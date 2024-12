Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/12: Bán két ASEAN Cup 2024: Philippines vs Thái Lan; Ngoại hạng Anh: Brighton vs Brentford, Arsenal vs Ipswich Town

Hôm nay diễn ra trận bán kết 2 ASEAN Cup 2024 Philippines vs Thái Lan. Tại vòng 18 Ngoại hạng Anh, hai trận đấu muộn nhất: Brighton vs Brentford và Arsenal vs Ipswich Town. Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 27/12: Philippines vs Thái Lan (FPT Play, VTV5, VTV6) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 18 - 02h30 ngày 28/12: Brighton vs Brentford (K+SPORT2,ON Football) - 03h15 ngày 28/12: Arsenal vs Ipswich Town (K+SPORT1,ON Football) Nhận định: - 20h00 ngày 27/12: Philippines vs Thái Lan Xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Indonesia ở lượt đấu cuối vòng bảng, đội tuyển Philippines đã góp mặt ở vòng bán kết. Nói cho đúng thì Indonesia dâng chiếc vé vào bán kết cho đối thủ trong trận đấu mà họ chỉ cần hòa là đi tiếp. Philippines không phải quá xuất sắc để nhận diện có thể đánh bại Thái Lan. Trận Thái Lan vs Philippines 3-1 tại King's Cup 2024 Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất nhưng Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp của một nền bóng đá số 1 Đông Nam Á và là ứng viên số 1 cho chức vô địch au 4 trận toàn thắng. Chất lượng đội hình của Thái Lan được đánh giá cao hơn. Bản lĩnh và kinh nghiệm của đội khách cũng rất dày dặn hơn. Vì thế, dù phải đá sân khách nhưng Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn. Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn Philippines Kể từ năm 2016 đến nay, Thái Lan bất bại trước Philippines trong 5 lần hai đội gặp nhau, trong đó có 4 chiến thắng. Lần gặp nhau gần nhất là ở King’s Cup 2024 với chiến thắng 3-1 cho người Thái. Về lực lượng, Philippines sẽ không có trung vệ Aguinaldo do đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. Thủ thành Deyto cũng để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Thái Lan có đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến: Philippines: Kammeraad, Aguinaldo, Kempter, Bailey, Ugelvik, Tabinas, Monis, Reyes, Woods, Mariona, Kristensen. Thái Lan: Patiwat Khammai, Peeradol Chamrasamee, Pansa Hemviboon, Thitathorn Auksornsri, Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta, Anan Yodsangwal, Saringkan Promsupa, Weerathep Pomphan, William Weidersjoe, Teerasak. - 02h30 ngày 28/12: Brighton vs Brentford Brighton không thắng năm trận gần nhất khiến họ tụt xuống vị trí thứ 10. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ và CLB đứng thứ 5 là Bournemouth chỉ là 3 điểm. Brentford phong độ gần đây của họ không ổn định, với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường và là đội đá sân khách tệ nhất giải Ngoại hạng đến thời điểm này, thua 7 và hòa 1. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn giúp Brighton chiếm chút ưu thế và nhiều khả năng họ sẽ giành trọn 3 điểm. Trận này Brighton vắng Danny Welbeck, Mats Wieffer vắng mặt do chấn thương. Brentford vắng Kristoffer Ajer, Ethan Pinnock, Rico Henry, Aaron Hickey, Mathias Jensen và Igor Thiago. Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson. Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Mee, Van den Berg; Janelt, Norgaard, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter. - 03h15 ngày 28/12: Arsenal vs Ipswich Town Trận thua 0-4 trước Newcastle ở vòng đấu trước cũng là thất bại thứ tư sau 5 lượt trận của. Lúc này Ipswich cũng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và nhiều khả năng sẽ trở lại với Giải hạng Nhất chỉ sau một năm thăng hạng. Đây là kết quả không bất ngờ nếu nhìn vào những gì Ipswich thể hiện. Chiến thắng 5-1 ngay trên sân Crystal Palace vòng trước giúp Arsenal thu ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 2 điểm và tiếp tục cuộc đua vô địch. Arsenal hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa thua trận nào trên sân nhà trong mùa giải 2024/25 Trước một Arsenal đang trong trạng thái bùng nổ, Ipswich Town không có cơ hội để giành điểm. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Arsenal là 81%. Tỷ lệ thắng của Ipswich Town là 6,7%. Tỷ lệ hòa là 12,29%. Trận này Arsenal không có Saka vì chấn thương. Ipswich vắng đội trưởng Sam Morsy vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng và bị cấm thi đấu một trận. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Trossard Ipswich Town: Muric; Johnson, O'Shea, Greaves, Davis; Cajuste, Phillips; Hutchinson, Szmodics, Clarke; Delap