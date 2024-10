Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/10: Arsenal vs Liverpool, Chelsea vs Newcastle, West Ham vs MU; Inter vs Juventus

Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh là trận 'super Sunday' Arsenal vs Liverpool. Đáng chú ý không kém là trận 'derby nước Ý' Inter vs Juventus. Lịch thi đấu bảng I vòng loại U17 châu Á 2025 - 16h00 ngày 27/10: Bảng I - U17 Kyrgyzstan vs U17 Myanmar (FPT Play, FPT Bóng đá Việt) - 19h00 ngày 27/10: Bảng I - U17 Việt Nam vs U17 Yemen (FPT Play, FPT Bóng đá Việt) Lịch thi đấu V-League - vòng 5 - 18h00 ngày 27/10: Bình Định vs SLNA (FPT Play) - 18h00 ngày 27/10: Đà Nẵng vs Hải Phòng (FPT Play) - 19h15 ngày 27/10: Hà Nội vs Hà Tĩnh (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - 16h00 ngày 27/10: Long An vs PVF-CAND (FPT Play) - 16h00 ngày 27/10: Vũng Tàu vs Đồng Nai (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 9 - 21h00 ngày 27/10: West Ham vs MU (K+SPORT1) - 21h00 ngày 27/10: Chelsea vs Newcastle (ON Football) - 21h00 ngày 27/10: Crystal Palace vs Tottenham (ON Sport+) - 23h30 ngày 27/10: Arsenal vs Liverpool (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 11 - 20h00 ngày 27/10: Leganes vs Celta Vigo (SCTV15) - 22h15 ngày 27/10: Getafe vs Valencia (SCTV15) - 00h30 ngày 28/10: Real Betis vs Atletico (SCTV15) - 03h00 ngày 28/10: Sociedad vs Osasuna (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 9 - 18h30 ngày 27/10: Parma vs Empoli - 21h00 ngày 27/10: Lazio vs Genoa - 21h00 ngày 27/10: Monza vs Venezia - 00h00 ngày 28/10: Inter vs Juventus - 02h45 ngày 28/10: Fiorentina vs Roma Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 8 - 21h30 ngày 27/10: VfL Bochum vs Bayern Munich - 23h30 ngày 27/10: Union Berlin vs E.Frankfurt - 01h30 ngày 28/10: Heidenheim vs Hoffenheim Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 9 - 21h00 ngày 27/10: Lyon vs Auxerre - 23h00 ngày 27/10: Montpellier vs Toulouse - 23h00 ngày 27/10: Nice vs AS Monaco - 23h00 ngày 27/10: Strasbourg vs Nantes - 02h45 ngày 28/10: Marseille vs Paris Saint-Germain Nhận định: - 21h00 ngày 27/10: West Ham vs MU (K+SPORT1) Số phận của HLV Ten Hag và MU vẫn thu hút sự chú ý cao độ. Dù phong độ vẫn chẳng có dấu hiệu cải thiện nhưng trận này MU vẫn được dự đoán ‘trên cơ’ và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm. Bởi phong độ của West Ham lúc này còn tệ hơn MU rất nhiều. Để thua Tottenham 1-4 vòng trước khiến West Ham rơi xuống thứ 15. Giữa tuần qua MU tiếp tục trải qua một trận cầu đáng thất vọng khi chỉ có trận hòa 1-1 trên sân của Fenerbahce ở vòng phân hạng Europa League. Tức là ở mùa này MU vẫn chưa lần nào thắng hai trận liên tiếp. Dù không ổn định, MU vẫn được đánh giá cao hơn ở trận này. Chủ nhà West Ham vắng chân sút chủ lực Kudus do án treo giò, trong khi một tiền đạo khác là Fullkrug đang bị đau nhẹ. Còn đội khách vắng Kobbie Mainoo. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, MU thắng 3 và thua 2. Đội hình dự kiến: West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Evans, Martinez; Eriksen, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund - 21h00 ngày 27/10: Chelsea vs Newcastle (ON Football) Cùng để thua vòng trước nhưng cách Chelsea thua đầy đáng tiếc, vẫn cho thấy hình bóng một đội bóng có thực lực và đang tiến bộ. Còn cách Newcastle thua Brighton là hoàn toàn xứng đáng. Cuộc đua top 4 đang nóng dần lên và The Blues cần phải tăng tốc nhanh chóng. Nếu giành chiến thắng trước Newcastle, Chelsea sẽ có cơ hội tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League. Newcastle đang sa sút rất nhiều. Trước trận thua Brighton 0-1 họ đã để Everton cầm hoà 0-0. Vấn đề của họ giai đoạn này là sự sa sút của những tiền đạo. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn sẽ giúp Chelsea chiếm lợi thế và dự đoán có chiến thắng. Chelsea cũng có thành tích rất tốt khi gặp Newcastle trên sân nhà. Cụ thể, trong 13 lần gần nhất tiếp Newcastle họ thắng đên 11 trận và hòa 2 trận. Trận này Newcastle vắng Trippier, Botman, Lascelles, Wilson vì chấn thương còn Chelsea có đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến: Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. - 23h30 ngày 27/10: Arsenal vs Liverpool (K+SPORT1) Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 9, cũng là trận đấu được dự đoán sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch mùa giải Ngoại hạng năm nay. Trận thắng Chelsea ở vòng 8 giúp Liverpool tiếp tục dẫn đầu giải nhưng chỉ hơn Man City 1 điểm. Điều quan trọng là cách đội bóng của HLV Arne Slot giành chiến thắng là rất thuyết phục, mạnh mẽ, gắn kết và hiệu quả. Sau đó lại tiếp tục thắng RB Leipzig 1-0 ở Champions League. Đó lại là điều mà Arsenal không có được trong 2 trận gần nhất, đầu tiên là việc thua bạc nhược trước Bournemouth vòng trước và thắng chật vật 1-0 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League. Chính từ phong độ hiện tại, nhiều người không dám nghĩ đến một kết quả tích cực cho Arsenal. Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn khi lâm vào tình trạng khủng hoảng lực lượng trầm trọng với án treo giò của trung vệ trụ cột William Saliba, chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard cũng như ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Arsenal là 41,47%. Tỷ lệ thắng của Liverpool là 33,53%. Tỷ lệ hòa là 24,99. Bởi vậy dù được chơi trên sân nhà Emirates nhưng rõ ràng Arsenal vẫn là những người đáng lo hơn, còn Liverpool, đây cũng là thuốc thử quan trọng với họ cho chặng đường chinh phục chức vô địch. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez - 21h30 ngày 27/10: Bochum vs Bayern Munich Đây là trận đấu chênh lệch nhất vòng 8 Bundesliga 2024/25. Đơn giản là vì Bayern đang có thứ hạng cao nhất trên BXH chỉ phải gặp Bochum đứng đội sổ, với chỉ vỏn vẹn 1 điểm kiếm được kể từ đầu mùa. Cần phải nhấn mạnh rằng, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây có đến 3 lần Bochum để thua tan nát dưới tay Bayern với cùng tỷ số 0-7. Không rõ Bayern có thể tái lập thành tích đáng nể trên hay không, song mục tiêu giành chiến thắng xem ra là quá dễ để các vị khách hoàn thành. Bayern đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa tâm lý sau trận thua tan nát 1-4 trước Barcelona. Đội hình dự kiến Bochum: Drewes, Passlack, Masovic, Ordets, Wittek, Losilla, Broschinski, De Wit, Panneweig, Miyoshi, Hofmann. Bayern: Neuer, Guerreiro, Upamecano, Min-Jae, Davies, Palhinha, Kimmich, Olise, Muller, Gnabry, Kane. - 00h00 ngày 28/10: Inter vs Juventus Trận ‘derby nước Ý’ cũng là tâm điểm vòng 9 Serie A. Cả hai chuẩn bị cho trận này bằng phong độ ấn tượng. Đây cũng là trận ‘nội chiến’ của gia đình Thuram với Marcus bên phía Inter và Khephren bên phía Juve. Chủ nhà Inter đang chiếm vị trí thứ hai với 17 điểm, kém đội đầu bảng Napoli 2 điểm. Juventus cũng chỉ thua 1 trận từ đầu mùa, đứng ngay sau Inter với 1 điểm ít hơn. Inter vẫn cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch còn Juve đang thay đổi từng ngày dưới dự dẫn dắt của tân HLV Thiago Motta: trẻ trung, năng động, gắn kết và hiệu quả. Đáng tiếc là trận này mất hay phần nào vì hai bên vắng nhiều cầu thủ chất lượng. HLV Simone Inzaghi của Inter sẽ không có sự phục vụ của Kristjan Asllani, Carlos Augusto, Hakan Calhanoglu, Tajon Buchanan và Francesco Acerbi vì chấn thương. Juventus cũng không có Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik và Bremer vì lý do tương tự. Inter đang có đủ mọi lợi thế để giành chiến thắng trước Juventus, như đối đầu lấn lướt, phong độ khủng khiếp trên sân nhà và tâm lý thoải mái sau chuỗi 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đội hình dự kiến: Inter Milan: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Locatelli, Fagioli; Conceicao, Vlahovic, Yildiz