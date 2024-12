Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/12: Bán kết ASEAN Cup 2024: Thái Lan vs Phillippines; Ngoại hạng Anh: Ipswich vs Chelsea, MU vs Newcastle, Aston Villa vs Brighton

Để thua 1-2 ở lượt đi, Thái Lan sẽ phải nỗ lực gấp đôi để đảo ngược tình thế trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Philippines. Vòng 19 Ngoại hạng Anh, tâm điểm trên sân Ol Trafford khi MU tiếp Newcastle. Lịch thi đấu bán ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 30/12: Thái Lan vs Philippines (VTV, FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 19 - 02h45 ngày 31/12: Ipswich Town vs Chelsea - 02h45 ngày 31/12: Aston Villa vs Brighton - 03h00 ngày 31/12: MU vs Newcastle Lịch thi đấu Serie A - vòng 18 - 00h30 ngày 31/12: Como 1907 vs Lecce (ON Sports+) - 02h45 ngày 31/12: Bologna vs Hellas Verona (ON Sports+) Nhận định: - 20h00 ngày 30/12: Thái Lan vs Philippines Thắng 2-1 đầy kịch tính trước Thái Lan ở lượt đi, bóng đá đá Philippines đã thiết lập mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên thắng Thái Lan sau 52 năm. Trong trận bán kết lượt về, chỉ cần hòa, Philippines sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết AFF Cup. trong lúc Thái Lan cần phải thắng với cách biệt 2 bàn nếu muốn vào chung kết. Còn nếu họ thắng với cách biệt 1 bàn, hai đội sẽ phải tiếp tục phân định thắng thua trong 2 hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Về lý thuyết, sức ép buộc phải thắng ít nhiều đè nặng lên đôi chân của Thái Lan. Dưới góc độ chuyên môn, trận thua vừa qua giống như một "tai nạn" trên mặt sân cỏ nhân tạo khá tệ nhiều hơn là sự thua kém về chuyên môn. Cuộc tái đấu sẽ là thời điểm mà Thái Lan khẳng định bản lĩnh và vai trò của ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Thái Lan có thể giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ở cuộc tái đấu. Đội hình dự kiến: Thái Lan: Patiwat, Khamdee, Auksornsri, Promsupa, Pumwisat, Pomphan, Chamratsamee, Bureerat, Supachok, Suphanat, Patrik. Philippines: Kammeraad, Kempter, Bailey, Ugelvik, Tabinas, Linares, Monis, Reyes, Rublico, Kekkonen, Kristensen. - 02h45 ngày 31/12: Ipswich Town vs Chelsea Chelsea mất điểm ở 2 vòng đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Qua đó, họ đã bị Arsenal đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng. Trong khi đó, Ipswich đang rất bết bát. Họ hiện xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên tại bảng xếp hạng. Sau 18 lượt trận, họ mới giành được 2 chiến thắng. Điều lạ lùng là Ipswich chính là đội duy nhất đến thời điểm này của mùa giải chưa hề thắng sân nhà lần nào, hòa 4 và thua 5. Trước đối thủ kém cỏi như vậy, khả năng giành chiến thắng của Chelsea là rất cao.. Đội hình dự kiến: Ipswich: Muric; Johnson, O'Shea, Woolfenden, Greaves, Davis; Hutchinson, Phillips, Cajuste, Szmodics; Delap

Chelsea: Sanchez; Cucurella, Colwill, Adarabioyo, Gusto; Caicedo, Fernandez; Sancho, Palmer, Neto; Jackson - 02h45 ngày 31/12: Aston Villa vs Brighton Aston Villa hiện đang xếp thứ 9 trên BXH, nhưng chỉ kém Newcastle ở vị trí thứ 5 khoảng cách 1 điểm, một vị trí có thể có suất tham dự Champions League tùy thuộc vào hệ số của quốc gia vào cuối mùa giải. Brighton hiện đang xếp thứ 10, kém 2 điểm so với vị trí thứ 9 của Aston Villa. Đã 6 vòng liên tục họ chỉ biết hòa và thua. Brighton có thể rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng vào năm 2025, đó sẽ là một vị trí rất thất vọng bởi họ được coi là ứng cử viên cho Top 4. Aston Villa luôn chơi cực tốt trên sân nhà. Với phong độ bết bát gần đây, rất khó để Brighton đánh bại Aston Villa Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Aston Villa là 41,6%. Tỷ lệ thắng của Brighton là 34,99%. Tỷ lệ hòa là 23,41%. Đội hình dự kiến: Aston Villa: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Kamara, Onana, Tielemans, Rogers; Watkins Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O'Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro - 03h00 ngày 31/12: MU vs Newcastle Đây được xem là trận đáng chú ý nhất vòng 19 nhưng cả MU và Newcastle đang thể hiện những bộ mặt trái ngược. HLV Amorim vừa phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp cùng đội bóng mới. Xem ra MU dưới thời ông còn tệ hơn cả thời HLV Ten Hag và HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy. Lúc này MU đã tụt xuống thứ 14 và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 8 điểm. Newcastle đang chơi tốt hơn MU rất nhiều, bởi họ vừa thắng 4 trận liên tiếp và đang đứng thứ 5. Newcastle thường không có thành tích tốt trong những lần đối đầu trên sân của MU, nhưng tình hình lúc này lại khác. MU đang rệu rã có thể xem là cơ hội tốt để Newcastle nối dài mạch trận thăng hoa. Trận này MU không có hai trụ cột là Bruno Fernandes và Ugarte vì án treo giò. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Mainoo, Casemiro, Dalot; Eriksen, Amad; Hojlund. Newcastle: Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Gordon.