Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/12: Fulham vs Brighton, Bournemouth vs Tottenham; Lazio vs Napoli

Hai trận đấu cuối vòng 14 Ngoại hạng Anh đêm nay: Fulham vs Brighton, Bournemouth vs Tottenham. Tại Ý, Lazio và Napoli sẽ phân thắng bại ở vòng 1/8 Cúp QG. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 14 - 02h30 ngày 6/12: Fulham vs Brighton Fulham đang tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 19 điểm còn Brighton đứng thứ 4 với 23 điểm. Họ duy trì phong độ ổn định với chuỗi 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa). Khoảng cách giữa Brighton với Arsenal và Chelsea đứng trên họ chỉ là 2 điểm. Do đó, nếu có thể giành chiến thắng ở vòng này, Brighton sẽ có cơ hội tiến lên phía trên. Tuy nhiên, điều lạ lùng là Brighton cũng chưa thắng Fulham trong 8 trận đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, Football Whispers nhận định phong độ gần đây của Brighton nhỉnh hơn so với một Fulham đang thiếu ổn định. Vì thế có khả năng, Brighton sẽ chiến thắng. Về lực lượng, trận này Fulham vắng Tom Cairney và Sasa Lukic vì bị treo giò. Harrison Reed, Joachim Andersen và Jorge Cuenca bị chấn thương dài ngày. Andreas Pereira có thể trở lại sau khi vắng mặt ở trận trước. Phía Brighton vắng Solly March, James Milner, Ferdi Kadioglu và Jack Hinshelwood vắng mặt. Lewis Dunk và Mitoma có thể ra sân sau khi bình phục. Đội hình dự kiến: Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Iwobi, Smith Rowe, Nelson; Jimenez. Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O'Riley; Rutter, Pedro, Mitoma; Welbeck. - 03h15 ngày 6/12: Bournemouth vs Tottenham Bournemouth đã leo lên thứ 13 với 18 điểm sau trận thắng 4-2 trước Wolves. Trong khi đó Tottenham vừa hòa Fulham 1-1 và đang đứng thứ 7 với 20 điểm. Đánh giá chung phong độ của cả hai đội đều đang không ổn định. Trong 5 trận đấu gần đây, Tottenham chỉ giành được có 1 chiến thắng, trước Man City. Dù vậy theo Sportmole nhận định Tottenham đang gặp vấn đề về phong độ nên họ không phải là thử thách lớn dành cho Bournemouth. Nếu đá đúng phong độ, Bournemouth hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, tỉ lệ đặt cược vào cửa ‘hòa’ ở trận này khá cao. Về lực lượng Bournemouth trận này không có Alex Scott, Julian Araujo, Luis Sinisterra vì chấn thương. Lewis Cook bỏ ngỏ khả năng ra sân. Antoine Semenyo trở lại sau án treo giò. Tottenham tiếp tục không có Rodrigo Bentancur do bị treo giò 7 trận. Cristian Romero, Richarlison, Micky van de Ven và Guglielmo Vicario đều chấn thương. Dominic Solanke nhiều khả năng trở lại sau khi vắng mặt ở trận trước. Đội hình dự kiến: Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Adams, Christie; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Tottenham Hotspur: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - vòng 1/8 - 03h00 ngày 6/12: Lazio vs Napoli Chi tiết thú vị là sau trận đấu này, ngày 6/12 hai đội sẽ lại gặp nhau trong khuôn khổ vòng 15 Serie A. Napoli đang có phong độ ấn tượng. Suốt 14 trận gần đây tính trên mọi đấu trường, họ chỉ phải nhận 1 thất bại, còn lại hòa 2 và giành tới 11 chiến thắng. Ở vòng trước của Cúp QG Ý, Napoli đã vùi dập Palermo đến 5-0. Với phong độ tuyệt vời đó, Napoli đương nhiên rất tự tin hành quân đến sân của Lazio. Theo thống kê, trong 12 lần gần nhất làm khách của Lazio thì họ thắng đến 8, hòa 2. Tóm lại, đây là trận đấu mà Napoli được rất nhiều trang bóng đá dự đoán sẽ thắng. Nhưng chiến thắng đến không dễ và tỉ số sẽ sít sao. Bởi Lazio hiện đang có phong độ sân nhà khá tốt khi bất bại 16 trận liên tiếp tại đây (13 thắng, 3 hòa). Về lực lượng, Lazio bước vào trận đấu này mà không có Matias Vecino và Nuno Tavares do chấn thương. Napoli mất duy nhất hậu vệ Pasquale Mazzocchi do chấn thương. Đội hình dự kiến: Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.