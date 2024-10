Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10: Tottenham vs West Ham, MU vs Brentford, Bournemouth vs Arsenal

Sau quãng nghỉ FIFA Days, giải Ngoại hạng Anh trở lại với vòng 8, tâm điểm hôm nay là các trận Tottenham vs West Ham, MU vs Brentford, Bournemouth vs Arsenal. Lịch thi đấu V-League - vòng 4 - 18h00 ngày 19/10: Nam Định vs SLNA (FPT Play) - 19h15 ngày 19/10: Hà Nội vs CAHN (FPT Play) Lịch thi đấu Cup quốc gia Việt Nam - 15h30 ngày 19/10: Đồng Tháp vs Đồng Nai - 16h00 ngày 19/10: Vũng Tàu vs Huế - 17h00 ngày 19/10: Hòa Bình vs Đà Nẵng - 17h00 ngày 19/10: Bình Phước vs Ho Chi Minh City FC 2 Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 8 - 18h30 ngày 19/10: Tottenham vs West Ham (K+SPORT1,ON Football) - 21h00 ngày 19/10: Southampton vs Leicester (ON Sports) - 21h00 ngày 19/10: Fulham vs Aston Villa (ON Football) - 21h00 ngày 19/10: Ipswich Town vs Everton (ON) - 21h00 ngày 19/10: MU vs Brentford (K+SPORT1) - 21h00 ngày 19/10: Newcastle vs Brighton (ON Sports News) - 23h30 ngày 19/10: Bournemouth vs Arsenal (K+SPORT1,ON Football) Lịch thi đấu La Liga - vòng 10 - 19h00 ngày 19/10: Athletic Club vs Espanyol - 21h15 ngày 19/10: Osasuna vs Real Betis - 23h30 ngày 19/10: Girona vs Sociedad - 02h00 ngày 20/10: Celta Vigo vs Real Madrid Lịch thi đấu Serie A - 8 - 20h00 ngày 19/10: Genoa vs Bologna - 20h00 ngày 19/10: Como 1907 vs Parma - 23h00 ngày 19/10: AC Milan vs Udinese - 01h45 ngày 20/10: Juventus vs Lazio Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 7 - 20h30 ngày 19/10: Borussia M'gladbach vs FC Heidenheim - 20h30 ngày 19/10: Mainz 05 vs RB Leipzig - 20h30 ngày 19/10: Freiburg vs Augsburg - 20h30 ngày 19/10: Hoffenheim vs VfL Bochum - 20h30 ngày 19/10: Leverkusen vs E.Frankfurt - 23h30 ngày 19/10: Bayern Munich vs Stuttgart Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 8 - 22h00 ngày 19/10: Brest vs Rennes - 00h00 ngày 20/10: Saint-Etienne vs Lens - 02h00 ngày 20/10: PSG vs Strasbourg