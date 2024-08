Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/8 - Khai màn Ngoại hạng Anh: MU vs Fulham

Trong khi đó, Fulham không thi đấu giao hữu nhiều trước thềm mùa giải mới. Thầy trò HLV Marco Silva chỉ đá 3 trận, đạt thành tích 2 thắng, 1 bại. Mùa giải năm ngoái Fullham đã khởi đầu khá tốt, nhưng cuối cùng CLB London này chỉ cán đích ở vị trí thứ 13 Premier League và không đủ điều kiện để tham dự Cúp Châu Âu.

Năm nay, đội bóng của HLV Marco Silva cũng đã có sự đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng của Emile Smith-Rowe từ Arsenal. Tiền vệ 24 tuổi đã chơi cực tốt trong chuỗi trận giao hữu vừa qua. Một tân binh khác là Jorge Cuenca từ Villarreal. Ở chiều ngược lại họ cũng cho các trụ cột mùa trước ra đi: Tosin Adarabioyo, Tim Ream, nhất là tiền vệ trụ Joao Palhinha (sang Bayern Munich).

MU đã thắng Fulham 15/19 trận trên sân nhà

So sánh mọi yếu tố giữa hai bên, Fulham lép về hoàn toàn so với MU. Nhưng cũng đừng quên mùa trước họ từng đánh bại MU ngay trên sân khách dù cũng bị đánh giá thấp hơn hẳn. Ở 19 chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford trên mọi đấu trường, Fulham chỉ thắng 2, hòa 2, còn lại họ thua MU tới 15 trận.

Mùa trước MU thắng 1-0 trên sân khách ở lượt đi nhưng thua lại 1-2 trên sân nhà ở lượt về.

Về lực lượng, ở trận khai mạc này HLV Erik ten Hag sẽ không có sự phục vụ của trung vệ tân binh trị giá 52 triệu bảng Leny Yoro vì chấn thương. Tiền đạo Hojlund, hậu vệ Tyrell Malacia, Lindelof và Luke Shaw cũng không thể ra sân.

Dù sao, với khí thế đầu mùa, cộng với lợi thế sân nhà và lực lượng tốt hơn hẳn, có thể tin MU sẽ thắng, thậm chí thắng cách biệt 2 bàn.

Đội hình dự kiến:

MU: Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lisandro Martinez; Casemeiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Reed, Lukic; Adama Traore, Rowe, Iwobi; Muniz.