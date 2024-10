Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/10 -Serie A : AC Milan vs Napoli; Carabao Cup: Brentford vs Sheffield Wednesday; DFB Cup: Wolfsburg vs Dortmund,

Inter và Juventus đã cầm chân nhau giúp Napoli cầm chắc ngôi đầu bảng Serie A. Nếu vượt qua AC Milan đêm nay thầy trò HLV Conte sẽ gia tăng cách biệt với Inter lên 7 điểm. Lịch thi đấu Serie A - vòng 10 - 00h30 ngày 30/10: Lecce vs Hellas Verona - 00h30 ngày 30/10: Cagliari vs Bologna - 02h45 ngày 30/10: AC Milan vs Napoli Lịch thi đấu Carabao Cup vòng 4 - 02h45 ngày 30/10: Southampton vs Stoke City - 03h00 ngày 30/10: Brentford vs Sheffield Wednesday Lịch thi đấu Cup Nhà vua Tây Ban Nha - 01h00 ngày 30/10: Compostela vs Alaves - 01h00 ngày 30/10: CD Villamuriel vs Vallecano - 02h00 ngày 30/10: Guijuelo vs Ourense CF - 03h00 ngày 30/10: Lanzarote UD vs Racing Santander - 03h00 ngày 30/10: Poblense vs Villarreal - 03h00 ngày 30/10: Real Jaen vs Cadiz - 03h00 ngày 30/10: CE L'Hospitalet vs Real Zaragoza - 03h00 ngày 30/10: Astur CF vs Valladolid Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Đức - DFB Cup - 00h00 ngày 30/10: Augsburg vs Schalke 04 - 00h00 ngày 30/10: Leverkusen vs Elversberg - 00h00 ngày 30/10: Kickers Offenbach vs Karlsruher SC - 00h00 ngày 30/10: RB Leipzig vs St. Pauli - 02h45 ngày 30/10: Stuttgart vs Kaiserslautern - 02h45 ngày 30/10: Wolfsburg vs Dortmund - 02h45 ngày 30/10: Jahn Regensburg vs Greuther Furth - 02h45 ngày 30/10: Cologne vs Holstein Kiel