Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/12: Việt Nam vs Myanamar, Indonesia vs Singapore; Aston Villa vs Man City, Crystal Palace vs Arsenal; Barcca vs Atletico Madrid

Nếu vượt qua Myanmar vào tối nay, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2024 với ngôi đầu bảng. Lịch thi đấu ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 21/12: Bảng B - Việt Nam vs Myanmar (FPT Play, VTV5) - 20h00 ngày 21/12: Bảng B - Indonesia vs Philippines (FPT Play, VTV Cần Thơ) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17 - 19h30 ngày 21/12: Aston Villa vs Man City - 22h00 ngày 21/12: West Ham vs Brighton - 22h00 ngày 21/12: Ipswich Town vs Newcastle - 22h00 ngày 21/12: Brentford vs Nottingham Forest - 00h30 ngày 22/12: Crystal Palace vs Arsenal Lịch thi đấu La Liga vòng 18 - 20h00 ngày 21/12: Getafe vs Mallorca - 22h15 ngày 21/12: Celta Vigo vs Sociedad - 00h30 ngày 22/12: Osasuna vs Athletic Bilbao - 03h00 ngày 22/12: Barcelona vs Atletico Madrid Lịch thi đấu Serie A vòng 17 - 21h00 ngày 21/12: Torino vs Bologna - 00h00 ngày 22/12: Genoa vs Napoli - 02h45 ngày 22/12: Lecce vs Lazio Lịch thi đấu Bundesliga vòng 15 - 21h30 ngày 21/12: Stuttgart vs St. Pauli - 21h30 ngày 21/12: Bremen vs Union Berlin - 21h30 ngày 21/12: E.Frankfurt vs Mainz 05 - 21h30 ngày 21/12: Hoffenheim vs Borussia M'gladbach - 21h30 ngày 21/12: Holstein Kiel vs Augsburg - 00h30 ngày 22/12: Leverkusen vs Freiburg Nhận định: - 20h00 ngày 21/12: Việt Nam vs Myanmar Việt Nam vừa có trận hoà hú vía 1-1 trước Philippines để tiếp tục đứng đầu bảng B. Còn Myanmar vừa có trận thắng đầy bất ngờ trước tuyển Lào để leo lên xếp thứ ba với 4 điểm, bằng điểm với Indonesia và bằng cả hiệu số. Muốn giành vé vào bán kết, đầu tiên Myanmar phải thắng được tuyển Việt Nam. Nhìn vào lối chơi của tuyển Việt Nam ở 3 trận đấu vừa qua, thực sự người hâm mộ đang cảm thấy rất âu lo. Nếu Việt Nam cứ chơi bế tắc và gần như chẳng có bài vở gì như ở các trận đấu vừa qua, Myanmar hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ. Nguyễn Xuân Son sẽ có trận đầu tiên cho ĐTQG Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ có sự phục vụ của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và khả năng anh sẽ là nhân tố tạo sự đột biến của trận đấu. Tính từ năm 2008 đến nay, tuyển Việt Nam chỉ thua 1 lần trước Myanmar, ở trận giao hữu năm 2008 với tỷ số 2-3, còn lại chúng ta đều từ thắng đến hoà. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Nguyễn Filip, Duy Mạnh, Việt Anh, Văn Thanh, Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải, Ngọc Tân, Tiến Linh, Tuấn Hải, Xuân Son. Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung, Nanda Kyaw, Thiha Htet Aung, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Lwin Moe Aung, Zaw Win Thein, Thiha Zaw, Maung Maung Lwin, Aung Kuang Mann. - 19h30 ngày 21/12: Aston Villa vs Man City Cả hai đội đều không có phong độ tốt vào lúc này. Trận thua ngược 1-2 trước Quỷ đỏ trên sân nhà tại vòng 16 giải Ngoại hạng Anh khiến The Citizen tụt xuống vị trí thứ 5 với 27 điểm. Man City đã thua năm trong bảy trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, nhiều bằng số trận thua mà họ phải chịu trong 67 trận đấu trước đó cộng lại. Không những thế, đội bóng của Pep Guardiola hiện bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch. Ngoài ra, Man City còn bộc lộ quá nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự, ở tâm lý thi đấu. Chủ nhà Aston Villa cũng chẳng khả hơn, hiện đã tụt xuống vị trí thứ 7 với 25 điểm, kém nhóm dự Champions League mùa tới 3 điểm Về lực lượng, đội chủ nhà thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là Leon Bailey và Jacob Ramsey. Khả năng ra sân của trung phong Ollie Watkins vẫn còn bỏ ngỏ. Siêu máy tính Opta đánh giá Man City cao hơn khi đưa ra xác suất chiến thắng là 43,7% còn Aston Villa là 30,5%. Khả năng trận đấu này kết thúc bất phân thắng bại là không nhỏ. Đội hình dự kiến: Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Cash, Rogers, McGinn; Watkins Man City: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland - 00h30 ngày 22/12: Crystal Palace vs Arsenal Cách đây 2 ngày Arsenal chỉ tung ra đội hình dự bị đã thắng 3-2 trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Dù lần gặp lại này phải chơi sân khách, ‘Pháo thủ’ vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn bất chấp Crystal Palace cũng đang chơi tiến bộ trong thời gian vừa qua. Arsenal đã thắng cả 4 trận gặp nhau gần nhất ở giải Ngoại hạng. Với xác suất chiến thắng là 56,6%, Arsenal được đánh giá cao hơn , cơ hội của đội chủ nhà chỉ là 19,9%. Với lợi thế sân nhà, Crystal Palace có thể gây khó khăn nhất định cho Arsenal. Tuy nhiên, đội khách với đội hình mạnh nhất và phong độ cao được đánh giá nhỉnh hơn. Đội hình dự kiến: Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Clyne, Hughes, Doucoure, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli - 03h00 ngày 22/12: Barcelona vs Atletico Madrid Đây là trận được đánh giá có tính chất 6 điểm và ngôi vô địch mùa Đông, khi cả hai đang có cùng 38 điểm sau 17 vòng đã đấu. Sau giai đoạn đầu đầy ấn tượng, Barca bắt đầu lộ ra những vấn đề khi chỉ giành được 5 trong số 18 điểm tối đa ở 6 trận gần nhất. Đó là sự sa sút nghiêm trọng khiến họ tất cả lợi thế về điểm số mà thày trò HLV Hansi Flick tích lũy. Từ chỗ hơn đối thủ 8 điểm, cho đến hiện tại, đội bóng xứ Catalunya đã bị Atletico Madrid bắt kịp về điểm số và đá nhiều hơn một trận. Điều đó khiến Barcelona không có cách nào khác phải giành chiến thắng ở trận đấu này, không chỉ để bảo vệ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, mà còn giúp họ lấy lại tinh thần. Tại La Liga, Atletico Madrid đã thắng 6 trận liên tục, và tận dụng tốt cơ hội từ những lần vấp ngã của cả hai ứng cử viên hàng đầu nói trên, để vượt qua đội bóng cùng thành phố trên bảng xếp hạng, đồng thời, áp sát ngôi đầu bảng. Về lực lượng, HLV Hansi Flick vẫn sẽ vắng mặt ở trận này vì án treo giò, nhưng nghiêm trọng hơn cả là thần đồng Lamine Yamal không thể ra sân vì chấn thương mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Atletico Madrid có đầy đủ lực lượng. Barca áp đảo về đối đầu khi toàn thắng 5 trận đối đầu gần nhất. Đội hình dự kiến: Barcelona: Pena; Kounde, Curbasi, Martinez, Balde; Pedri, Casado, Olmo; Raphinha, Lewandowski, Ferran Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; De Paul, Koke, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez