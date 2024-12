Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12: MU vs Bournemouth, Everton vs Chelsea, Tottenham vs Liverpool, Real Madrid vs Sevilla

Vòng 17 Ngoại hạng Anh, tâm điểm trên sân White Hart Lane khi Tottenham tiếp Liverpool. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 17 - 21h00 ngày 22/12: Everton vs Chelsea (K+SPORT2) - 21h00 ngày 22/12: Fulham vs Southampton (K+ACTION) - 21h00 ngày 22/12: Leicester vs Wolves (K+LIVE1) - 21h00 ngày 22/12: MU vs Bournemouth (K+SPORT1) - 23h30 ngày 22/12: Tottenham vs Liverpool (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 18 - 20h00 ngày 22/12: Valencia vs Alaves (SCTV15) - 22h15 ngày 22/12: Real Madrid vs Sevilla (SCTV15) - 00h30 ngày 23/12: Las Palmas vs Espanyol (SCTV15) - 00h30 ngày 23/12: Leganes vs Villarreal (SCTV15) - 03h00 ngày 23/12: Real Betis vs Vallecano (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 17 - 18h30 ngày 22/12: AS Roma vs Parma - 21h00 ngày 22/12: Venezia vs Cagliari - 00h00 ngày 23/12: Atalanta vs Empoli - 02h45 ngày 23/12: Monza vs Juventus Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 15 - 21h30 ngày 22/12: Bochum vs Heidenheim - 23h30 ngày 22/12: Wolfsburg vs Dortmund Nhận định: - 21h00 ngày 22/12: MU vs Bournemouth Vòng trước MU thắng trận đầy cảm xúc trước đối thủ cùng thành phố Man City nhưng ngay sau đó họ lại để thau Tottenham 3-4 ở Cúp Liên đoán. Có thể thấy MU vẫn chưa ổn định. Lối chơi của họ dưới thời Amorim đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn đó sự phập phù quen thuộc như khi Erik ten Hag. Bournemouth đang trở thành chuyên gia ngáng đường các ông lớn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau Arsenal, Man City, Tottenham phải ôm hận trước đội bóng của HLV Andoni Iraola, thì liệu có tới lượt MU? Mùa trước, Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 12 với 48 điểm sau 38 trận. Còn mùa này, sau 16 trận họ đã có 25 điểm và tạm thời vươn lên vị trí tứ 6 BXH, trên MU 7 bậc. Vào tháng 12 năm 2023, Bournemouth đã đánh bại MU với tỷ số 3-0 ngay tại sân Old Trafford, vào tháng 4 năm nay họ cũng đã cầm hòa Quỷ đỏ với tỷ số 2-2 tại Sân vận động Vitality. Được chơi trên sân nhà, MU được đánh giá cao hơn một chút so với Bournemouth. Nhưng ngoài việc được chơi tại Old Trafford, họ chẳng có chút lợi thế nào so với đối thủ. Siêu máy tính Opta dự đoán khả năng chiến thắng của MU là 48,1% trong khi Bournemouth là 26%. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Martinez, Maguire, De Ligt; Dalot, Mainoo, Ugarte, Mazraoui; Fernandes, Hojlund, Amad. Bournemouth: Kepa; Smith, Stephens, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson. - 21h00 ngày 22/12: Everton vs Chelsea Đánh bại Brentford với tỷ số 2-1 ở vòng trước, Chelsea đã có trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, phong độ đã giúp Chelsea vươn một mạch lên vị trí thứ 2 trên và đang trở thành ứng viên thách thức ngôi đầu bảng của Liverpool. Everton vòng trước cầm hoà Arsenal 0-0 vòng trước. So với giai đoạn đầu đầy bất ổn, Everton giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đây được dự báo sẽ là chuyến đi khó khăn của Chelsea. Nếu thắng trận này Chelsea sẽ tạm lấy ngôi đầu bảng trong chốc lát vì trận đấu của Liverpool diễn ra sau. Siêu máy tính Opta dự đoán tỉ lệ chiến thắng của Chelsea là 54,4% còn Everton là 23,5% Về lực lượng, Everton có đội hình mạnh nhất. Còn Chelsea vắng Cucurella (treo giò), Mudryk (doping), Fofana, James (chấn thương). Đội hình dự kiến: Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoure; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye. Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill, Disasi; Caicedo, Enzo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. - 23h30 ngày 22/12: Tottenham vs Liverpool Nghịch lý của Tottenham là thường xuyên mất điểm trước các đội bóng bị đánh giá là ‘dưới cơ’ nhưng lại thắng thuyết phục các đội bóng lớn: Man City, Aston Villa và thắng MU hai lần chỉ trong vài tháng (ở giải Ngoại hạng và Cúp Liên đoàn). Gặp Liverpool ở vòng này, liệu ‘quy trình’ đó có tiếp tục phát huy? Liverpool đang để mất điểm ở 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh (hòa Newcastle và Fulham), nhưng vẫn đang dẫn đầu BXH với 2 điểm nhiều hơn Chelsea. So về lực lượng lẫn chất lượng chơi bóng, Liverpool được các chuyên gia đánh giá cao hơn. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng chỉ thắng 1/5 trận đấu gần đây. Các chuyên trang bóng đá uy tín tại Anh dự đoán trận này bất phân thắng bại. Còn siêu máy tính Opta đánh giá Liverpool cao hơn với xác xuất chiến thắng là 52,7% còn đội chủ nhà chỉ 22,7%. Về lực lượng, Tottenham vắng Davies, Romero, van de Ven, Vicario, Odobert, Richarlison do chấn thương trong khi Bentancur vẫn thụ án treo giò. Mikey Moore và Timo Werner để ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, Liverpool có sự trở lại của HLV Slot và Roberton sau án treo giò nhưng Bradley, Konate vẫn vắng mặt. Đội hình dự kiến: Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota - 22h15 ngày 22/12: Real Madrid vs Sevilla Real Madrid đang xếp vị trí thứ 3 ở La Liga. Nhưng họ chỉ kém Atletico và Barca 1 điểm. Real Madrid đang thi đấu khá tốt. Họ bất bại 4 trận gần đây, trong đó giành 3 chiến thắng. Mới đây họ còn thắng Pachuca của Mexico 3-0 ở trận chung kết Cúp Liên lục địa. Kết quả này tạo cú hích tinh thần để các cầu thủ Real Madrid phấn chấn bước vào trận đấu với Sevilla. Sevilla gần đây tuy có sự cải thiện về phong độ, nhưng khó làm nên bất ngờ trước Real Madrid. Họ cũng không có kết quả tốt trong những lần đối đầu Real. Cụ thể là thua đến 17 trận và hòa 2 trong 19 lần gặp nhau. Vì vậy khả năng Real chiến thắng trận này vẫn nhiều hơn. Về lực lượng, Real mất chân sút Vinicius vì nhận đủ thẻ trong trận hòa Vallecano vòng trước. Nhưng tin vui là Mbappe đã trở lại. Sevilla vắng Sow, Pedrosa, Nianzou và Ejuke vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Guler; Mbappe

Sevilla: Fernandez; Montiel, Bade, Gudelj, Salas; Bueno, Agoume, Saul; Navas, Iheanacho, Lukebakio