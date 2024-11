Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/11 - Champions League: Inter Milan vs Arsenal, Bayern Munich vs Benfica, PSG vs Atletico Madrid

Arsenal vẫn đang chơi rất tốt ở Champions League dù hơi 'chao đảo' ở giải Ngoại hạng. Nhưng chuyến làm khách của Inter Milan đêm nay hứa hẹn 'vui ít buồn nhiều' cho 'Pháo thủ'. Lịch thi đấu Champions League - 00h45 ngày 7/11: Shakhtar Donetsk vs Young Boys (TV360) - 00h45 ngày 7/11: Club Brugge vs Aston Villa (TV360) - 03h00 ngày 7/11: PSG vs Atletico Madrid(TV360) - 03h00 ngày 7/11: Stuttgart vs Atalanta (TV360) - 03h00 ngày 7/11: Bayern Munich vs Benfica (TV360) - 03h00 ngày 7/11: Feyenoord vs RB Salzburg (TV360) - 03h00 ngày 7/11: Crvena Zvezda vs Barcelona (TV360) - 03h00 ngày 7/11: Inter Milan vs Arsenal (TV360) - 03h00 ngày 7/11: Sparta Prague vs Brest (TV360) Lịch thi đấu Europa League - 22h30 ngày 6/11: Besiktas vs Malmo FF Nhận định: - 03h00 ngày 7/11: Bayern Munich vs Benfica Nhiệm vụ trước mắt Bayern là phải đánh bại Benfica để cải thiện vị trí. Sau trận thua mất mặt 1-4 trước Barcelona, Bayern đang đứng thứ 23, với 3 điểm sau 3 trận. Do đó, để có thể tìm một suất trong top 8 (tương ứng tấm vé đi tiếp vào vòng sau), Bayern sẽ phải cố gắng vượt qua mọi đối thủ. Lúc này, Benfica cũng đang có phong độ rất ổn khi chỉ thua 1/5 trận gần nhất. Trên sân khách, CLB này cũng không thua ở 5 trận vừa xong. Tuy nhiên, Bayern lại là "vấn đề" hoàn toàn khác với đại diện Bồ Đào Nha. Lý do bởi ở 6 trận gặp Bayern trong lịch sử, Benfica chưa thắng. Họ thua 5/6, trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Còn ở 3 lần hành quân tới Allianz Arena của đối thủ, Benfica toàn thua. Trước việc Bayern cũng đang rất mạnh ở sân nhà - chưa thua kể từ đầu mùa giải 2024/25 - thì có lẽ Benfica sẽ khó tránh khỏi một thất bại nữa trước đại diện hùng mạnh tới từ Bundesliga. Đội hình dự kiến: Bayern Munich: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Benfica: Velho; Pastor, Moreno, Jorge, Africo, Victor; Menino, Falcao, Neto, Bade; Poveda - 03h00 ngày 7/11: PSG vs Atletico Madrid Cả PSG lẫn Atletico Madrid đều khởi đầu không như ý tại vòng phân hạng Champions League mùa này. Họ đều đứng trước nguy cơ bị loại khi chỉ có lần lượt 4 và 3 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Với thể thức thi đấu mới nên để giành vé đi tiếp vào vòng knock-out thì vô cùng khắc nghiệt. Bởi chỉ cần 1 kết quả không như ý đều khiến các đội bóng phải trả giá đắt. PSG hiện đang xếp thứ 19/36 đội, kém 3 điểm so với Top 8 - và để chắc chắn vào vòng 1/8 (có mặt trong Top 8), họ không thể để mình trượt chân thêm lần nữa. Atletico tụt xuống vị trí thứ 27/36. Trận này PSG không có sự phục vụ của Goncalo Ramos và Lucas Hernandez vì chấn thương dài ngày. Atletico Madrid vắng Robin Le Normand, Cesar Azpilicueta, Thomas Lemar vì lý do tương tự. PSG nắm khá nhiều lợi thế như đối đầu, phong độ hiện tại, thành tích sân nhà, để có thể hạ gục Atletico Madrid Đội hình dự kiến: PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Kang-in Lee, Bradley Barcola. Atletico Madrid: Oblak; Molina Lucero, Lenglet, Mandava; Samuel Dias Lino, Gallagher, Koke, Galan; Griezmann; Alvarez, Sorloth. - 03h00 ngày 7/11: Inter Milan vs Arsenal Sau 3 lượt đấu đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League 2024/25, cả Arsenal lẫn Inter đều đã thu về 7 điểm. Một điểm chung khác của cặp đôi này là chưa đội nào để lọt lưới. Arsenal đang đứng thứ 9/36 còn vị trí của Inter là 7/36. Nhưng khác với bộ mặt ở Champions League, phong độ của Arsenal thời gian gần đây không tốt, thua 2 trong 3 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng và hòa trận còn lại với Liverpool. Hiện tại, họ đã kém The Kop đến 7 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Trận thắng chật vật Shakhtar Donetsk ở vòng trước Champions League phần nào cho thấy ‘Pháo thủ’ đang trục trặc. Trong khi đó Inter vẫn duy trì được phong độ trong cuộc đua vô địch ở Serie A, hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Napoli đúng 1 điểm. Đây chỉ là lần thứ 3 Inter và Arsenal chạm trán nhau tại Champions League. Hai trận đầu tiên diễn ra vào mùa giải 2002-2003. Cả 2 trận đều chứng kiến đội khách giành chiến thắng (Arsenal 0-3 Inter và Inter 1-5 Arsenal). Trên các trang bóng đá châu Âu, hầu hết đều nhận định trận này sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Đội hình dự kiến: Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Taremi, Martinez Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli - 00h45 ngày 7/11: Club Brugge vs Aston Villa Trận đấu này được chú ý bởi Aston Villa đang đứng đầu bảng. Tuy nhiên, phong độ Aston Villa đang rất trái ngược. Nếu ở Champions League họ là một trong hai đội (cùng với Liverpool) toàn thắng 3 trận và chưa để thủng lưới bàn nào, đứng đầu bảng. Trong khi đó ở giải Ngoai hạng thì chững lại, vừa bị Tottenham ‘vả’ cho 4-1 cuối tuần qua. Trong khi đó, Club Brugge chỉ mới giành được 1 điểm sau 3 trận tại Champions League, đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng. Họ đã để thủng lưới 6 bàn, trong đó có thất bại 0-3 trước Borussia Dortmund và 1-3 trước AC Milan. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Club Brugge đang gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng Anh. Họ đã không thắng trong 14 trận gần nhất gặp các đại diện từ Anh, trong đó thua tới 11 trận. Dù đang ‘chao đảo’ nhưng có thể tin là Aston Villa sẽ lại thắng để giữ ngôi đầu bảng. Đội hình dự kiến: Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Vermant. Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Duran.