Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11: Champions League: Real Madrid vs AC Milan, Sporting Lisbon vs Man City, Liverpool vs Leverkusen

Thua liền hai trận gần đây nhất, mất ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng, mọi thứ có vẻ đang chống lại Man City. Đêm nay khách tại Lisbon ở Champions League làm, dự đoán sẽ thêm một trận đấu rất khó khăn cho Pep và các học trò. Lịch thi đấu Champions League - 00h45 ngày 6/11: PSV vs Girona - 00h45 ngày 6/11: Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb - 03h00 ngày 6/11: Bologna vs Monaco - 03h00 ngày 6/11: Lille vs Juventus - 03h00 ngày 6/11: Liverpool vs Leverkusen - 03h00 ngày 6/11: Real Madrid vs AC Milan - 03h00 ngày 6/11: Dortmund vs Sturm Graz - 03h00 ngày 6/11: Celtic vs RB Leipzig - 03h00 ngày 6/11: Sporting vs Man City Nhận định: - 03h00 ngày 6/11: Liverpool vs Leverkusen Cuộc trở lại Anfield đầy cảm xúc của HLV Xabi Alonso bên phía Leverkusen. Nhưng chắc là sẽ không dễ chịu cho ông vì lúc này Liverpool đang rất ‘bốc’. AC Milan, Bologna và RB Leipzig đều đã gục ngã trước sức mạnh của Liverpool, đội bóng của Arne Slot chỉ xếp sau Aston Villa trong bảng xếp hạng Champions League. Trong khi đó, việc lặp lại những thành tích khó tin của mùa giải 2023/24 luôn là một thử thách cực kỳ lớn đối với Leverkusen của Alonso, đội bóng đã lọt vào trận chung kết Europa League mùa trước. Tuy nhiên, kết quả ở Champions League của Leverkusen là rất ấn tượng, nhà ĐKVĐ Bundesliga giành được 7 điểm sau 3 trận đầu tiên nhờ chiến thắng trước Feyenoord và AC Milan, cùng một trận hòa với Brest ở lượt trận thứ ba. Trận đấu tại Anfield sẽ chứng kiến ​​Liverpool và Leverkusen tái ngộ lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05, khi The Reds dễ dàng giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 ở vòng 1/8. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Liverpool là 48,7%. Tỷ lệ thắng của Leverkusen là 27,36%. Tỷ lệ hòa là 23,94%. Đội hình dự kiến: Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Diaz; Nunez. Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. - 03h00 ngày 6/11: Real Madrid vs AC Milan AC Milan đã thua 2/3 trận tính đến thời điểm hiện tại gồm trận thua 1-3 trước Liverpool và sau đó là thất bại 0-1 trước Leverkusen. Milan khá yếu bóng vía trên sân khách. Thống kê cho thấy, các học trò của ông Fonseca chỉ thắng được 2/11 chuyến hành quân trở lại đây. Với phong độ sân khách tệ như thế, sẽ rất khó để đội bóng áo sọc đỏ đen lành lặn rời Bernabeu. Real Madrid có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Thậm chí với sự "già dơ" ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, thầy trò HLV Ancelotti có thể biến Milan thành chỗ trút giận sau thất bại ở El Clasico. Trận này Real Madrid vẫn không có Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba và Rodrygo. Milan không có Matteo Gabbia, Ismael Bennacer và Alessandro Florenzi. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Lunin; Mendy, Rudiger, Militao, Vazquez; Modric, Tchouameni, Valverde, Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr

Milan: Maignan; Terracciano, Pavlovic, Thiaw, Emerson; Musah, Fofana, Luftus-Cheek; Leao, Chukwueze, Morata - 03h00 ngày 6/11: Sporting vs Man City Trận thua Bournemouth khiến Man City bị mất ngôi đầu bảng, tụt xuống thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh. Điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần toàn đội. Trước đó họ đã thua Tottenham ở Cúp Liên đoàn, chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại. Phong độ Man City lúc này không tốt. Đến Lisbon, Pep Guardiola sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Rodri, Grealish, Bobb, Stones, Ruben Dias... Nhạc trưởng De Bruyne chưa hoàn toàn bình phục dù đã xuất hiện trên ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, Ruben Amorim chuẩn bị nói lời chia tay sân Jode Alvalade. Sẽ là cách hoàn hảo để ông chứng tỏ năng lực và chiếm cảm tình fan MU nếu Sporting đánh bại Man City đêm nay. ĐKVĐ Bồ Đào Nha vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Với màn hủy diệt Estrela Amadora 5-1 cuối tuần qua, Sporting toàn thắng cả 10 trận ở Primeira Liga 2024/25. Thành tích tại Champions League cũng thuyết phục giới mộ điệu, đánh bại Lille và Sturm Graz, hòa PSV Eindhoven để đứng thứ 8/36 đội tại vòng bảng qua ba lượt đấu. Ưu thế sân nhà cùng tinh thần cao hơn, Sporting sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Man City. Đội hình dự kiến: Sporting: Israel; Inacio, Diomande, Debast; Quenda, Braganca, Hjulmand, Araujo; Trincao, Gyokeres, Goncalves. Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Silva, Kovacic, Gundogan; Doku, Haaland, Nunes.