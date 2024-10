Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: UEFA Nations League: Tây Ban Nha vs Serbia, Scotland vs Bồ Đào Nha, Ba Lan vs Croatia; Vòng loại World Cup 2026: Argentina vs Bolivia, Brazil vs Peru

Trong loạt trận UEFA Nations League đêm nay, đáng chú ý là các trận Tây Ban Nha vs Serbia, Scotland vs Bồ Đào Nha, Ba Lan vs Croatia. Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina và Brazil đều thi đấu sân nhà gặp các đối thủ dưới cơ là Bolivia, Peru. Lịch thi đấu UEFA Nations League - 01h45 ngày 16/10: League C: Bảng 3 - Belarus vs Luxembourg - 01h45 ngày 16/10: League C: Bảng 2 - Kosovo vs Đảo Síp (Cyprus) - 01h45 ngày 16/10: League C: Bảng 2 - Lithuania vs Romania - 01h45 ngày 16/10: League A: Bảng 1 - Ba Lan vs Croatia - 01h45 ngày 16/10: League A: Bảng 4 - Thụy Sỹ vs Đan Mạch - 01h45 ngày 16/10: League A: Bảng 4 - Tây Ban Nha vs Serbia - 01h45 ngày 16/10: League A: Bảng 1 - Scotland vs Bồ Đào Nha - 01h45 ngày 16/10: League C: Bảng 3 - Bắc Ireland vs Bulgaria Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - 03h30 ngày 16/10: Colombia vs Chile - 06h00 ngày 16/10: Paraguay vs Venezuela - 06h30 ngày 16/10: Uruguay vs Ecuador - 07h00 ngày 16/10: Argentina vs Bolivia - 07h45 ngày 16/10: Brazil vs Peru Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - 17h35 ngày 15/10: Bảng C - Nhật Bản vs Australia - 18h00 ngày 15/10: Bảng B - Hàn Quốc vs Iraq - 19h00 ngày 15/10: Bảng C - Trung Quốc vs Indonesia - 21h00 ngày 15/10: Bảng A - Kyrgyzstan vs Triều Tiên - 21h00 ngày 15/10: Bảng A - Uzbekistan vs UAE - 23h00 ngày 15/10: Bảng A - Iran vs Qatar - 23h00 ngày 15/10: Bảng B - Jordan vs Oman - 23h00 ngày 15/10: Bảng B - Palestine vs Kuwait - 01h00 ngày 16/10: Bảng C - Saudi Arabia vs Bahrain Nhận định - 01h45 ngày 16/10: Tây Ban Nha vs Serbia Ở lượt đi, Serbia đã gây sốc khi cầm chân Tây Ban Nha. Đến nay đội bóng của HLV Stojkovic đã giành được 4 điểm. Còn Tây Ban Nha sau trận hòa kể trên đã thắng liền 2 trận để đứng đầu bảng. Ở lần gặp lại này, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không để Serbia tái lập kết quả hòa như trước. Thậm chí, một trận thua đậm của Serbia là điều được dự đoán. Tây Ban Nha có nhiều sự vắng mặt đáng tiếc trong đợt tập trung lần này do chấn thương như Dani Olmo, Rodri, Dani Carvajal, Nico Williams. Mới đây nhất, sau trận đấu với Đan Mạch, đến lượt Lamine Yamal chấn thương và chính thức rời khỏi khu tập trung của đội để trở lại Barcelona trị thương, chắc chắn không ra sân. Phía Serbia vắng Vinja Milinkovic-Savic, Milos Veljkovic, Andrija Zivkovic, Ivan Ilic và đặc biệt là Sergej Milinkovic-Savic do chấn thương. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha: Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Baena, Pedri, Oyarzabal; Morata Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Biramcevic; Samardzic, Mitrovic, Lukic - 01h45 ngày 16/10: Ba Lan vs Croatia Ba Lan khởi đầu UEFA Nations League mùa này bằng chiến thắng 3-1 trước Scotland nhưng sau đó thua liền 2 trận trước Bồ Đào Nha và chính Croatia. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục mất điểm trong trận lượt về này trước Croatia, đội đang có phong độ khá ấn tượng và đứng thứ 2 trong bảng. Có ưu thế về sân nhà nhưng trận này Ba Lan vắng 2 cầu thủ chủ chốt là Arkadiusz Milik và Mateusz Wieteska do chấn thương. Đội hình dự kiến: Ba Lan: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kaminski, Walukiewicz, Zalewski; Zielinski, Szymanski, Urbanski; Bogusz, Lewandowski. Croatia: Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Pjaca, Sosa, Modric, Kovacic, Sucic; Petkovic, Matanovic. - 01h45 ngày 16/10: Scotland vs Bồ Đào Nha Trước khi UEFA Nations League mùa này khởi tranh Scotland được đánh giá khá tốt vì đội hình nhiều cầu thủ kinh nghiệm, lại vừa dự EURO 2024. Nhưng đến lúc này họ đang đứng chót bảng A1, chưa có điểm nào và hiệu số là -3. Đội hình Scotland không có ngôi sao lớn, lại phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của McTominay. Dù là chủ nhà nhưng trước đội đầu bảng Bồ Đào Nha, chẳng mấy ai tin Scotland có thể kiếm điểm. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục đội sổ. Điều quan tâm ở trận đấu này là liệu Ronaldo có tiếp tục ghi bàn cho đội khách hay không? Ở lượt đi Scotland đã thua 1-2 và trong cả 5 trận đối đầu gần nhất họ thua đến 4, hòa 1 trước Bồ Đào Nha. Cả hai đội đều vắng rất nhiều cầu thủ vì những lý do khác nhau. Scotland không có McGinn, Kieran Tierney, Scott McKenna, Aaron Hickey, Lewis Ferguson và Nathan Patterson. Bồ Đào Nha vắng Goncalo Ramos, William Carvalho, Goncalo Inacio, Jose Sa, Pedro Goncalves và Geovany Quenda bên phía Bồ Đào Nha. Đội hình dự kiến: Scotland: Gunn; Ralston, Hanley, Souttar, Robertson; Gilmour, McClean; Christie, McTominay, Doak; Dykes. Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Dias, Antonio Silva, Mendes; Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo - 07h00 ngày 16/10: Argentina vs Bolivia Bóng đá Bolivia không thể so với Argentina về bất cứ phương diện nào, vì thế rất hiếm khi thắng được đối thủ. Thống kê cho thấy trong 20 lần gặp nhau gần đây họ chỉ thắng 2, thua đến 14 trận. Vào lúc Argentina đang có phong độ cao như hiện tại (đứng đầu bảng), nhiệm vụ kiếm điểm trên sân khách của Bolivia càng khó hơn. Argentina dù 2 trận gần đây không thể thắng và bị đội nhì bảng Colombia rút ngắn khoảng cách điểm số nhưng vẫn quá mạnh với Bolivia. Chuỗi trận không thắng của Argentina sẽ không kéo dài sang con số 3. Bolivia lại càng khó hơn vì cầu thủ chủ chốt Hector Cuellar không thể ra sân vì án treo giò. Một chiến thắng sẽ giúp Argentina giải quyết được rất nhiều vấn đề, như củng cố ngôi đầu bảng, ít nhất thì giữ nguyên được cách biệt điểm số với Colombia và giải phóng các cầu thủ khỏi gánh nặng tâm lý. Argentina vẫn chưa có sự trở lại của thủ thành Emiliano Martinez. Khả năng ra sân của tiền vệ Mac Allister cũng chưa rõ ràng nhưng có sự trở lại của trung vệ Cristian Romero. Đội hình dự kiến: Argentina: Rulli; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, N.Gonzalez; Messi, Alvarez. Bolivia: Viscarra; Medina, Haquin, M.Suarez, Sagredo; Matheus, Villamil, Vaca; Terceros, Algaranaz, Chura. - 07h45 ngày 16/10: Brazil vs Peru Vòng trước, Peru tạo ra ‘cơn địa chấn’ khi đánh bại đội đang đứng thứ 3 là Uruguay với tỉ số 1-0. Dù vậy, kết quả này không giúp họ thoát khỏi vị trí áp chót. Cũng ở lượt trước, Brazil đánh bại Chile 2-1 trên sân khách, một chiến thắng quý giá để leo lên vị trí thứ 4. Brazil dù hiện tại không thể hiện được sức mạnh vốn có nhưng lúc này họ vẫn ở đẳng cấp vượt trội so với Peru. Trong 24 lần gặp nhau trước đây, Brazil cũng thắng đối thủ đến 18 trận, thua 3. Peru càng khó hơn vì trận này vắng hàng loạt cầu thủ: Yoshimar Yotun, Renato Tapia, Miguel Trauco, Anderson Santamaria, Gianluca Lapadula, Yordy Reyna và Santiago Ormeno. Còn Brazil không triệu tập Vinicius, Bremer, Eder Militao lẫn Guilherme Arana vì lý do sức khỏe. Một chiến thắng, thậm chí với tỉ số cách biệt lớn, đang chờ đón Brazil. Đội hình dự kiến: Brazil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Telles; Andre, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Raphinha, Endrick, Rodrygo Peru: Gallesse; M Araujo, Zambrano, Callens; Advincula, Cartagena, Calcaterra, Pena, Lopez; Valera, Flores