Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/11: Crystal Palace vs Newcastle, West Ham vs Arsenal; Dortmund vs Bayern Munich; Barcelona vs Las Palmas

Arsenal đã bị Liverpool vs Man City bỏ khá xa trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Để trở lại với cuộc đua, đội bóng của HLV Arteta cần phải lấy lại hình ảnh của mình, trước mắt là trận derby London với West Ham đêm nay. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 13 - 22h00 ngày 30/11: Crystal Palace vs Newcastle - 22h00 ngày 30/11: Wolves vs Bournemouth - 22h00 ngày 30/11: Brentford vs Leicester - 22h00 ngày 30/11: Nottingham Forest vs Ipswich Town - 00h30 ngày 1/12: West Ham vs Arsenal Lịch thi đấu La Liga - vòng 15 - 20h00 ngày 30/11: Barcelona vs Las Palmas - 22h15 ngày 30/11: Alaves vs Leganes - 00h30 ngày 1/12: Espanyol vs Celta Vigo - 03h00 ngày 1/12: Valladolid vs Atletico Madrid Lịch thi đấu Serie A - vòng 14 - 21h00 ngày 30/11: Como vs Monza - 00h00 ngày 1/12: AC Milan vs Empoli - 02h45 ngày 1/12: Bologna vs Venezia Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 12 - 21h30 ngày 30/11: Union Berlin vs Leverkusen - 21h30 ngày 30/11: Bremen vs Stuttgart - 21h30 ngày 30/11: RB Leipzig vs Wolfsburg - 21h30 ngày 30/11: Freiburg vs Borussia M'gladbach - 21h30 ngày 30/11: Augsburg vs VfL Bochum - 00h30 ngày 1/12: Dortmund vs Bayern Munich Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 13 - 23h00 ngày 30/11: Rennes vs Saint-Etienne - 01h00 ngày 1/12: Brest vs Strasbourg - 03h00 ngày 1/12: PSG vs Nantes Nhận định: - 22h00 ngày 30/11: Crystal Palace vs Newcastle Sau 12 vòng đấu, Crystal Palace đang đứng áp chót và vẫn chưa có dấu hiệu nào tốt hơn. Trong khi đó Newcastle đang chơi khá ổn với thành tích thắng 3/4 trận đấu trở lại đây. So với Newcastle, lực lượng của đội chủ nhà không tinh nhuệ bằng. Đã vậy, ở trận này HLV Glasner lại mất không ít cầu thủ quan trọng. Thế nên, một kết quả có lợi cho Newcastle là điều được dự đoán. Crystal Palace vắng nhiều cầu thủ: Matheus Franca, Chadi Riad, Adam Wharton, Eddie Nketiah do chấn thương và Daichi Kamada bị treo giò. Phía Newcastle không có sự phục vụ của Sven Botman, Jamaal Lascelles và Emil Krafth do chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Bruno Guimaraes cũng bỏ ngỏ đến phút chót. Đội hình dự kiến: Crystal Palace: Henderson; Guehi, Lacroix, Chalobah; Mitchell, Doucoure, Hughes, Munoz; Sarr, Devenny; Mateta

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Joelinton; Barnes, Gordon, Isak - 00h30 ngày 1/12: West Ham vs Arsenal Arsenal vừa trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 với 4 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng và bị Liverpool, Man City bỏ xa. Nhưng bây giờ, đội quân của Mikel Arteta đang trở lại một cách mạnh mẽ. Tuần qua họ đã đè bẹp Sporting Lisbon 5-1 tại Champions League. Sự trở lại của các trụ cột như Saka và Odegaard đã giúp Arsenal lấy lại hình ảnh mạnh mẽ vốn có, giúp họ thêm tự tin trong chuyến làm khách của West Ham. Trong khi đó, West Ham vẫn đầy bất ổn dù vòng trước đã thắng Newcastle 2-0. Bởi tính ra họ đã thua 5/12 vòng đấu và tụt xuống thứ 14. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Lopetegui đang dẫn đầu tỷ lệ cược cho HLV bị sa thải tiếp theo ở giải Ngoại hạng. Arsenal nếu thắng trận này sẽ tạm thời vượt mặt Man City để leo lên vị trí thứ 2. Đây là mục tiêu không khó và hầu hết đều tin họ sẽ thắng West Ham. Mùa trước, Arsenal từng thắng đến 6-0 trên sân khách. Đội hình dự kiến: West Ham: Fabianski; Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos, Emerson; Soucek, Guido; Bowen, Paqueta, Summerville; Antonio.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Cafafiori; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard. - 00h30 ngày 1/12: Dortmund vs Bayern Munich Bayern Munich sau giai đoạn ‘chao đảo’ đã bắt đầu lấy lại hình ảnh của mình. Đội bóng của HLV Vincent Kompany bất bại 7 trận liên tiếp gần đây ở mọi giải đấu và tiếp tục dẫn đầu bảng Bundesliga. Giống như Bayern Munich, hồi giữa tuần Dortmund đã có được chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân của Dinamo Zagreb tại Champions League và hiện vươn lên thứ 4 với 12 điểm sau khi có được 4 trận thắng và 1 thất bại. Chiến thắng đó chấm dứt mạch 6 trận sân khách liên tiếp chỉ thua (5) và hòa (1) của thầy trò HLV Nuri Sahin và chắc chắn nó sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin. Sự hồi phục của cả hai đội khiến cho trận ‘siêu kinh điển’ của Đức trở nên đáng chờ đợi. Đây cũng là trận đấu đáng nhớ với thủ môn Manuel Neuer của Bayern. Nếu ra sân, anh sẽ có trận đấu thứ 512 trong sự nghiệp tại Bundesliga, ngang bằng với thành tích của Uli Stein và đưa anh lên vị trí thứ ba trong danh sách các thủ môn ra sân nhiều nhất sau Eike Immel (534) Oliver Kahn (557). Sẽ không dễ để Bayern ‘ăn tươi nuốt sống’ đối thủ đang có phong độ tốt. Nhưng với lực lượng có phần nhỉnh hơn và bản lĩnh trận mạc, Bayern vẫn được đánh giá cao hơn. Có thể không có chiến thắng cách biệt nhưng điều quan trọng nhất là có thêm 3 điểm. Trận này Dortmund vắng đội trưởng Emre Can vì án treo giò. Karim Adeyemi chấn thương, trong khi Julian Brandt đang bị đau nhẹ. Với Bayern, Joao Palhinha bị chấn thương trong khi Alphonso Davies, Sacha Boey để ngỏ khả năng ra sân, còn Aleksandar Pavlovic vừa mới bình phục nên khả năng ra sân và thi đấu với phong độ cao là rất khó. Đội hình dự kiến: Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton, Ryerson; Gross, Nmecha; Beier, Sabitzer, Gittens; Guirassy Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Kimmich, Goretzka, Olise, Coman, Musiala; Kane - 20h00 ngày 30/11: Barcelona vs Las Palmas Sau khi bất ngờ để thua Sociedad 0-1 và tiếp đó bị Celta Vigo cầm hòa 2-2, Barca đã tìm lại cảm hứng chiến thắng bằng trận đè bẹp 3-0 ở Champions League. Một khi lấy lại được sự tự tin, mục tiêu giành 3 điểm trước Las Palmas có lẽ không hề khó đối với thầy trò HLV Hansi Flick. Barca tuy vẫn đang dẫn đầu La Liga, nhưng họ đã bị đội nhì bảng Real Madrid rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm (chưa kể đội bóng thủ đô Madrid còn chơi ít hơn 1 trận). Do vậy, để yên tâm đứng ở vị trí số 1, họ nhất định phải giành 3 điểm trước Las Palmas. Las Palmas đang xếp thứ 4 từ dưới lên ở La Liga với thành tích mới thẳng được 3 trận sau 14 vòng đấu. Đặc biệt, họ hiện xếp thứ 3 trong danh sách các đội chơi phòng ngự tệ nhất giải với 25 bàn thua. Với phong độ nghèo nàn như thế, khó tin họ sẽ kiếm được điểm trước đội chủ nhà. Trận này Barca mất tiền vệ Marc Casado do bị treo giò. Đội hình dự kiến: Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Las Palmas: Cillessen; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; Essugo, Campana; Sandro, Rodriguez, Fuster; Silva