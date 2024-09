Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9: Bournemouth vs Southampton, Villarreal vs Las Palmas, Parma vs Cagliari; V-League: CAHN vs Bình Dương, Thanh Hóa vs Hải Phòng

Trong trận đấu muộn nhất vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, chủ nhà Bournemouth có cơ hội tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi tiếp đội đang đứng áp chót là Southampton. Lịch thi đấu V-League - vòng 3 - 18h00 ngày 30/9: Thanh Hóa vs Hải Phòng (FPT Play) - 19h15 ngày 30/9: CAHN vs Bình Dương (FPT Play, VTV5) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 6 - 02h00 ngày 1/10: Bournemouth vs Southampton (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 8 - 02h00 ngày 1/10: Villarreal vs Las Palmas (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 6 - 01h45 ngày 1/10: Parma vs Cagliari (On Football) Nhận định: - 01h45 ngày 1/10: Parma vs Cagliari Parma đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 5 trận đấu còn Cagliari đứng đội sổ, ghi được đúng 1 bàn thắng và là ứng viên hàng đầu cho suất…xuống hạng. So sánh khách quan thì lực lượng hai bên không quá cách biệt, nhưng với tình thế hiện tại thì rất khó đặt niềm tin vào đội khách. Theo siêu máy tính của Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Parma lên tới 44,69%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Cagliari là 29,9%. Tỷ lệ hòa là 25,4%. Bởi thế, nhiều khả năng Cagliari tiếp tục đón thêm một trận thua để dậm chân ở vị trí cuối bảng. Parma trận này vắng Cancellieri do bị treo giò còn Sohm, Valeri, Estevez, Kowalski chấn thương. Đội khách Cagliari cũng mất 3 vị trí là Wieteska, Pavoletti, Prati chấn thương. Đội hình dự kiến: Parma: Suzuki; Del Prato, Balogh, Circati, Coulibaly; Bernabe, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny Cagliari: Ciocci; Zappa, Palomino, Obert; Azzi, Gaetano, Adopo, Jankto, Zortea; Lapadula, Piccoli - 02h00 ngày 1/10: Bournemouth vs Southampton (K+SPORT1) Trận đấu muộn nhất vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng, Bournemouth đang xếp thứ 13, có 5 điểm với hiệu số là -3. Đội bóng của HLV Andoni Iraola mới có duy nhất 1 chiến thắng, đó là màn ngược dòng khó tin với tỷ số 3-2 trên sân của Everton. Trong khi đó, tân binh Southampton có vỏn vẹn 1 điểm, hiệu số là -7, đứng áp chót, nằm trong nhóm 5 đội vẫn chưa thắng trận nào, cũng là đội bóng có hàng công yếu nhất giải với chỉ 2 bàn. Giờ đây, Southampton sẽ phải nỗ lực tối đa ở trận tới khi gặp Bournemouth. Trong lần gần nhất đối đầu nhau hồi tháng Bảy, Bournemouth thắng 3-2 ở trận giao hữu mùa hè. Bournemouth sẽ không có sự phục vụ của Tyler Adams và Dango Ouattara do chấn thương, nhưng tổn thất lớn nhất chính là HLV Iraola do đã nhận 3 thẻ vàng từ đầu mùa và bị cấm chỉ đạo 1 trận. Southampton không có Stephens vì án treo giò. Đội hình dự kiến: Bournemouth: Arrizabalaga; Araujo, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Sinisterra. Southampton: McCarthy; Bree, Harwood-Bellis, Edwards, Taylor; Aribo, Lallana, Mateus Fernandes; Fraser, Armstrong, Amo-Ameyaw - 02h00 ngày 1/10: Villarreal vs Las Palmas (SCTV15) Từ đầu mùa giải 2024/25 đến giờ, Villarreal thi đấu không hề tệ. Họ mới thua duy nhất 1 trận, với tỉ số đậm 1-5 trước đội đang dẫn đầu bảng là Barca. Còn lại, đội bóng có biệt danh “Tàu ngầm vàng” hòa 2 và thắng 4 trận để vươn lên đứng thứ 5 với 14 điểm. So với cùng kỳ mùa trước, đây là sự tiến bộ vượt bậc. ‘Tàu ngầm vàng’ đứng sau Mallorca do kém hiệu số phụ và kém đội đang xếp thứ 3 là Atletico đúng 1 điểm. Nghĩa là nếu đánh bại Las Palmas đêm nay, họ hoàn toàn có thể chen chân vào Top 4. Trong khi đó, Las Palmas đang thi đấu rất tệ chưa thắng trận nào (4 thua, 3 hòa), đứng chót bảng. Với chênh lệch trình độ như vậy, cộng thêm phải đá sân khách, khó tin Las Palmas kiếm được điểm chứ đừng nói là thắng Villarreal. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có chiến thắng cách biệt. Trận này Villarreal có 2 trường hợp vắng mặt ở trận này do chấn thương gồm Juan Foyth và Gerard Moreno. Phía Las Palmas mất Marin Park, Scott McKenna, Mika Marmol. Đội hình dự kiến: Villarreal: Conde; Femenia, Costa, Bailly, Cardona; Akhomach, Comesana, Parejo, Baena; Barry, Perez

Las Palmas: Cillessen; Rozada, Herzog, Suarez, Sinkgraven; Munoz, Essugo, Rodriguez; Silva, McBurnie, Moleiro