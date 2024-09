Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9: Europa League: Roma vs Athletic Bilbao, Tottenham vs Qarabag, Lyon vs Olympiacos; La Liga: Celta vs Atletico Madrid

Trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận đêm nay tại Europa League là cuộc đối đầu Roma vs Athletic Bilbao. Dù chỉ mới thắng 1 trận mùa này và đã sa thải HLV nhưng Roma vẫn được đánh giá cao hơn đội khách đến từ Tây Ban Nha. Lịch thi đấu ASEAN Club Championship - 19h00 ngày 26/9: Bảng B - Buriram United vs Kaya FC - 19h30 ngày 26/9: Bảng B - Công an Hà Nội vs Lion City Sailors FC (FPT Play) - 20h00 ngày 26/9: Bảng B - Kuala Lumpur FA vs Borneo FC Lịch thi đấu Europa League - 23h45 ngày 26/9: Malmo FF vs Rangers (TV360) - 23h45 ngày 26/9: Fenerbahce vs Union St.Gilloise (TV360) - 02h00 ngày 27/9: Ajax vs Besiktas (TV360) - 02h00 ngày 27/9: FCSB vs RFS (TV360) - 02h00 ngày 27/9: Frankfurt vs Viktoria Plzen (TV360) - 02h00 ngày 27/9: Lyon vs Olympiacos (TV360) - 02h00 ngày 27/9: Roma vs Athletic Bilbao (TV360) - 02h00 ngày 27/9: SC Braga vs Maccabi Tel Aviv - 02h00 ngày 27/9: Tottenham vs Qarabag (TV360) Lịch thi đấu La Liga - vòng 7 - 00h00 ngày 27/9: Las Palmas vs Real Betis - 00h00 ngày 27/9: Espanyol vs Villarreal - 02h00 ngày 27/9: Celta Vigo vs Atletico Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - 23h30 ngày 26/9: Monza vs Brescia - 02h00 ngày 27/9: Napoli vs Palermo Nhận định: - 02h00 ngày 27/9: Roma vs Athletic Bilbao (TV360) Với chỉ 3 điểm sau 4 trận đấu tại Serie A, ban lãnh đạo Roma đã sa thải cựu huấn luyện viên Daniele De Rossi. Cuối tuần qua Roma mới giành được chiến thắng đầu tiên tại Serie A bằng việc đánh bại Udinese 3-0. Trái ngược, phong độ của Bilbao lúc này rất cao. Tuần trước, Bilbao đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga sau khi đánh bại Celta Vigo. Trong khi Roma là đội thường xuyên tham dự các giải đấu của UEFA, thì lần gần nhất Bilbao góp mặt ở đấu trường châu Âu là vào năm 2018, khi họ bị loại ở vòng 1/8 của Europa League bởi Marseille. Sau khi giành cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa giải trước và vị trí thứ 5 tại giải vô địch quốc gia, đội bóng xứ Basque đang đặt mục tiêu cao hơn nữa vào thời điểm này - và cựu huấn luyện viên trưởng của Barcelona, Valverde cũng có thể nhắm đến mục tiêu tiến sâu tại châu Âu. Tuy nhiên, trong 9 lần gần nhất làm khách của các đội bóng Ý, Bilbao chỉ thắng được 1, trong đó có trận hòa 2-2 với chính Roma. Liệu cái ‘huông’ đó có thay đổi hay lại tiếp tục kéo dài? Roma dù sao vẫn được đánh giá cao hơn với dự đoán kết quả có được là từ hòa đến thắng. Trận này Roma vắng đội trưởng Lorenzo Pellegrini vì chấn thương. Bilbao sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Nico Williams vì bị bong gân chân. Yeray Alvarez và thủ môn số một Unai Simon cũng không có mặt. Đội hình dự kiến: Roma: Svilar, Angelino, Celik, Mancini, Ndicka, Cristante, Pellegrini, Pisilli, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk. Bilbao: Padilla, De Marcos, Vivian, Paredes, Prados, Boiro, Sancet, Jauregizar, I.Williams, Berenguer, Guruzeta. - 02h00 ngày 27/9: Tottenham vs Qarabag (TV360) Tottenham hiện tại đang đứng thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh khi mới có 7 điểm. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và CLB đứng thứ tư Arsenal chỉ là 4 điểm. HLV Ange Postecoglou từng tuyên bố rằng đây sẽ là mùa giải ông cùng các học trò hướng đến những chiếc cúp vô địch, và Europa League nằm trong tầm ngắm của họ. Thực tế, "Gà trống" cũng được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu. Một khởi đầu thuận lợi trước Qarabag sẽ giúp tinh thần các cầu thủ Tottenham trở nên hưng phấn. Qarabag đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Azerbaijan với thành tích 5 thắng, 1 thua sau 6 vòng đầu. Mặc dù vậy, khoảng cách sức mạnh giữa họ và Tottenham vẫn quá lớn. Hai đội từng gặp nhau 2 lần trước đây và Tottenham toàn thắng. Khả năng cao 3 điểm sẽ thuộc về đoàn quân của Postecoglou. Đội hình dự kiến: Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de ven, Udogie; Maddison, Sarr, Johnson; Son, Kulusevski, Solanke. Qarabag: Kolchalski; Huseynov, Mustafazada, Matheus Silva, Bayramov; Benzia, Cafarquliyev, Zoubir, Andrade; Juninho, Romao. - 02h00 ngày 27/9: Lyon vs Olympiacos (TV360) Phong độ của Lyon lúc này hệt như giai đoạn đầu mùa trước: tệ hại. Đến lúc này sau 5 trận ở Ligue 1 họ mới thắng 1, thua 3, được 4 điểm và đứng tận thứ 14. Trái lại phong độ của Olympiacos lại ấn tượng hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại ở 5 trận tại giải VĐQG Hy Lạp từ đầu mùa. Nếu tin vào phong độ, Olympiacos được đánh giá cao hơn, cũng không thua kém về lực lượng. Tuy nhiên có điều đáng lưu ý là Lyon chưa từng thua trên sân nhà ở cúp châu Âu trước các đại diện Hy Lạp, trong đó có cả Olympiacos (3 thắng, 1 hòa). Đội hình dự kiến: Lyon: Perri; Mata, Caleta-Car, Niakhate; Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Tagliafico; Mikautadze, Lacazette. Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Ntoi, Pirola, Ortega; Stamenic, Hezze; Martins, Chiquinho, Velde; El Kaabi. - 02h00 ngày 27/9: Celta Vigo vs Atletico Madrid Bỏ ra hơn 100 triệu euro ‘tân trang’ đội hình, Atletico Madrid đang gặt hái kết quả tốt với 12 điểm và đứng thứ 4 nhưng mới đá 6 trận. Nếu thắng Celta Vigo đêm nay, họ sẽ vượt lên soán vị trí thứ 3 của Bilbao. Về phần chủ nhà, Celta Vigo gây ấn tượng đặc biệt trên sân nhà với chuỗi 9 trận bất bại (7 thắng, 2 hòa) tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng gần nhất ở mùa này. Với vị trí thứ 9 hiện tại, họ đã có khởi đầu ‘hơn cả mong đợi’ so với mùa trước. Dù là chủ nhà nhưng Celta bị đánh giá thấp hơn hẳn, không chỉ thua kém về lực lượng, Celta lép vế hoàn toàn trong những lần đối đầu giữa hai bên. Cụ thể là trong 5 lần gần nhất họ thua cả 5. Chính vì thế chẳng ai tin họ có thể chấm dứt chuỗi trận tệ hại đó. Và nghiễm nhiên một chiến thắng giành cho đội khách Atletico Madrid. Chủ nhà Celta Vigo sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của Lucas Daniel de la Torre, Javier Manquillo, Mihailo Ristic do chấn thương. Trong khi đó, Atletico Madrid cũng sẽ không có sự phục vụ của Pablo Barrios và Thomas Lemar vì chấn thương. Rodrigo De Paul không chắc chắn ra sân. Đội hình dự kiến: Celta Vigo: Guaita; Galiano, Starfelt, Jailson; Alvarez, Sotelo, Rodriguez, Mingueza; Aspas, Douvikas, Bamba. Atletico Madrid: Oblak; Azpilicueta, Gimenez, Reinildo; Molina, Marcos Llorente, Koke, Gallagher, Lino; Sorloth, Griezmann.