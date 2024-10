Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/10 - Europa League: Roma vs Dynamo Kyiv, Fenerbahce vs MU, Porto vs Hoffenheim, Tottenham vs AZ Alkmaar

Tâm điểm loạt trận Europa League đêm nay là Fenerbahce vs MU. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào hai vị HLV, những người đang bị đặt rất nhiều hoài nghi. Lịch thi đấu Europa League - 23h45 ngày 24/10: FC Midtjylland vs Union St.Gilloise - 23h45 ngày 24/10: Maccabi Tel Aviv vs Sociedad - 23h45 ngày 24/10: E.Frankfurt vs RFS - 23h45 ngày 24/10: Ferencvaros vs Nice - 23h45 ngày 24/10: PAOK FC vs Viktoria Plzen - 23h45 ngày 24/10: Qarabag vs Ajax - 23h45 ngày 24/10: Roma vs Dynamo Kyiv - 02h00 ngày 25/10: Tottenham vs AZ Alkmaar (TV360) - 02h00 ngày 25/10: Anderlecht vs Ludogorets - 02h00 ngày 25/10: Athletic Club vs Slavia Prague - 02h00 ngày 25/10: Lyon vs Besiktas - 02h00 ngày 25/10: Malmo FF vs Olympiacos - 02h00 ngày 25/10: Rangers vs FCSB - 02h00 ngày 25/10: Porto vs Hoffenheim - 02h00 ngày 25/10: Twente vs Lazio - 02h00 ngày 25/10: Fenerbahce vs MU (TV360) Lịch thi đấu Europa Conference League - 21h30 ngày 24/10: Vikingur Reykjavik vs Cercle Brugge - 23h45 ngày 24/10: Larne vs Shamrock Rovers - 23h45 ngày 24/10: Panathinaikos vs Chelsea - 23h45 ngày 24/10: Djurgaarden vs Vitoria de Guimaraes - 23h45 ngày 24/10: Hearts vs Omonia Nicosia - 23h45 ngày 24/10: Jagiellonia Bialystok vs CS Petrocub - 23h45 ngày 24/10: Rapid Wien vs FC Noah - 23h45 ngày 24/10: St. Gallen vs Fiorentina - 23h45 ngày 24/10: Gent vs Molde - 23h45 ngày 24/10: NK Celje vs Istanbul Basaksehir - 23h45 ngày 24/10: APOEL Nicosia vs Borac Banja Luka - 02h00 ngày 25/10: Mlada Boleslav vs Lugano - 02h00 ngày 25/10: HJK Helsinki vs Dinamo Minsk - 02h00 ngày 25/10: Real Betis vs FC Copenhagen - 02h00 ngày 25/10: TNS vs Astana - 02h00 ngày 25/10: TSC Backa Topola vs Legia Warszawa - 02h00 ngày 25/10: Olimpija Ljubljana vs LASK - 02h00 ngày 25/10: Pafos FC vs FC Heidenheim Nhận định: - 23h45 ngày 24/10: Roma vs Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv đã thua cả hai trận đầu tiên trong khi Roma cũng mới có 1 điểm từ trận hòa Bilbao, trận còn lại thua thảm trước đội bóng vô danh Elfsborg. Vì thế Roma đang rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí xếp hạng. Những kết quả gần đây đã làm dấy lên những đồn đoán mạnh mẽ rằng HLV Juric có thể bị sa thải, vì vậy muốn cứu lấy chiếc ghế của mình ông cần phải nhanh chóng thay đổi tình thế. Trong quá khứ Roma và Dynamo Kiev đã 4 lần đụng độ ở cúp châu Âu, tất cả đều ở vòng bảng Champions League, mỗi đội giành được hai chiến thắng. Dinamo sẽ tiếp tục không có tiền đạo người Ukraine, Maksym Bragaru, người tiếp tục thi hành án treo giò vì thẻ đỏ trước Lazio Dự đoán Roma từ hòa đến thắng. Đội hình dự kiến: Roma: Svilar; Hermoso, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Soule, Baldanzi; Shomorudov Dynamo Kiev: Bushchan; Karavayev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Brazhko, Mykolenko; Voloshyn, Buyalskyi, Kabayev; Vanat - 02h00 ngày 25/10: Fenerbahce vs MU (TV360) Đây là cuộc tái ngộ của HLV Mourinho với MU và ông đã tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận là Fenerbahce sẽ đánh bại đội bóng cũ để ‘rửa hận’. Đây cũng là cuộc đối đầu được coi là tâm điểm khi mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào hai vị HLV, những người đang bị đặt rất nhiều hoài nghi. Vòng trước MU hòa Porto 3-3 còn Fenerbahce hòa Twente 1-1. Về phong độ, đây là hai đội bóng đều chơi không thực sự ổn định khi mới chỉ thắng 1/5 lần ra sân gần nhất. Ở giải VĐQG, Fenerbahce hiện đã kém đội đầu bảng Galatasaray tới 9 điểm khi Super Lig mới chỉ vòng thứ 9. Bởi vậy, thêm một thất bại trước đội bóng cũ MU có thể khiến chiếc ghế HLV của Mourinho tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lung lay MU cũng không khá hơn, tại Ngoại hạng Anh lúc này Quỷ Đỏ còn đang xếp tận thứ 11 ở giải Ngoại hạng. Tương lai của HLV Ten Hag cũng chẳng vững chãi hơn, chỉ tính từng trận. Về đối đầu, MU và Fenerbahce tỏ ra cân bằng sau 6 lần gặp gỡ với 3 chiến thắng giành cho mỗi đội, nhưng lần gần nhất họ gặp nhau đã từ năm 2016. một số cầu thủ của Fenerbahce như Oosterwolde, Yuksek phải làm khán giả, đặc biệt là tiền đạo chủ lực Cengiz Under. MU cũng không có Mainoo. Đội hình dự kiến: Fenerbahce: Livakovic; Muldur, Djiku, Becao, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko MU: Onana; Dalot, De Ligt, Martínez, Mazraoui; Eriksen, Ugarte; Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee - 02h00 ngày 25/10: Tottenham vs AZ Alkmaar (TV360) Điều lạ lùng là tuy phập phù ở giải Ngoại hạng nhưng Tottenham lại chơi rất tốt ở Europa League với hai trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Chính vì thế đa phần các dự đoán của các chuyên trang bóng đá đều cho rằng Tottenham sẽ tiếp tục chiến thắng ở lượt này trước đại diện của Hà Lan AZ Alkmaar. Không chỉ có lợi thế sân nhà, lực lượng vượt trội, Tottenham còn rất ‘duyên’ mỗi khi gặp các đội Hà Lan. Theo thống kê, Tottenham thắng đến 13 trận, hòa 5 trận trong 23 lần gặp các CLB Hà Lan Tottenham sẽ không có Wilson Odobert và Djed Spence nhưng Radu Dragusin trở lại sau án treo giò. Đội hình dự kiến: Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son Heung-Min. AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Alexandre Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Buurmeester, Belic; Poku, Mijnans, Van Bommel, Parrott. - 02h00 ngày 25/10: Porto vs Hoffenheim Trên BXH vòng phân hạng Europa League 2024/25, Porto đang đứng thứ 24 với 1 điểm sau 2 lượt đấu. Trong khi đó, Hoffeheim xếp thứ 12 khi có 4 điểm. Phong độ lúc này của Porto và Hoffenheim đang tương đồng khi chỉ thua ở 1 /5 trận gần nhất. Hoffenheim không có được khởi đầu tốt ở Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, họ đã giành được 3 điểm quan trọng trước Bochum cuối tuần qua để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tạm thời Hoffenheim đang có được 7 điểm sau 7 vòng đấu, tạm xếp trên nhóm xuống hạng 3 điểm. Phong độ sân khách của Hoffenheim rất kém trong khi sân nhà, kinh ngiệm ở cúp châu Âu chính là điểm rất mạnh của Porto. Vì thế, nhiều khả năng đội bóng Đức không tránh khỏi thất bại. Đã vậy, trong khi Porto có lực lượng mạnh nhất thì đội khách vắng nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau: Kaderabek, Geiger, Promel, Bebou, Becker và Kabak. Đội hình dự kiến: Porto: Diogo Costa; Mario, Ze Pedro, Perez, Moura; Varela, Eustaquio, Pepe, Nico Gonzalez, Galeno; Samu Omorodion Hoffenheim: Baumann; Chaves, Stach, Akpoguma; Grendrey, Bischof, Grillitsch, Prass; Hlozek, Kramaric, Butter