Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/12: ASEAN Cup 2024: Việt Nam vs Singapore; Ngoại hạng Anh: Leicester vs Man City, Everton vs Nottingham Forest, West Ham vs Liverpool

20h00 tối nay trên sân Việt Trì, bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 Việt Nam vs Singapore. Vòng 19 Ngoại hạng Anh, Liverpool làm khách trên sân West Ham. Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 29/12: Việt Nam vs Singapore (VTV2, FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 19 - 21h30 ngày 29/12: Leicester vs Man City - 22h00 ngày 29/12: Tottenham vs Wolves - 22h00 ngày 29/12: Crystal Palace vs Southampton - 22h00 ngày 29/12: Everton vs Nottingham Forest - 22h00 ngày 29/12: Fulham vs Bournemouth - 00h15 ngày 30/12: West Ham vs Liverpool Lịch thi đấu Serie A - vòng 18 - 18h30 ngày 29/12: Udinese vs Torino - 21h00 ngày 29/12: Napoli vs Venezia - 00h00 ngày 30/12: Juventus vs Fiorentina - 02h45 ngày 30/12: AC Milan vs AS Roma Nhận định: - 21h30 ngày 29/12: Leicester vs Man City Đây là trận đấu của ‘những người khốn khổ’. Lúc này người hâm mộ ‘Man xanh’ đang phải tự hỏi biết đến bao giờ đội bóng của mình mới thắng lại. Trong 9 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng họ chỉ có 1 chiến thắng, đang thua Liverpool đến 14 điểm và gần như không còn cơ hội đua vô địch. Sau giai đoạn bùng nổ đầu mùa, chân sút Erling Haaland đang dần đánh mất sự tự tin và nhạy bén của mình khi, anh chỉ ghi được 3 bàn trong 13 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City sa sút. Leicester cũng chật vật không kém. Thầy trò Ruud van Nistelrooy đã thua 3 trận liên tiếp và rơi vào nhóm nguy hiểm, hiện đứng thứ 18. Cùng với Wolves, Leicester đang có hàng thủ tệ nhất giải khi để thủng lưới 40 bàn sau 18 vòng. Chỉ trong 4 trận gần nhất, Bầy Cáo nhận 12 bàn thua. Ở thời điểm hai đội đều gặp khó khăn, Man City vẫn được đánh giá cao hơn một chút nhờ sở hữu đội hình chất lượng. Về lực lượng, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng 4 cầu thủ do chấn thương là Fatawu, Hermansen, Ndidi và Opoku. Jordan Ayew cũng không ra sân do bị treo giò. Đội hình dự kiến: Leicester: Stolarczyk; Justin, Okoli, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Mavididi; Vardy Man City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Savinho, Silva, De Bruyne, Foden; Haaland - 22h00 ngày 29/12: Everton vs Nottingham Forest Everton đang đứng thứ 15 với 17 điểm, hơn Leicester 3 điểm ở khu vực xuống hạng. Đây là kết quả không tệ với một đội thường xuyên ngụp lặn ở khu vực cuối bảng suốt 3 mùa qua, thậm chí mùa trước còn suýt xuống hạng. Đặc biệt, Everton là đội hiếm hoi cầm chân được hàng loạt ông lớn: Arsenal, Chelea và vòng trước là Man City. Tính ra, họ chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây nhất. Trong khi đó Nottingham Forest đang trở thành ‘hiện tượng’ đích thực. Vị trí thứ 4 hiện tại là ‘ngoài sức tưởng tượng’ với đội bóng không có ngôi sao nổi bật. Nottingham hiện chỉ kém Chelsea 1 điểm và Arsenal 2 điểm, nếu tiếp tục thắng trong khi hai đội xếp trên mất điểm, họ sẽ lên ngôi nhì bảng. Everton là đội sở hữu hàng công tệ thứ hai giải với 15 bàn thắng (chỉ hơn đội bét bảng Southampton có 11 bàn còn Nottingham là đội có hàng thủ lọt lưới ít thứ 3, đến thời điểm này, với chỉ 19 bàn. So ra Nottingham Forest được đánh giá cao hơn nhưng một kết quả hòa xem ra hợp lý hơn vì thực lực hai bên khá cân bằng, đây cũng là dự đoán của các chuyên trang bóng đá Anh. Đội hình dự kiến: Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Mangala, Gueye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin Nottingham: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Silva; Wood - 00h15 ngày 30/12: West Ham vs Liverpool Dù đá ít hơn các đội khác 1 trận, nhưng Liverpool vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu và hơn đội nhì bảng Arsenal đến 6 điểm, hơn Chelsea 7 điểm. Khoảng cách điểm hiện tại đủ giúp Liverool chắc chắn vô địch lượt đi. Liverpool còn là đội duy nhất bất bại sân khách mùa này (6 thắng, 2 hòa). West Ham đang đứng thứ 13, xét toàn diện không phải là đối thủ tương xứng với Liverpool. Tuy nhiên việc giành 8 trong số 12 điểm tối đa ở 4 trận gần đây đã giúp West Ham vượt qua Man United và lên vị trí thứ 13 trên BXH với 23 điểm và chỉ cách Top 5 có 6 điểm. Trận này chủ nhà có sự trở lại của nhạc trưởng Paqueta nhưng lại vắng Guido Rodriguez và Tomas Soucek nhận án treo giò. Liverpool vắng Ibrahima Konate và Conor Bradley do chấn thương, còn Dominik Szoboszlai bị treo giò. Đội hình dự kiến: West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Kudus, Summerville; Fullkrug Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Diaz; Jota - 02h45 ngày 30/12: AC Milan vs AS Roma Roma có sự tiến bộ vượt bậc kể từ khi thay tướng. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Claudio Ranieri, đội bóng màu áo bã trầu thắng 4/5 trận đấu vừa qua tính trên mọi đấu trường. Milan gần đây thi đấu không ổn định khi chỉ thắng 2/6 vòng đấu vừa qua ở Serie A, kết quả đó khiến họ tụt xuống vị trí thứ 8. Không chỉ là phong độ kém cỏi, trận đấu với Roma đêm nay Milan còn bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương với việc mất phân nửa đội hình chính. Trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất, Roma đều thắng Milan. Có thể tin là họ tiếp tục có được kết quả tốt ở lần gặp nhau này. Đội hình dự kiến: Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Morata; Abraham

Roma: Svilar; Ndicka, Hummels, Mancini; Angelino, Paredes, Kone, Saelemaekers; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk