Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/12: Inter vs Parma, Atalanta vs AC Milan, Celta Vigo vs Mallorca

Vòng 15 Serie A, Atalanta sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng nếu vượt qua Milan trên sân nhà. Trong khi đó, Inter sẽ rút ngắn khoảng cách điểm số với Napoli còn 1 điểm nếu vượt qua Parma. Lịch thi đấu La Liga - vòng 16 - 03h00 ngày 7/12: Celta Vigo vs Mallorca Lịch thi đấu Serie A - vòng 15 - 00h30 ngày 7/12: Inter vs Parma - 02h45 ngày 7/12: Atalanta vs AC Milan Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 13 - 02h30 ngày 7/12: Stuttgart vs Union Berlin Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 14 - 01h00 ngày 7/12: Lille vs Brest - 03h00 ngày 7/12: Auxerre vs PSG Nhận định: - 00h30 ngày 7/12: Inter vs Parma Ở vòng đấu trước, Inter mới giành được thắng lợi đậm nhất kể từ đầu mùa, khi đè bẹp Verona tới 5 bàn không gỡ ngay trên sân khách. Hiện tại nhà ĐKVĐ đang đứng thứ 3 nhưng có lợi thế là chỉ kém đội đầu bảng Napoli 4 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Nghĩa là nếu hạ được Parma thì Inter (28 điểm) sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách so với Napoli. Parma vòng trước thắng Lazio 3-1 để vươn lên giữa bảng. Inter Milan vượt trội về chất lượng đội hình và phong độ, cộng thêm lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng. Điều đáng nói là Parma đã thua ở 4/5 lần chạm trán Inter gần đây. Lần gần nhất Parma thắng tại San Siro đã từ năm 2013. Đội hình dự kiến: Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram Parma: Suzuki; Del Prato, Leoni, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny - 02h45 ngày 7/12: Atalanta vs AC Milan Milan với chuỗi 4 trận bất bại gần đây (cả Serie A lẫn Cúp Quốc gia) ĐÃ phần nào lấy lại sự tự tin sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên họ vẫn đang đứng thứ 7 với 22 điểm, kém nhóm dẫn đầu một khoảng cách đáng kể. Trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn với Milan bởi Atalanta đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 9 trận bất bại tại Serie A, trong đó có 7 chiến thắng. Ở vòng đấu gần nhất, La Dea giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của AS Roma, qua đó tiếp tục bám đuổi Napoli trong cuộc đua vô địch với 31 điểm, chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu. Mùa trước, Milan không thắng ở cả 3 trận gặp Atalanta, trong đó có 2 trận thua (1 tại Serie A, 1 tại Coppa Italia) và 1 trận hòa. Về lực lượng, Atalanta chắc chắn không có Gian Piero Gasperini vì án phạt. Gianluca Scamacca và Davide Zappacosta chưa sẵn sàng trở lại. Phía Milan cũng không có Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, và Luka Jovic vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. - 03h00 ngày 7/12: Celta Vigo vs Mallorca So với cùng thời điểm mùa trước, Celta Vigo đang chơi tốt hơn rất nhiều. Đến lúc này ho5 đứng thứ 12 trên BXH với 18 điểm, kém Mallorca 6 điểm. Trong khi đó, dù vừa thua thảm 1-5 trước Barca, nhưng nhìn chung vị trí thứ 6 của Mallorca lúc này là ‘tốt hơn dự kiến’. Họ đang có 24 điểm và chỉ kém đội thứ tư là Bilbao 2 điểm. Nếu duy trì tốt phong độ hiện tại họ hoàn toàn có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau. Tuy nhiên vấn đề của Mallorca lúc này là ghi bàn quá ít, mới có 16 bàn. Mallorca bất bại trong 4 trận La Liga gần nhất gặp Celta. Với phong độ hiện tại, khả năng họ sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại này. Dự đoán: Mallorca từ hòa đến thắng. Đội hình dự kiến: Celta Vigo: Guaita; J Rodriguez, Starfelt, Alonso; Bamba, Mingueza, Moriba, Alvarez; Aspas, Douvikas, Swedberg Mallorca: Greif; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; A Sanchez, Morlanes, Costa, Darder; Larin, Muriqi