Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/1: MU vs Southampton, Ipswich vs Brighton; Real Madrid vs Celta Vigo

Ở hai trận đấu muộn vòng 21 Ngoại hạng Anh, MU có cơ hội lớn để có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua, khi tiếp đội chót bảng Southampton trên sân nhà. Brighton cũng 'sáng cửa' khi làm khách của Ipswich. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 21 - 02h30 ngày 17/1: Ipswich Town vs Brighton (K+SPORT2,ON Sports News) - 03h00 ngày 17/1: MU vs Southampton (K+SPORT1) Lịch thi đấu Cup Nhà vua Tây Ban Nha - vòng 1/8 - 01h30 ngày 17/1: Athletic Bilbao vs Osasuna - 01h30 ngày 17/1: Sociedad vs Vallecano - 03h30 ngày 17/1: Real Madrid vs Celta Vigo Nhận định: - 02h30 ngày 17/1: Ipswich Town vs Brighton Ipswich đang đứng thứ 18, đã chơi khởi sắc hơn trong giai đoạn gần đây. Ở hai vòng gần nhất họ có được 4 điểm (thắng Chelsea 2-0 và hòa Fulham 2-2), ngoài ra còn thắng Bristol Rovers 3-0 ở vòng 3 cúp FA. Chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp giúp Ipswich có thêm sự tự tin khi tiếp đón Brighton đang góp mặt trong Top 10 BXH. Giống như Ipswich, Brighton cũng vừa giành vé đi tiếp ở cúp FA bằng cách hủy diệt Norwich City 4-0. Như vậy, đội bóng này đã tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua (hòa ở cả 4 vòng gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh). Brighton đang là đội bóng có số trận hòa nhiều nhất ở giải Ngoại hạng mùa này với 10 trận. Brighton khá lì lợm, với những gì mà họ đã thể hiện thì mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm trên sân của Ipswich xem ra không quá khó. Trận này Brighton vắng Lamptey, Rutter, Minteh, Pedro, Julio, Ferguson, Wieffer, Kadıoglu và James Milner vì chấn thương. Chủ nhà Ipswich không có Chaplin, Szmodics, Hutchinson, Tuanzebe và Ogbene vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Ipswich: Walton, O'Shea, Johnson, Woolfenden, Greaves, Davis, Morsy, Taylor, Cajuste, Broadhead, Delap Brighton: Verbruggen, Veltman, Estupinan, Julio, van Hecke, O'Riley, Gruda, Ayari, Baleba, Pedro, Adingra - 03h00 ngày 17/1: MU vs Southampton Đây là trận đấu có tỷ lệ thắng-thua chênh lệch nhất vòng 21. Theo siêu máy tính Sports Mole phân tích và dự đoán, tỷ lệ giành chiến thắng của MU là 64,62%. Tỷ lệ thắng của Southampton là 16,61%. Tỷ lệ hòa là 18,76%. MU đang trải qua chuỗi trận không như ý với 4 trận liên tiếp không biết thắng ở giải Ngoại hạng, đứng thứ 13 với 23 điểm, cách vị trí dự cúp châu Âu tới 12 điểm. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 với Liverpool ở vòng trước phần nào giúp thầy trò HLV Ruben Amorim lấy lại sự tự tin. Mới đây MU lại thắng Arsenal trên chấm luân lưu ở vòng 3 Cup FA mới đây. Màn trình diễn của MU trong trận đó là là rất thuyết phục dù chơi thiếu người do Dalot bị thẻ đỏ. Ở chiều ngược lại, Southampton đã 10 trận không thắng, yên vị ở vị trí chót bảng với chỉ 6 điểm sau 20 trận, cách nhóm an toàn đến 10 điểm. Trong lịch sử giải Ngoại hạng chưa có đội nào bết như vậy sau 20 vòng. Ngay cả Derby County ở mùa giải 2007/08 bị xuống hạng với chỉ 10 điểm, cũng có nhiều điểm hơn Southampton sasu 20 vòng. Với những kết quả bết bát như vậy, thật khó để đặt niềm tin vào Southampton. Trong lịch sử đối đầu, MU áp đảo Southampton với 15 trận gần nhất bất bại. Lượt đi mùa này MU thắng 3-0 trên sân khách. Hơn mọi ‘thành’, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm. Đội hình dự kiến: MU: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Malacia; Diallo, Fernandes; Hojlund. Southampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood; Bree, Ugochukwu, Fernandes, Dibling; Sulemana, Onuachu, Archer. - 03h30 ngày 17/1: Real Madrid vs Celta Vigo Real Madrid vừa trải qua một tuần không mấy vui vẻ. Đầu tiên là bị ‘kẻ thù’ Barcelona ‘giã’ cho tơi bời 2-5 ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Chưa hết, với việc Atletico Madrid thắng Osasuna ở trận đấu muộn vòng 19, đã lấy luôn ngôi đầu bảng La Liga của Real. Hơn bao giờ hết, Real Madrid cần một chiến thắng để tạo cú hích tinh thần. Đối đầu với Celta Vigo ở Cúp Nhà vua, đội bóng của HLV Ancelotti hoàn toàn có thể làm được điều này. Có nhiều yếu tố để tin rằng Real sẽ thắng. Đầu tiên là lực lượng vượt trội, tiếp theo là lợi thế sân nhà (thắng 13, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 15 trận sân nhà gần nhất). Real Madrid áp đảo trong 15 lần chạm trán với Celta Vigo vừa qua với 13 trận thắng và 2 trận hòa. Ở lượt đi La Liga mùa này Real đã thắng 2-1 trên sân khách. Ngược lại, Celta Vigo đá sân khách không tốt, chỉ thắng 4/13 trận sân khách gần nhất. Họ lại là đội có hàng thủ kém nhất ở La Liga với 30 bàn thua/19 trận. Tóm lại, cái gì Real mạnh thì Celta Vigo yếu. Đã vậy Celta Vigo còn mất nhiều ngôi sao vì chấn thương: Iago Aspas, Jailson, Fer Lopez và Mihailo Ristic trong khi Marcos Alonso bị treo giò. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Camavinga, Rudiger, Alaba, Vazquez; Tchouameni, Valverde; Vinicius Jr, Bellingham, Rodrygo; Mbappe. Celta Vigo: Guaita; Mingueza, Starfelt, Dominguez, Alonso; Moriba, Beltran; Gonzalez, Bamba, Cervi; Iglesias.