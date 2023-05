Lịch thi đấu bóng đá ngày 12/5 và rạng sáng ngày 13/5: Nữ Việt Nam vs Nữ Campuchia

ĐT nữ Myanmar đã làm nên cú sốc lớn tại SEA Games 2023 khi đánh bại ĐT nữ Philippines, ĐKVĐ Đông Nam Á, đồng thời là đại diện của khu vực (cùng với Việt Nam) tham dự World Cup nữ tới đây. Chiến thắng ấy cũng giúp Myanmar giành tấm vé vào chơi bán kết nhờ hơn hiệu số so với ĐT nữ Philippines.

Nữ Thái Lan vs Nữ Myanmar : Cuộc đối đấu giữa ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Myanmar ở vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 2023 đang trở nên khó lường, dù đội bóng xứ Chùa Vàng được đánh giá cao hơn đối thủ.

Campuchia là đội bóng yếu nhất trong 4 đội vào bán kết. So với ĐT nữ Việt Nam, Campuchia ở vị thế thấp hơn rất nhiều nên khó so đo về mặt chuyên môn nếu như chơi tất tay.

Nữ Việt Nam vs Nữ Campuchia : Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Campuchia được đánh giá nghiêng hẳn về đoàn quân của ông Mai Đức Chung. Chỉ cần không chủ quan, tỉnh táo để khoan thủng hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà là ĐT nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng ĐT nữ Thái Lan không dễ giành vé vào chơi chung kết, nếu như họ không tập trung và có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt cho trận chiến với đối thủ khó lường này.

Lazio vs Lecce: Đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, các cầu thủ Lazio sa sút một cách khó hiểu, khi nhận thất bại ở 3/4 trận liên tiếp gần đây.

Lazio đang đứng thứ 3 với 64 điểm, nhưng chỉ hơn đội đứng thứ 4 là Inter Milan 1 điểm. Chưa kể, đội đứng thứ 5 là AC Milan cũng chỉ thua Lazio 3 điểm trong khi giải còn 4 vòng.

Muốn đảm bảo vị trí trong Top 4, Lazio không được phép thua trận này. May cho họ là Lecce cũng tệ không kém khi chỉ thua nhóm xuống hạng 4 điểm, chỉ giành 4 trong số 33 điểm tối đa ở 11 trận gần nhất.

Được thi đấu trên sân nhà, lực lượng mạnh hơn hẳn, Lazio sẽ giành chiến thắng.

Cologne vs Hertha Berlin: Dù cắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp với thắng lợi 2-1 trước Stuttgart vòng trước nhưng Hertha Berlin vẫn đứng chót bảng và đặt một chân xuống hạng (kém 5 điểm so với nhóm an toàn).