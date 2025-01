Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/1 - Vòng 22 Ngoại hạng Anh: MU vs Brighton, Nottingham Forest vs Southampton, Everton vs Tottenham

Lần gần nhất MU thắng liền 3 trận là hồi tháng 2/2024. Nếu đêm nay vượt qua Brighton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, họ sẽ tái lập 'thành tích' đó. Lịch thi đấu V-League - vòng 10 - 18h00 ngày 19/1: Đà Nẵng vs Hà Nội (FPT Play, HTV Thể thao) - 18h00 ngày 19/1: Nam Định vs Viettel (FPT Play,VTV5) - 19h15 ngày 19/1: Hải Phòng vs Quảng Nam (FPT Play, TV360) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 6 - 18h00 ngày 19/1: Khánh Hòa vs Đồng Tháp - 18h00 ngày 19/1: Bình Phước vs Đồng Nai - 19h15 ngày 19/1: TP. HCM vs Long An (Tạm dừng) - 19h15 ngày 19/1: Trẻ TP. Hồ Chí Minh vs Long An Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 22 - 21h00 ngày 19/1: Everton vs Tottenham (ON Football) - 21h00 ngày 19/1: MU vs Brighton (K+SPORT1) - 21h00 ngày 19/1: Nottingham Forest vs Southampton (ON Sports) - 23h30 ngày 19/1: Ipswich Town vs Man City (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 20 - 20h00 ngày 19/1: Celta Vigo vs Athletic Bilbao (SCTV15) - 22h15 ngày 19/1: Real Madrid vs Las Palmas (SCTV15) - 00h30 ngày 20/1: Osasuna vs Vallecano (SCTV15) - 03h00 ngày 20/1: Valencia vs Sociedad (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 21 - 18h30 ngày 19/1: Fiorentina vs Torino (ON Football) - 21h00 ngày 19/1: Parma vs Venezia (ON Sports+) - 21h00 ngày 19/1: Cagliari vs Lecce (ON) - 00h00 ngày 20/1: Hellas Verona vs Lazio (ON Sports+) - 02h45 ngày 20/1: Inter vs Empoli (ON Sports+) Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 18 - 21h30 ngày 19/1: Union Berlin vs Mainz 05 (ON Sports News) - 23h30 ngày 19/1: Bremen vs Augsburg (ON Sports News) Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 18 - 21h00 ngày 19/1: Saint-Etienne vs Nantes - 23h15 ngày 19/1: Reims vs Le Havre - 23h15 ngày 19/1: Angers vs Auxerre - 02h45 ngày 20/1: Marseille vs Strasbourg Nhận định: - 21h00 ngày 19/1: MU vs Brighton Trận thắng Southampton 3-0 vòng trước giúp MU leo lên thứ 12 trên bảng xếp hạng. Cũng ở vòng đó Brighton đánh bại Ipswich 2-0 để kết thúc chuỗi 8 trận không thắng (6 trận hòa). Brighton là một chướng ngại rất khó vượt qua với đội bóng rất thiếu ổn định như MU. Thống kê cho thấy MU đã thua 5/7 trận gần nhất trước Brighton ở mọi giải đấu, trong đó có 2 lần liên tiếp ngay trên sân nhà ở giải Ngoại hạng. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của MU là 43,57%. Tỷ lệ thắng của Brighton là 33,83%. Tỷ lệ hòa là 22,59%. Về lực lượng, trận này Brighton có sự trở lại của 4 cầu thủ: Rutter, Tariq Lamptey, Joao Pedro và Yankuba Minteh nhưng lại mất Igor Julio (chấn thương đầu gối), Ferdi Kadioglu (ngón chân), James Milner (đùi) và Mats Wieffer (đùi). Đội hình dự kiến: MU: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Zirkzee Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O'Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; Welbeck - 21h00 ngày 19/1: Everton vs Tottenham Đây là trận đấu được đánh giá là ‘dở ít gặp dở nhiều’. Cả hai đội đều không có được phong độ tốt vào lúc này. Vòng trước Tottenham để thua Arsenal 1-2 và đã tụt xuống thứ 14. Ghế của HLV Postecoglou đang lung lay dữ dội. Tottenham đang xếp thứ 13 với 24 điểm và không thắng trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội. Dù sở hữu hàng công mạnh mẽ với 43 bàn thắng, họ cũng để thủng lưới tới 32 lần Còn Everton dù đã thay HLV Sean Dyche bằng người cũ David Moyes nhưng tình thế xem ra cũng chẳng khá hơn, vẫn ở vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm. Chỉ riêng ở giải Ngoại hạng Everton đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng. Đội khách ở cửa trên vì trong 25 lần đụng độ gần nhất thì Tottenham chỉ thua Everton đúng 1 lần. Họ cũng bất bại trong toàn bộ 12 lần gần nhất tới đá trên sân Goodison Park. Lượt đi mùa này ‘Gà trống’ thắng đậm 4-0 trên sân nhà. Đội hình dự kiến: Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Lindstrom, Gueye, Mangala, Doucoure, Ndiaye; Calvert-Lewin. Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bergvall, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son. - 21h00 ngày 19/1: Nottingham Forest vs Southampton (ON Sports) Trận đấu dễ dự đoán nhất vòng này. Đội chủ nhà đang được xem là "ngựa ô" của giải đấu khi vươn lên xếp thứ 3. Họ chỉ kém 2 đội đứng phía trên là Arsenal và Liverpool lần lượt là 2 và 6 điểm. Trước đổi thủ đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 6 điểm, Nottingham sẽ có chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng làm nên một mùa giải lịch sử. Đội hình dự kiến: Nottingham: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Southampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood; Bree, Ugochukwu, Fernandes, Walker-Peters; Dibling, Archer, Sulemana. - 22h15 ngày 19/1: Real Madrid vs Las Palmas (SCTV15) Real Madrid đã tìm lại được niềm tin của mình sau thất bại nặng nề 2-5 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, bằng cách đánh bại Celta Vigo với tỉ số 5-1 ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua để có mặt tại tứ kết. Tại La Liga, lúc này, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, kém Atletico Madrid 1 điểm. Và mục tiêu của Real là giành chiến thắng để gây áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Cũng như chuẩn bị tâm lý cho trận đấu quan trọng với Salzburg ở Champions League. Las Palmas đang đứng thứ 14, vị trí không quá tệ với một đội chỉ chuyên lo trụ hạng. Nhưng không thể so với Real về mọi mặt. Lượt đi hai đội hòa 1-1, đó là thành tích tốt nhất là La Palmas có được trước đối thủ trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên. Trận này Real Madrid không có Luka Modric và Vinicius Jr do bị treo giò. Đội khách cũng không có Dario Essugo vì lý do tương tự. Có thể tin là Real Madrid sẽ không mấy khó khăn giành 3 điểm ở trận này. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Valverde, Guler; Bellingham, Mbappe, Rodrygo. Las Palmas: Cillesen; Herzog, Suarez, McKenna, Marmol; Munoz, Essugo, Rodriguez, Moleiro; Silva, Ramirez