Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/12: Arsenal vs MU, Man City vs Nottingham Forest, Newcastle vs Liverpool; Bilbao vs Real

Vòng 14 Ngoại hạng Anh đêm nay với tâm điểm là trận Arsenal vs MU. Đội chủ nhà đang 'hồi sinh' mạnh mẽ nhưng MU cũng rất tươi mới dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 14 - 02h30 ngày 5/12: Man City vs Nottingham Forest - 02h30 ngày 5/12: Newcastle vs Liverpool - 02h30 ngày 5/12: Southampton vs Chelsea - 02h30 ngày 5/12: Everton vs Wolves - 03h15 ngày 5/12: Arsenal vs MU - 03h15 ngày 5/12: Aston Villa vs Brentford Lịch thi đấu La Liga - vòng 19 - 03h00 ngày 5/12: Athletic Bilbao vs Real Madrid Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - vòng 1/8 - 03h00 ngày 5/12: Fiorentina vs Empoli Nhận định: - 02h30 ngày 5/12: Man City vs Nottingham Forest Dù Man City đã không thắng 7 trận liên tiếp (thua 6, hòa 1) nhưng theo nhận định của các báo Anh, cơ hội chiến thắng trước Nottingham Forest vẫn nhỉnh hơn. Lý do là bởi Nottingham Forest cũng đang tỏ ra bất ổn khi mới thua 2/3 trận gần nhất. Họ cũng đang là đội bóng có hàng công tệ nhất trong Top 10 giải Ngoại hạng với chỉ 16 bàn qua 13 vòng. Đã vậy, lại còn phải đá trên sân của một Man City vốn hơn hẳn về đẳng cấp và còn được lịch sử ủng hộ. Kể từ khi lên hạng năm 2022, họ thua cả 4 lần gặp Man City với tổng tỉ số đến 2-14. Man City đang cần một trận thắng, để lấy lại tinh thần. Nhiều khả năng Pep và các học trò sẽ cắt được chuỗi trận tệ hại. Nottingham tuy đang chơi tốt nhưng sẽ không dễ để lấy điểm của Man City. Do đó, bất chấp phong độ tệ hại, Man City vẫn là đội được đánh giá cao hơn với tỉ lệ chiến thắng là 66,8%. Đội hình dự kiến: Man City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Nunes, Gundogan, De Bruyne; Silva, Haaland, Savinho. Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates, Dominguez; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Silva; Wood. - 02h30 ngày 5/12: Newcastle vs Liverpool Newcastle vẫn chưa có được phong độ thực sự tốt với 2 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Tuy vậy, dù đang đứng thứ 10 nhưng họ cũng chỉ kém Top 4 đúng 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool cho thấy họ đang không có đối thủ ở thời điểm hiện tại. Sau 20 trận đấu dưới thời tân HLV Arne Slot họ chỉ chỉ thua đúng 1 trận. Ngôi đầu bảng hiện tại và khoảng cách 9 điểm so với đội thứ nhì đã cho thấy sức mạnh thật sự của Liverpool. Vì thế một Newcastle đang có dấu hiệu bất ổn sẽ không phải đối thủ xứng tầm với thầy trò Arne Slot vào lúc này. Theo Opta, Liverpool có 50,2% cơ hội chiến thắng, còn Newcastle chỉ có tỉ lệ 26,2%. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool đang chiếm hoàn toàn ưu thế với 5 chiến thắng. Lần gầy nhất Liverpool thua Newcastle cách đây đã…9 năm. Với phong độ như hiện tại, dự đoán đây sẽ là chiến thắng nữa cho thầy trò HLV Arne Slot. Trận này Newcastle không có sự phục vụ của 3 gương mặt trụ cột gồm Sven Botman, Emil Krafth và Jamaal Lascelles do chấn thương. Đội hình dự kiến: Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Hall, Burn; Willock, Tonali, Joelinton; Guimaraes; Gordon, Isak Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo , Diaz - 03h15 ngày 5/12: Arsenal vs MU Arsenal đã gượng dậy mãnh liệt sau thời gian khủng hoảng. Ở giải Ngoại hạng họ đã thắng 2 trận tiếp (3-0 trước Nottingham, 5-2 trước West Ham), chưa kể trận thắng Sporting Lisbon 5-1 ở Champions League. Những kết quả đầy khích lệ đó giúp họ có được 25 điểm và vươn lên xếp thứ 2, đồng điểm với Chelsea. Arsenal hiện thua Liverpool 9 điểm, nên phải đánh bại MU ở trận đại chiến giữa tuần này nếu muốn hy vọng bám đuổi ngôi đầu. MU cũng tìm thấy tín hiệu vui sau chuỗi trận thảm hại. Trận thắng Everton 4-0 vòng trước giúp HLV Amorim đã có trận thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng. Nhưng lúc này MU vẫn xếp thứ 9, bằng với Fulham, Newcastle và Aston Villa. Đúng là MU đang thể hiện rất tích cực dưới bàn tay của Ruben Amorim, nhưng trước một Arsenal đang chơi bùng nổ, khả năng họ trắng tay tại Emirates là rất cao. Về thống kê, MU không thắng trong 6 lần gần nhất trên sân Arsenal. Theo Opta, Arsenal được đánh giá là đội có nhiều cơ hội thắng trận với tỉ lệ lên đến 62,0%, trong khi Man United chỉ có 17,8% cơ hội giành được 3 điểm. Về lực lượng, Arsenal vắng Ben White và Takehiro Tomiyasu trong khi Mikel Merino, Thomas Partey và Gabriel để ngỏ khả năng ra sân. Với MU, Lisandro Martinez và Kobbie Mainoo bị treo giò trong khi thủ quân Bruno Fernandes đang bị đau nhẹ. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Shaw; Zirkzee, Garnacho; Hojlund - 03h00 ngày 5/12: Athletic Bilbao vs Real Madrid Real đã thu hẹp khoảng cách điểm số với Barcelona từ 8 điểm xuống còn 1 điểm, và đá ít hơn đối thủ một trận. Real Madrid sẽ chiếm được ngôi đầu bảng của đại kình địch nếu như hoàn thành nốt trận đấu của mình với Valencia trong thời gian tới. Thậm chí, trong trường hợp Barcelona không thể giành chiến thắng trong trận đá sớm vòng 19 La Liga với Mallorca, Real Madrid sẽ trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trong trường hợp họ đánh bại được Athletic Bilbao Nhưng chắc chắn, đây không phải là trận đấu dễ dàng với Real vì Bilbao cũng đang lấy lại được phong độ của mình thời gian gần đây. Thầy trò Ernesto Valverde đang chơi khá tốt từ đầu mùa giải, họ đang xếp thứ 4 trên BXH sau 15 vòng đấu đầu tiên. Đội hình dự kiến: Athletic Bilbao: Agirrezabala; de Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; de Galarreta, Prados, I.Williams, Sancet, Nico Williams; Djalo Real Madrid: Courtois; Garcia, Rudiger, Asencio, Vazquez; Bellingham, Ceballos, Valverde; Mbappe, Diaz, Rodrygo