Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9: Vòng 3 Carabao Cup

5 trận đấu đêm nay thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) có 5 đội đang chơi ở giải Ngoại hạng và chỉ phải gặp các đối thủ vô danh ở các hạng đấu thấp. Lịch thi đấu Carabao Cup - vòng 3 - 01h45 ngày 25/9: Wimbledon vs Newcastle - 01h45 ngày 25/9: Man City vs Watford - 01h45 ngày 25/9: Chelsea vs Barrow - 01h45 ngày 25/9: Walsall vs Leicester - 02h00 ngày 25/9: Wycombe Wanderers vs Aston Villa Lịch thi đấu La Liga vòng 7 - 00h00 ngày 25/9: Sevilla vs Valladolid (SCTV15) - 00h00 ngày 25/9: Valencia vs Osasuna (SCTV15) - 02h00 ngày 25/9: Real Madrid vs Alaves (SCTV15) Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - 21h00 ngày 24/9: Lecce vs Sassuolo - 23h30 ngày 24/9: Cagliari vs Cremonese - 02h00 ngày 25/9: Torino vs Empoli Nhận định: Vòng 3 Carabao Cup Cả 5 trận thuộc vòng 3 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) đêm nay đều tương đối dễ cho 5 đội đang chơi ở giải Ngoại hạng vì chỉ gặp các đối thủ vô danh ở hạng dưới. Sau chuỗi 3 trận bất bại gần nhất tại Premier League, trong đó có 2 chiến thắng, Chelsea chỉ phải gặp đội bóng đang chơi ở League Two là Barrow. Có lẽ chỉ cần đội hình dự bị, Chelsea cũng có thể vượt qua được vòng 3 League Cup mùa này. Man City sẽ thắng Watford bao nhiêu bàn? Tương tự, Man City dù mới trải qua 2 trận hòa liên tiếp trước Inter (Champions League) và Arsenal (Ngoại hạng Anh) vẫn quá mạnh trước Watford. Theo thống kê, Man City toàn thắng trong 15 trận gần đây gặp Watford, trong đó họ ghi được từ 3 bàn thắng trở lên ở 6 trận liên tiếp gần đây. Man City vừa mất tiền vệ quan trọng Rodri do chấn thương trong trận đại chiến với Arsenal. Kevin de Bruyne, Oscar Bobb và Nathan Ake nhiều khả năng cũng vắng mặt vì chấn thương. Cả Newcastle, Aston Villa và Leicester dù phải làm khách của Wimbledon, Wycombe và Walsall nhưng cơ hội chiến thắng vẫn cao hơn hẳn vì các đội chủ nhà đều đang chơi ở các hạng thấp và lực lượng yếu hơn hẳn. - 00h00 ngày 25/9: Sevilla vs Valladolid (SCTV15) Sevilla chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận, mới nhất là trận thua 1-2 trước Alaves, đứng tận thứ 15, khiến HLV Garcia Pimienta chịu rất nhiều áp lực. Valladolid cũng chẳng khá hơn khi chỉ có số điểm như Sevilla nhưng đứng thứ 17 vì thua chỉ số phụ. Điều an ủi cho Sevilla trong trận tiếp Valladolid là kể từ năm 2012 đến nay họ chưa từng thua đối thủ này ở La Liga. Chủ nhà hi vọng rằng ‘duyên’ đó sẽ giúp họ có được 3 điểm để cải thiện thứ hạng. Ở lần gặp nhau gần nhất là lượt về mùa giải trước, Sevilla đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Zorilla của Valladolid. Sevilla sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ do chấn thương là Djibril Sow, Isaac Romero, Marcao và Albert Sambi Lokonga, nhưng Juanlu Sanchez trở lại sau án treo giò. Về phía Valladolid, có Anuar Tuhami vẫn vắng mặt, trong khi Javi Sanchez và Mario Martin tái xuất. Đội hình dự kiến: Sevilla: Nyland; Sanchez, Nianzou, Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoume, Saul; Lukebakio, Iheanacho, Fernandez. Valladolid: Hein; Perez, Bah, Torres, Rosa; Machis, Meseguer, Perez, Juric, Moro; latasa. - 02h00 ngày 25/9: Real Madrid vs Alaves (SCTV15) Alaves đang gây bất ngờ lớn khi thắng 3 trong 4 trận gần đầy và chen chân vào Top 6 trước ‘ông lớn’. Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng đó nhiều khả năng sẽ chấm dứt đêm nay khi phải làm khách của Real. So về mọi mặt, Alaves chỉ là chú tí hon bên cạnh gã khổng lồ Real. Real đang có phong độ tốt với chuỗi 4 trận liền toàn thắng ở mọi giải đấu. Điều đáng mừng với Real là chân sút đắt giá Mbappe đã bắt đầu hòa nhập được với các đồng đội mới và có 5 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp gần đây. Ở mùa giải năm ngoái, Alaves đã thua thảm 0-5 tại Santiago Bernabeu. Với dàn siêu sao đang dần tìm lại cảm giác tốt nhất của Real Madrid, có lẽ Alaves sẽ lại phải hứng chịu một thất bại đậm tương tự ở mùa giải này. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Alaves: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, M Sanchez; Guridi, Guevara, Blanco; T Martinez, K Garcia, Conechny