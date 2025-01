Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/1: Arsenal vs Aston Villa, Brentford vs Liverpool; Juventus vs AC Milan, Atalanta vs Napoli; Getafe vs Barcelona

Vòng 22 Ngoại hạng Anh bắt đầu tối nay với tâm điểm là trận Arsenal vs Aston Villa. Tại Ý, hai cặp đấu rất đáng chú ý là Juventus vs Milan và Atalanta vs Napoli Lịch thi đấu V-League - vòng 10 - 18h00 ngày 18/1: Thanh Hóa vs Hà Tĩnh - 19h15 ngày 18/1: CAHN vs SLNA Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 22 - 19h30 ngày 18/1: Newcastle vs Bournemouth - 22h00 ngày 18/1: Leicester vs Fulham - 22h00 ngày 18/1: West Ham vs Crystal Palace - 22h00 ngày 18/1: Brentford vs Liverpool - 00h30 ngày 19/1: Arsenal vs Aston Villa Lịch thi đấu La Liga - vòng 20 - 20h00 ngày 18/1: Girona vs Sevilla - 22h15 ngày 18/1: Leganes vs Atletico Madrid - 00h30 ngày 19/1: Real Betis vs Alaves - 03h00 ngày 19/1: Getafe vs Barcelona Lịch thi đấu Serie A - vòng 21 - 21h00 ngày 18/1: Bologna vs Monza - 00h00 ngày 19/1: Juventus vs AC Milan - 02h45 ngày 19/1: Atalanta vs Napoli Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 18 - 21h30 ngày 18/1: FC Heidenheim vs St. Pauli - 21h30 ngày 18/1: Holstein Kiel vs Hoffenheim - 21h30 ngày 18/1: Bayern Munich vs Wolfsburg - 21h30 ngày 18/1: VfL Bochum vs RB Leipzig - 21h30 ngày 18/1: Stuttgart vs Freiburg - 00h30 ngày 19/1: Leverkusen vs Borussia M'gladbach Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 18 - 23h00 ngày 18/1: Lens vs PSG - 01h00 ngày 19/1: Rennes vs Brest - 03h05 ngày 19/1: Lyon vs Toulouse