳnh

Trong khi đó, dù không có sự phục vụ của Chen Peiyan ở Cúp Hùng Vương sắp tới, song VTV Bình Điền Long An chắc chắn sẽ đưa về một ngoại binh khác đến từ Trung Quốc (không phải Cai Xiaoqing). Bên cạnh đó, dàn cầu thủ trẻ của Long An với Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Trà My, v.v. đang rất được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng tại giải đấu này sau khi chơi rất ấn tượng ở giai đoạn I giải VĐQG.