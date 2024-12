Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/12: ASEAN Cup 2024: Myanmar vs Indonesia, Lào vs Việt Nam; Ngoại hạng Anh: West Ham vs Wolves

Bảng B ASEAN Cup 2024 sẽ khai cuộc hôm nay với hai trận Myanmar vs Indonesia và Lào vs Việt Nam. Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2024 - 19h30 ngày 9/12: Bảng B - Myanmar vs Indonesia (VTV5 Tây Nam Bộ, FPT Play) - 20h00 ngày 9/12: Bảng B - Lào vs Việt Nam (VTV5, FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 15 - 03h00 ngày 10/12: West Ham vs Wolves (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga vòng 16 - 03h00 ngày 10/12: Getafe vs Espanyol (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A vòng 15 - 02h45 ngày 10/12: Monza vs Udinese Nhận định: - 19h30 ngày 9/12: Myanmar vs Indonesia Myanmar góp mặt ở 14 kỳ giải vô địch Đông Nam Á từ Tiger Cup đến AFF Cup nhưng thành tích tốt nhất chỉ là 2 lần vào bán kết và xếp hạng 4 chung cuộc vào năm 2004 và 2016. Ở ASEAN Cup 2024 này họ đặt mục tiêu vào bán kết nhưng xem ra khó thực hiện khi chuẩn bị không tốt. HLV người Đức Michael Feichtenbeiner đã bị sa thải và bổ nhiệm danh thủ Myo Hlaing Win thay thế. Cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Myanmar chỉ có 2 tháng để chọn lọc nhân sự, chuẩn bị chuyên môn và thi đấu giao hữu. Myanmar chuẩn bị cho giải với 4 trận giao hữu và chỉ thắng 1, hòa 1, thua 2. Indonesia không được đánh giá cao nhưng vẫn là ứng viên hàng đầu tại ASEAN Cup 2024 Nhìn chung lực lượng của Myanmar tại ASEAN Cup 2024 là trẻ và sung sức với độ tuổi trung bình là 25,8 tuổi. Nòng cốt là 8 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có 4 chơi ở Thái Lan (Maung Maung Lwin, Lwin Moe Aung, Win Naing Tun và Than Paing), 2 tại Malaysia và 2 tại Campuchia. Indonesia không được đánh giá cao tại ASEAN Cup 2024 lần này do đang dồn toàn lực cho vòng loại World Cup 2026 bằng đội hình mạnh nhất với rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Vì thế HLV Shin Tae-yong chỉ mang đến giải 8 tuyển thủ thi đấu vòng loại World Cup 2026, số còn lại, nhất là các cầu thủ nhập tịch, không được các CLB chủ quan nhả quân. Dù vậy, Nhìn tổng thể thì Indonesia vẫn sở hữu đội hình có chất lượng chuyên môn tốt, ít nhất là được đánh giá cao hơn so với Myanmar trong trận ra quân này nên cơ hội để giành 3 điểm cũng nhiều hơn. Đội hình dự kiến: Myanmar: Pyae Phyo Thu; Thet Hein Soe - Aung Wanna Soe - Soe Moe Kyaw - Hein Phyo Win; Wai Lin Aung; Win Naing Tun - Thiha Zaw - Lwin Moe Aung - Maung Maung Lwin; Than Paing. Indonesia: Fasya; Asnawi - Priyatna - Rudianto - Pamungkas - Pratama; Fikri - Alfriyanto - Marselino; Ferrari - Hokky. - 20h00 ngày 9/12: Lào vs Việt Nam ASEAN Cup là cơ hội cuối cùng để đội tuyển Việt Nam tìm kiếm một danh hiệu sau hàng loạt kết quả không như ý muốn trong năm 2024. Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu và mục tiêu đặt ra là vào đến chung kết. Việt Nam được đánh giá cao hơn chủ nhà Lào. Ảnh: VFF Không còn cách nào khác, HLV Kim Sang Sik và các học trò phải giành chiến thắng trước Lào để ‘chạy đà’ thật tốt. Thực tế, mục tiêu trên không phải là quá khó vì Lào khá yếu. Ở bảng này, so với Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Philippines thì Lào bị đánh giá là yếu thế nhất. Dưới sự huấn luyện của HLV Ha Hyeok Jun, Lào đã có những bước tiến lớn trong thời gian qua nhưng nhìn chung họ vẫn là ‘chiếu dưới’ ở Đông Nam Á. Lực lượng của Lào tại ASEAN Cup 2024 là đội có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại giải, với 15/26 cầu thủ dưới 23 tuổi. Lào chuẩn bị cho giải với 5 trận đấu nhưng chỉ hòa và thua. Điều khá ngạc nhiên là họ lại cầm hòa Thái Lan 1-1. 'Ngoại binh' Nguyễn Xuân Son sẽ đem đến sức sống mới cho hàng công Việt Nam? Với Việt Nam, phong độ lúc này cũng chưa hẳn là tốt nhưng sự vượt trội về mọi mặt khiến chúng ta được đánh giá cao hơn hẳn. Đây cũng là giải đấu đầu tiên mà Việt Nam có sử dụng cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Rafaelson với tên Việt là Nguyễn Xuân Son. Việt Nam chuẩn bị cho giải với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và chiến thắng trong cả 3 trận giao hữu. Trong 7 lần gặp Việt Nam, tuyển Lào toàn thua, thậm chí là thua cách biệt. Có lẽ trận đấu hôm nay cũng có kết quả tương tự. Đội hình dự kiến: Lào: Souvanhansok; Sangvilay - Siphongphan - Somsanit - Hanthavong - Soukphachan; Wenpaserth - Thongkhamsavath - Khochalern - Souvanny; Bounkong. Việt Nam: Filip Nguyễn; Duy Mạnh - Việt Anh - Thành Chung; Văn Thanh - Thành Long - Hoàng Đức - Xuân Mạnh; Quang Hải - Tiến Linh - Văn Toàn. - 03h00 ngày 10/12: West Ham vs Wolves West Ham, xếp thứ 14 với 15 điểm sau 14 vòng, vừa nhận thất bại 1-3 trước Leicester City. Đây là trận thua thứ 3 trong 5 trận gần nhất của họ. HLV Julen Lopetegui đang chịu áp lực rất lớn. Đầu mùa này người hâm mộ kỳ vọng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ giúp câu lạc bộ tiến thêm một bước về mặt lối chơi, nhưng những gì họ thấy chỉ là thất vọng. West Ham hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm nhưng kém Top 6 tới 10 điểm. Tình cảnh của Wolves còn bi đát hơn, đứng áp chót bảng xếp hạng với 9 điểm, vừa thảm bại 0-4 trước Everton. Hàng thủ Wolves tệ nhất giải với 36 bàn thua chỉ sau 15 vòng đấu. Vì thế ngay cả người lạc quan nhất cũng không tin Wolves sẽ kiếm được điểm trên sân West Ham. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của West Ham là 45,56%. Tỷ lệ thắng của Wolves là 32,57%. Tỷ lệ hòa là 21,87%. Về lực lượng, West Ham không có Michail Antonio vì mới bị tai nạn xe hơi. Danny Ings và Jean-Clair Todibo có vấn đề về thể lực chưa chắc chắn khả năng ra sân. Phía Wolves chắc chắn vắng Nelson Semedo vì bị treo giò. Đội hình dự kiến: West Ham: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Palmieri; Alvarez, Soler; Bowen, Soucek, Kudus; Fullkrug. Wolves: Bentley; Doherty, Gomes, Dawson, Ait-Nouri; Doyle, Lemina, Bellegarde; Sarabia, Cunha, Hwang.