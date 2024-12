Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12: ASEAN Cup 2024: Thái Lan vs Campuchia, Malaysia vs Singapore; Bundesliga: Bayern Munich vs RB Leipzig

Hôm nay trận Malaysia vs Singapore sẽ quyết định chiếc vé vào bán kết còn lại ở bảng A ASEAN Cup 2024 sau khi Thái Lan đã giành vé sớm. Ở trận đấu sớm vòng 15 Budesliga, Bayern Munich tiếp RB Leipzig trên sân nhà. Lịch thi đấu ASEAN Cup 2024 - 20h00 ngày 20/12: Bảng A - Thái Lan vs Campuchia (FPT Play, VTV5) - 20h00 ngày 20/12: Bảng A - Malaysia vs Singapore (FPT Play, VTV Cần Thơ) Lịch thi đấu La Liga - vòng 18 - 03h00 ngày 21/12: Girona vs Valladolid Lịch thi đấu Serie A - vòng 17 - 02h45 ngày 21/12: Hellas Verona vs AC Milan Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 15 - 02h30 ngày 21/12: Bayern Munich vs RB Leipzig Nhận định: - 20h00 ngày 20/12: Thái Lan vs Campuchia Thái Lan đã chắc suất vào bán kết sớm một lượt trận với 9 điểm sau 3 trận. Nhiều khả năng là lấy luôn ngôi đầu bảng A do áp đảo về chỉ số phụ. Trận Campuchia vs Thái Lan tại AFF Cup 2022 Về lý thuyết, Campuchia vẫn còn hi vọng đi tiếp sau khi đã thắng Timo Leste nhưng không nắm trong tay quyền tự quyết. Campuchia chỉ đi tiếp nếu thắng Thái Lan với cách biệt 2 bàn và còn phải chờ kết quả cặp đấu Malaysia vs Singapore. Qúa khó cho Campuchia khi Thái Lan vượt trội về mọi mặt dù có thể không tung ra sân đội hình mạnh nhất để giữ sức cho các trụ cột ở bán kết. Thái Lan lại có lợi thế sân nhà nên khả năng là thắng, và thắng đậm. Đội hình dự kiến: Thái Lan: Pipatnadda; Auksornsri - Promsupa - Khemdee - Bureerat; Yodsangwal - Kanitsribampen - Pumwisat - Supachok - Panya; Poeiphimai. Campuchia: Reth; Saret - Mizuno - Ose - Taylor; Chanthea - Ratanak - Orn - Rotana; Coulibaly - Nieto. - 20h00 ngày 20/12: Malaysia vs Singapore Thất bại đáng tiếc trước Thái Lan khiến Singapore không thể sớm giành vé vào bán kết. Nhờ đó Malaysia vẫn nắm quyền tự quyết thay vì dồn hết sức để chiến đấu và chờ đợi Thái Lan bại trận một cách bị động. Do khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên cuộc đối đầu này gần như chắc chắn quyết định suất vào bán kết còn lại của bảng A. Đội nào thắng sẽ giành quyền vào bán kết Singapore chỉ cần 1 điểm là vào bán kết trong khi Malaysia buộc phải thắng, thậm chí phải thắng đậm để tránh trường hợp Campuchia ‘lật đổ’ Thái Lan. Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn trong 3 trận đấu vừa qua (thua Thái Lan, hòa Campuchia, thắng Timo Leste) vì lực lượng dự giải năm nay bị đánh giá là không mạnh. Đội chủ nhà sẽ phải dè chừng Singapore và nếu phải nhận một kết quả bất lợi thì cũng không bất ngờ. Đội hình dự kiến: Malaysia: Haziq Nadzli, Daniel Ting, Dominic Tan, Khuzaimi Piee, Jimmy Raymond, Endrick, Syamer Kutty, Stuart Wilkin, Paulo Josue, Syafig Ahmad, Haqimi Azim. Singapore: Izwan Mahbud, Shah Shairan, Irfan Najeeb, Ryhan Stewart, Amirul Adli, Kyoga Nakamura, Glen Kweh, Faris Ramli, Lionel Tan, Hami Syahin, Shawal Anuar. - 02h30 ngày 21/12: Bayern Munich vs RB Leipzig Trận thua Mainz ở vòng trước dù không làm mất ngôi đầu bảng của Bayern nhưng họ đã bị Leverkusen rút ngắn cách biệt chỉ còn 4 điểm. Bởi vậy 3 điểm là mục tiêu bắt buộc với thầy trò Kompany ở trận đấu với Leipzig. Leipzig, dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rose, đã có 3 chiến thắng liên tiếp tại Bundesliga, hiện đội đang đứng thứ 4 và chỉ kém đội nhì bảng 2 điểm. Dẫu vậy, phong độ sân khách bất ổn, với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất, cùng vấn đề ở hàng thủ khi thủng lưới 12 bàn trong 6 trận gần đây, khiến Leipzig khó tạo ra bất ngờ lớn. Thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội khá cân bằng, với mỗi bên thắng 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Việc được chơi trên sân nhà sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Bayern Munich khép lại một năm không danh hiệu bằng một chiến thắng để hướng đến năm mới 2025 Bayern Munich trận này vẫn vắng Konrad Laimer, Joao Palhinha và Manuel Neuer. Leipzig vắng Amadou Haidara, Eljif Elmas, Forzan Assan Ouedraogo, Castello Lukeba, Yussuf Poulsen và đáng tiếc nhất là Xavi Simons. Đội hình dự kiến: Bayern Munich: Peretz; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Muller. RB Leipzig: Gulacsi; Seiwald, Orban, Geertruida; Henrichs, Baumgartner, Schlager, Kampl, Nusa; Sesko, Openda. - 02h45 ngày 21/12: Hellas Verona vs AC Milan Milan đứng thứ 7 trong khi Verona đang vật lộn ở vị trí thứ 18 với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Từ 2018 đến nay Verona chưa bao giờ thắng được Milan, chỉ hòa 2 và thua đến 9 trong tổng số 11 trận gần nhất. Xét mọi yếu tố, từ thành tích gần đây của cả hai đội, thành tích đối đầu trong lịch sử đến phong độ hiện tại lẫn lực lượng hai bên, thì một chiến thắng trên sân khách nằm trong tầm tay của Milan. Về lực lượng, trận này Verona sẽ không có Suat Serdar, Juan Manuel Cruz, Martin Frese và Abdou Harroui vì chấn thương. Trong khi đó, Milan cũng không thể tung ra sân nhiều cầu thủ, bao gồm Ruben Loftus-Cheek, Kevin Zeroli, Yunus Musah, Luka Jovic, Christian Pulisic, Noah Okafor, Ismael Bennacer và Alessandro Florenzi vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Verona: Montipo; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Belahyane, Duda; Tengstedt, Suslov, Lazovic; Sarr. Milan: Maignan; Calabria, Malick Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, Leao; Abraham.