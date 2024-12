Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/12: Bán kết ASEAN Cup 2024: Singapore vs Việt Nam. Ngoại hạng Anh: Man City vs Everton ,Wolves vs MU, Liverpool vs Leicester

Hôm nay diễn ra trận bán kết ASEAN Cup 2024: Singapore vs Việt Nam. Vòng 18 Ngoại hạng Anh, Liverpool tràn đầy cơ hội nâng cao cách biệt điểm số với nhóm đứng sau vì chỉ gặp Leicester. Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 26/12: Singapore vs Việt Nam (VTV, TV360, FPT Bóng đá Việt) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 18 - 19h30 ngày 26/12: Man City vs Everton - 22h00 ngày 26/12: Newcastle vs Aston Villa - 22h00 ngày 26/12: Nottingham Forest vs Tottenham - 22h00 ngày 26/12: Southampton vs West Ham - 22h00 ngày 26/12: Chelsea vs Fulham - 22h00 ngày 26/12: Bournemouth vs Crystal Palace - 00h30 ngày 27/12: Wolves vs MU - 03h00 ngày 27/12: Liverpool vs Leicester Nhận định: - 19h30 ngày 26/12: Man City vs Everton Thất bại 1-2 trên sân Aston Villa khiến nhà ĐKVĐ tụt xuống vị trí thứ 7 với 27 điểm. Họ kém nhóm dự cúp C1 4 điểm và đội đầu bảng Liverpool tới 12 điểm. Chưa bao giờ The Citizen rơi vào tình trạng nghiêm trọng đến vậy dưới thời Pep. Chính ông thầy người Tây Ban Nha cũng thừa nhận chưa tìm ra cách cải thiện. Sau khi cầm hòa Arsenal, Everton tiếp tục giành thêm 1 điểm khi đối đầu một ứng viên vô địch khác là Chelsea, qua đó đứng thứ 15, cách nhóm xuống hạng 4 điểm. Tính rộng hơn, thầy trò Sean Dyche đang có phong độ khá tốt khi chỉ thua 2/12 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên phong độ khi thi đấu xa nhà của Everton rất tệ khi chỉ thắng 1/8 trận. Với lợi thế chơi trên sân nhà, đây có thể sẽ là cơ hội cho Man City tìm lại phong độ trong ngày lễ tặng quà. Họ cũng thắng đến 14/16 trận gặp nhau gần nhất giữa hai bên. Tuy nhiên sẽ là trận đấu khó khăn cho Man City. Về lực lượng, Man City vắng Ruben Dias do chấn thương cơ, dự kiến nghỉ 3-4 tuần. Everton không có Ashley Young vì bị treo giò. Đội hình dự kiến: Man City: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland Everton: Pickford, Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Harrison, Gueye, Mangala, Doucoure, Ndiaye, Calvert Lewin. - 22h00 ngày 26/12: Nottingham Forest vs Tottenham Đội chủ nhà đang trở thành ‘hiện tượng lạ’ khi vượt mặt nhiều ông lớn để lọt vào Top 4 với 31 điểm. Đội bóng này đã thắng 3 trận liên tiếp. Trong khi đó Tottenham vẫn kiểu phong độ ‘vô thưởng vô phạt’. Thảm bại 3-6 trước Liverpool khiến họ rơi xuống vị trí thứ 11 với 23 điểm. Phong độ của Spurs khá thất thường khi chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận gần đây. Với phong độ thiếu ổn định này, đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, Tottenham sẽ gặp nhiều thử thách. Các chuyên trang bóng đá của Anh nhận định nhiều khả năng họ sẽ trắng tay trong chuyến làm khách này. Đội hình dự kiến: Nottingham Forest: Sels; Morato, Murillo, Milenkovic; Aina, Yates, Gibbs-White, Moreno; Hudson-Odoi, Elanga; Wood. Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Bergvall, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. - 00h30 ngày 27/12: Wolves vs MU Đội chủ nhà vừa bổ nhiệm tân HLV Vitor Pereira ở vòng trước và ngay lập tức thắng Leicester 3-0. Chiến thắng này như liều thuốc quý nâng cao tinh thần Wolves trong cuộc đua trụ hạng. Tình thế của MU cũng không khá hơn với trận thua tan nát 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà và tụt xuống thứ 13. HLV Ruben Amorim đã mang nhiều hy vọng khi đến MU nhưng chỉ sau vài tuần, có lẽ ông đã thấm thía đầy đủ áp lực. Amorim còn nhiều thứ khác phải giải quyết. Đã 5 năm MU không thua trên sân Wolves. Ở thế chân tường, MU sẽ buộc phải chiến thắng trận đấu này nếu muốn lọt vào tốp các đội tham dự Cúp châu Âu mùa sau. Với đội hình chất lượng hơn, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Wolves là 27,91%. Tỷ lệ thắng của MU là 49,48%. Tỷ lệ hòa là 22,6%. Đội hình dự kiến: Wolves: Jose Sa; Nelson Semedo, Bueno, Toti; R Gomes, J Gomes, Andre, Ait-Nouri; Guedes, Strand Larsen, Cunha. MU: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Amad, Hojlund, Fernandes. - 03h00 ngày 27/12: Liverpool vs Leicester Liverpool đang hơn 4 điểm so với Chelsea và đá ít hơn 1 trận. Phong độ ổn định của The Reds với chuỗi 21 trận bất bại trên mọi đấu trường giúp họ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, Leicester City vừa trải qua chuỗi trận thất vọng và phải nỗ lực để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. HLV sau trận ra mắt thắng tưng bừng West Ham đã bắt đầu ‘lạc trôi’ bằng lối chơi bạc nhược, bí bách. Leicester nhận hai thất bại tan nát gần đây trước Newcastle và Wolves, để lọt lưới tới 7 bàn mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Về lực lượng. Liverpool chỉ vắng Ibrahima Konate và Conor Bradley. Trong khi đó, Leicester vắng chân sút kỳ cựu Jamie Vardy. Qúa khó cho Leicester! Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Jota; Nunez. Leicester: Ward; Okoli, Coady, Faes; Justin, Winks, Soumare, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Daka.