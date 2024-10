Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 - Europa League: FC Porto vs MU, Ferencvaros vs Tottenham, Lazio vs Nice, Besiktas vs E.Frankfurt, Athletic Bilbao vs AZ Alkmaar

Dù đang khủng hoảng và không có phong độ cao nhưng MU vẫn là cái tên đáng chú ý tại Europa League. Đội bóng của HLV Ten Hag tiếp tục gặp thử thách lớn, lần này là đối thủ khó chơi FC Porto. Lịch thi đấu V-League - vòng 4 - 18h00 ngày 3/10: Đà Nẵng vs HAGL - 18h00 ngày 3/10: Hà Tĩnh vs Quảng Nam Lịch thi đấu Europa League - 23h45 ngày 3/10: Ferencvaros vs Tottenham - 23h45 ngày 3/10: Slavia Prague vs Ajax - 23h45 ngày 3/10: Sociedad vs Anderlecht - 23h45 ngày 3/10: RFS vs Galatasaray - 23h45 ngày 3/10: Qarabag vs Malmo FF - 23h45 ngày 3/10: Hoffenheim vs Dynamo Kyiv - 23h45 ngày 3/10: Lazio vs Nice - 23h45 ngày 3/10: Maccabi Tel Aviv vs FC Midtjylland - 23h45 ngày 3/10: Olympiacos vs SC Braga - 02h00 ngày 4/10: Union St.Gilloise vs Bodoe/Glimt - 02h00 ngày 4/10: Viktoria Plzen vs Ludogorets - 02h00 ngày 4/10: Besiktas vs E.Frankfurt - 02h00 ngày 4/10: FC Twente vs Fenerbahce - 02h00 ngày 4/10: Elfsborg vs Roma - 02h00 ngày 4/10: PAOK FC vs FCSB - 02h00 ngày 4/10: Rangers vs Lyon - 02h00 ngày 4/10: Athletic Bilbao vs AZ Alkmaar - 02h00 ngày 4/10: Porto vs MU Lịch thi đấu Europa Conference League - 23h45 ngày 3/10: Heidenheim vs Olimpija Ljubljana - 23h45 ngày 3/10: Noah vs Mlada Boleslav - 23h45 ngày 3/10: Legia Warszawa vs Real Betis - 23h45 ngày 3/10: Molde vs Larne - 23h45 ngày 3/10: Cercle Brugge vs St. Gallen - 23h45 ngày 3/10: Omonia Nicosia vs Vikingur Reykjavik - 23h45 ngày 3/10: Dinamo Minsk vs Hearts - 23h45 ngày 3/10: Astana vs TSC Backa Topola - 02h00 ngày 4/10: Chelsea vs Gent - 02h00 ngày 4/10: LASK vs Djurgaarden - 02h00 ngày 4/10: Lugano vs HJK Helsinki - 02h00 ngày 4/10: FC Copenhagen vs Jagiellonia Bialystok - 02h00 ngày 4/10: Fiorentina vs TNS - 02h00 ngày 4/10: Shamrock Rovers vs APOEL Nicosia - 02h00 ngày 4/10: Borac Banja Luka vs Panathinaikos - 02h00 ngày 4/10: CS Petrocub vs Pafos FC Nhận định: - 23h45 ngày 3/10: Ferencvaros vs Tottenham Rớt xuống từ vòng loại Champions League, Farencvaros bắt đầu Europa League bằng 1 thất bại trước Anderlecht. Còn Tottenham thể hiện tham vọng vô địch bằng trận ra quân thắng đậm Qarabag 3-0 ngay trên sân khách. Tottenham tiếp tục có 3 điểm? Với những gì đang thể hiện, đội bóng Hugnary bị đánh giá thấp hơn Tottenham là điều dễ hiểu. Trận này Tottenham vắng Dragusin do bị cấm thi đấu. Đội trưởng Heung-min Son và hậu vệ Destiny Udogie cũng chưa chắc ra sân. Dù vậy, khả năng chiến thắng của Tottenham vẫn ‘uy tín’ hơn đội chủ nhà. Đội hình dự kiến: Ferencvarosi: Dibusz, Gartenmann, Cisse, Gustavo, Civic, Maiga, Abu Fani, Traore, Rhomdane, Gruber, Varga. Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Kulusevski, Maddison, Johnson, Werner, Solanke. - 23h45 ngày 3/10: Lazio vs Nice Tân HLV Marco Baroni khởi đầu mùa giải này khá tốt cùng Lazio. Tại Serie A đội có 10 điểm sau 6 trận, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ kém 3 điểm so với đội đầu bảng Napoli. Ở Europa League đội cũng thắng đậm 3-0 trước trước Dinamo Kiev ở trận đầu tiên. Lazio (áo vàng) được đánh giá cao hơn Nice Chính vì thế Lazio được đánh giá cao hơn hẳn Nice. Đội bóng Pháp có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Real Sociedad nhờ bàn gỡ ở phút cuối. Ở Ligue 1, Nice bất bại trong 3 vòng đấu gần nhất, và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Phong độ của Nice không tệ nhưng đặt lên bàn cân họ bị đánh giá thấp hơn chủ nhà Lazio. Ở lần gặp nhau gần nhất, Nice thất bại 1-3 trên sân nhà trước Lazio ở Europa League 2017/18. Trận này Lazio vắng Samuel Gigot vì chấn thương. Thủ môn số 1 Ivan Provedel đã trở lại sau thời gian dưỡng thương. Nice vắng 3 cầu thủ vì chấn thương, gồm tiền vệ Morgan Sanson cùng 2 tiền đạo Terem Moffi và Gaetan Laborde. Đội hình dự kiến: Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. Nice: Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Abdi; Bounani, Guessand; Moukoko. - 02h00 ngày 4/10: Porto vs MU Đây là trận ‘đinh’ của loạt trận đêm nay vì tên tuổi của cả hai. Tuy nhiên, phong độ của MU lúc này rệu rã chứ không oai vệ như cái tên của mình. Trận Porto vs MU 0-1 tại Champions League năm 2009 Thất bại 0-3 trên sân nhà trước Tottenham ở giải Ngoại hạng mới đây khiến áp lực cho HLV Ten Hag lớn hơn bao giờ hết, nguy cơ bị sa thải ngày càng lớn. MU chỉ giành được 7 điểm và thua 3 trong 6 trận ở giải VĐQG. Ở trận đầu Europa League, họ cũng bị Twente cầm hòa 1-1 đầy thất vọng trên sân nhà. Tên tuổi của Porto và MU đủ sức tạo nên một cuộc thư hùng đáng chờ đợi Porto thì trái ngược, dù HLV Sergio Conceicao đã bị thay thế bằng Vitor Bruno nhưng hiện tại đang khởi đầu tốt ở giải VĐQ, thắng 6/7 trận, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên, Porto đã bất ngờ thua 2-3 trên sân khách trước đội bóng Na Uy Bodo/Glimt trong trận đấu mở màn Europa League. Porto đã đối đầu với đối thủ MU tổng cộng 8 lần ở châu Âu và chỉ 2 lần giành chiến thắng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau cách đây đã 15 năm, MU thắng 1-0 ngay tại sân Estadio do Dragao ở Champions League 2009. Hình ảnh rệu rã của MU khiến các CĐV chán nản Porto có sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ mượn từ Arsenal là Fabio Vieira. Trong khi đó MU vắng Mason Mount (đầu), Harry Maguire (cơ) và Tyrell Malacia (đầu gối), nhất là Kobbie Mainoo người đã phải rời sân vì chấn thương trong trận thua Tottenham kể trên và cơ hội thi đấu là rất ít. Theo siêu máy tính của Sports Mole, tỷ lệ thắng của Porto lên tới 60,25%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của MU là 19,44%. Trong khi đó, tỷ lệ hòa là 20,31%. Đội hình dự kiến: Porto: Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; Gonzalez, Varela; Pepe, Sousa, Galeno; Omorodion MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Ugarte; Diallo, Fernandes, Rashford; Hojlund - 02h00 ngày 4/10: Besiktas vs E.Frankfurt Hầu hết các trang bóng đá châu Âu đều đánh giá cơ hội thắng trận của Besiktas cao hơn đội bóng Đức. Lạ một điều là ở lượt đầu tiên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Ajax ‘giã’ cho đến 4-0 trong khi Frankfurt đang có phong độ không tệ khi thắng 4, hòa 1/5 trận gần đây, trong đó có trận hòa 3-3 với Viktoria Plzen ở Europa League. Frankfurt (áo trắng) sẽ gặp nhiều khó khăn tại sân của Besiktas Lý do là bởi lực lượng hai bên khá cân bằng nhưng Besiktas có lợi thế lớn về sân nhà, áp lực tại đây là ‘chảo lửa’ đích thực. Đã 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường họ chưa thua trên sân nhà. Besiktas vẫn đang bất bại ở giải Super Lig, hiện đang đứng thứ 3 trên sau Galatasaray và Fenerbahce Besiktas có 3 trường hợp vắng mặt vì chấn thương gồm trung vệ Necip Uysal, tiền vệ Al Musrati và hậu vệ Jonas Svensson. Phía đội khách Frankfurt không có sự phục vụ của 4 hảo thủ gồm thủ môn Kevin Trapp, các tiền vệ Oscar Hojlund và Mehdi Loune, cùng tiền đạo Hugo Ekitike. Đội hình dự kiến: Besiktas: Gunok; Sanuc, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Onana, Ucan, Rashica, Fernandes, Ndour; Immobile

Frankfurt: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic - 02h00 ngày 4/10: Athletic Bilbao vs AZ Alkmaar Ở lượt đầu vòng phân hạng Europa League 2024/25, đội bóng xứ Basque dù phải đá trên sân của Roma vẫn kiếm được trận hòa 1-1. Trong khi đó AZ Alkmaar chật vật mới thắng được đội bóng ‘vô danh’ là Elfsborg. Nico Williams và đồng đội sẽ mang về chiến thắng cho Bilbao? Sân nhà, lực lượng vượt trội chính là yếu tố khiến Bilbao được đánh giá cao hơn, cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Không chỉ vậy, AZ đá sân khách ở cúp châu Âu khá tệ với 5 trận liên tiếp đều thua. Do chưa bình phục chấn thương, một số cầu thủ của Bilbao như Herrera, Prados, Sancet, Yeray hay Simon buộc phải ngồi ngoài ở trận đấu tới. Bên phía đại diện Hà Lan, bộ đôi Sadiq và Westerveld không đủ sức xung trận. Đội hình dự kiến: Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Prados; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Van Bommel, Mijnans, Sadiq; Parrott