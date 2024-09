Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9: Man City vs Arsenal, Inter Milan vs AC Milan, Stuttgart vs Dortmund

Một ngày Chủ Nhật đáng chờ đợi của bóng đá châu Âu với 2 trận cầu rực lửa. Tại Anh, Man City tiếp Arsenal còn tại Ý là derby đầy thù địch giữa Inter vs AC Milan. Lịch thi đấu V-League - vòng 2 - 18h00 ngày 22/9: Bình Định vs TP.HCM (FPT Play, TV360, HTV TT) - 18h00 ngày 22/9: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh (FPT Play,TV360) - 19h15 ngày 22/9: Viettel vs Hà Nội (FPT Play, TV360, VTV5) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 5 - 20h00 ngày 22/9: Brighton vs Nottingham Forest (On Football) - 22h30 ngày 22/9: Man City vs Arsenal (K+Sport1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 6 - 19h00 ngày 22/9: Getafe vs Leganes 9 (SCTV15) - 21h15 ngày 22/9: Athletic Club vs Celta Vigo (SCTV15) - 23h30 ngày 22/9: Villarreal vs Barcelona (SCTV15) - 02h00 ngày 23/9: Vallecano vs Atletico (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 5 - 17h30 ngày 22/9: Fiorentina vs Lazio (On Sports+) - 20h00 ngày 22/9: Monza vs Bologna (On Sports+) - 23h00 ngày 22/9: Roma vs Udinese (On Football) - 01h45 ngày 23/9: Inter vs AC Milan (On Football) Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 4 - 20h30 ngày 22/9: Leverkusen vs Wolfsburg - 22h30 ngày 22/9: Stuttgart vs Dortmund - 00h30 ngày 23/9: St. Pauli vs RB Leipzig Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 5 - 20h00 ngày 22/9: Monaco vs Le Havre - 22h00 ngày 22/9: Montpellier vs Auxerre - 22h00 ngày 22/9: Angers vs Nantes - 22h00 ngày 22/9: Brest vs Toulouse - 01h45 ngày 23/9: Lyon vs Marseille Nhận định: - 22h30 ngày 22/9: Man City vs Arsenal (K+Sport1) Với chiến thắng Tottenham ở vòng trước trong khi Liverpool bất ngờ ‘ngã ngựa’ trước Nottingham ngay trên sân nhà, Arsenal đã leo lên nhì bảng với 10 điểm, ngay sau Man City với 2 điểm ít hơn. Còn đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối với chiến thắng 2-1 trước Brentford để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Man City không thắng Arsenal cả hai lượt mùa trước. Ảnh: Reuters Là đội duy nhất giành được 4 chiến thắng sau 4 vòng đầu tiên, Man xanh vẫn cho thấy họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Arsenal cho thấy quyết tâm theo đuổi ngôi vô địch, vì thế trận đấu với Man City-đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chắc chắn rất đáng chờ đợi. Arsenal sẽ lấy ngôi đầu nếu thắng, Man City chỉ cần hòa. Phong độ cao của Haaland là mối đe dọa cho lớn cho Arsenal Mùa trước Arsenal đã thắng thắng Man City 1-0 ở lượt đi và hòa 0-0 lượt về. Nhưng lúc này phong độ của Man City đang rất cao, khó để ‘Pháo thủ’ tái lập thành tích đó. Man City bất bại trong 9 trận sân nhà gần nhất trước Arsenal tại Premier League (7 trận thắng, 2 trận hòa). Trận này Arsenal sẽ không có đội trưởng Martin Odegaard nhưng có sự trở lại của Declan Rice sau khi anh bị treo giò. Đội hình dự kiến: Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, Rodri, Foden; Bernardo, Haaland, Doku. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Partey, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli. - 20h30 ngày 22/9: Leverkusen vs Wolfsburg Chủ nhà Bayer Leverkusen đang ở vị trí thứ 5 với 6 điểm sau ba trận đấu. Vòng trước họ thắng Hoffenheim 4-1 trên sân khách. Tại Champions League họ vừa thắng đậm Feyenoord 4-0 ngay trên sân khách. Còn Wolfsburg vừa bị Eintracht Frankfurt đánh bại 2-1 tại Volkswagen Arena, tụt xuống trí thứ 12 với 3 điểm. Wolfsburg khó cản được Leverkusen Phong độ của Leverkusen và Wolsburg lúc này trái ngược nhau, chính vì vậy đội bóng của HLV Alonso được đánh giá cao hơn trong việc giành chiến thắng. Về đối đầu, đã 5 trận liên tiếp Wolfsburg cũng không thắng được Leverkusen. Leverkusen có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Trong khi đó, danh sách vắng mặt của đội khách rất dài, bao gồm Majer, Paredes, Maehle, Biatek, Rogerio và Nmecha. Đội hình dự kiến: Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Terrier; Boniface Wolfsburg: Grabara; Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski; Svanberg, Arnold, Ozcan; Baku, Wimmer, Tomas - 22h30 ngày 22/9: Stuttgart vs Dortmund Sau một mùa giải thành công rực rỡ với vị trí Á quân, mùa này Stuttgart khởi đầu không tốt khi chỉ giành được 4 điểm sau 3 vòng và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dortmund đang có 7 điểm, đứng nhì bảng và kém Bayern Munich 2 điểm. Tinh thần của đội khách lại càng cao hơn khi vừa thắng Club Brugge 3-0 ngay trên sân khách tại Champions League trong khi Stuttgart thất bại 1-2 trên sân Real trong một trận đấu tốn rất nhiều sức lực. Đây là trận đấu rất đặc biệt với tiền đạo Guirassy của Dortmund khi gặp lại đội bóng cũ. Mùa trước tiền đạo người Guinea chơi cực hay khiến Dortmund phải bỏ tiền chiêu mộ. Chính việc mất Guirassy khiến cho sức mạnh của Stuttgart giảm rõ rệt. Mùa trước Guirassy là đối thủ của Sabitzer, mùa này là đồng đội trong màu áo Dortmund Dortmund cũng có thành tích không tệ khi tới làm khách trước Stuttgart. Họ thắng 3, hòa 2 và thua 2 trong 7 lần gần nhất làm khách. Chính vì thế, trong lúc tinh thần lên cao, Dortmund được dự đoán sẽ giành ít nhất là 1 điểm trước chủ nhà. Stuttgart trận này vẫn vắng Ameen Al Dakhil và Nikolas Nartey do chấn thương dự kiến đến giữa tháng 10 mới trở lại. Trong khi đó Dortmund chỉ vắng Gio Reyna. Đội hình dự kiến: Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Demirovic Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Sule, Bensebaini; Can, Gross; Sabitzer, Brandt, Adeyemi; Guirassy - 01h45 ngày 23/9: Inter vs AC Milan (On Football) Trận derby nóng bỏng bậc nhất châu Âu diễn ra trong bối cảnh nào cũng căng thẳng và đầy thù địch. Lúc này Inter vẫn đang bất bại sau 4 vòng đấu ở Serie A nhưng chỉ đứng thứ 3 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Udinese 2 điểm. Hơn bao giờ hết, đội áo sọc xanh đen rất mong sẽ đánh bại “kẻ thù truyền kiếp” Milan để hướng đến vị trí số 1 ở Serie A. Inter Milan áp đảo trong 6 trận derby Milan gần nhất Trái ngược, tình cảnh của Milan lúc này lại đang bất ổn. trong 5 trận đấu gần đây tính trên mọi đấu trường, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Mới nhất hồi giữa tuần họ bị Liverpool đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà ở Champions League. Tại Serie A, đội bóng của HLV Paulo Fonseca đứng thứ 10 với 5 điểm. Phong độ sân khách của Milan càng tệ hơn quan ngại với chuỗi 7 trận liên tiếp không biết thắng là gì. Thế nên, sẽ không bất ngờ nếu đoàn quân áo sọc đỏ đen phải nhận thất bại ở Giuseppe Meazza vào cuối tuần này. Sự lép vế của Milan khiến chất lượng derby Milan giảm đi nhưng sự quyết liệt thì không giảm Càng có lý do để tin rằng Inter sẽ thắng vì trong 6 trận derby Milan gần nhất họ toàn thắng. Lần gần nhất Milan giành chiến thắng trong trận derby là vào tháng 9 năm 2022, năm mà họ vô địch dưới thời HLV Stefano Pioli. Milan khó qua nổi cửa ải Inter Inter chỉ có 2 trường hợp vắng mặt ở trận đấu này vì lý do chấn thương gồm hậu vệ Federico Dimarco và tiền vệ Tajon Buchanan. Phía Milan có 4 cầu thủ không thể góp mặt ở trận Derby Milan do chấn thương gồm tiền vệ Ismael Bennacer, các hậu vệ Malick Thiaw và Alessandro Florenzi, thủ môn Marco Sportiello. Đội hình dự kiến: Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.