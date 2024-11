Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11: Vòng loại World Cup 2026: Indonesia vs Nhật Bản; UEFA Nations League: Đan Mạch vs Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vs Ba Lan, Thụy Sỹ vs Serbia

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang tràn đầy cơ hội đi tiếp tại UEFA Nations League khi gặp Đan Mạch và Ba Lan. Tại châu Á, Indonesia bước vào trận đấu đầy khó khăn khi tiếp Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Lịch thi đấu V-League - 17h00 ngày 15/11: Hà Tĩnh vs HAGL - 17h00 ngày 15/11: Quảng Nam vs SLNA - 19h15 ngày 15/11: Viettel vs Thanh Hóa Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 4 - 16h00 ngày 15/11: Ninh Bình vs Huế Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á - 19h00 ngày 15/11: Bảng C - Indonesia vs Nhật Bản Lịch thi đấu UEFA Nations League - 00h00 ngày 16/11: League C: Bảng 2 - Đảo Síp (Cyprus) vs Lithuania - 02h45 ngày 16/11: League C: Bảng 3 - Luxembourg vs Bulgaria - 02h45 ngày 16/11: League D: Bảng 1 - San Marino vs Gibraltar - 02h45 ngày 16/11: League C: Bảng 2 - Romania vs Kosovo - 02h45 ngày 16/11: League A: Bảng 4 - Đan Mạch vs Tây Ban Nha - 02h45 ngày 16/11: League A: Bảng 4 - Thụy Sỹ vs Serbia - 02h45 ngày 16/11: League C: Bảng 3 - Bắc Ireland vs Belarus - 02h45 ngày 16/11: League A: Bảng 1 - Bồ Đào Nha vs Ba Lan - 02h45 ngày 16/11: League A: Bảng 1 - Scotland vs Croatia - 21h00 ngày 16/11: League C: Bảng 1 - Azerbaijan vs Estonia Nhận định: - 02h45 ngày 16/11: Đan Mạch vs Tây Ban Nha Đây là trận đấu mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng 4A. Vòng trước Tây Ban Nha vùi dập đội khách Serbia 3-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng 4, League A với 3 điểm nhiều hơn Đan Mạch. Lamine Yamal không thể ra sân vì chấn thương nhưng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá vượt trội so với Đan Mạch Nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận đấu sắp tới tại Copenhagen, Đan Mạch sẽ bắt kịp thầy trò HLV De la Fuente về điểm số. Đan Mạch gần đây phong độ bất ổn, không thắng 6/8 trận gần nhất trong đó có trận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở lượt đi. Tây Ban Nha thắng cả 5 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng nếu vượt qua Đan Mạch Đan Mạch ở trận này có sự trở lại của bộ đôi đang khoác áo MU gồm tiền vệ Christian Eriksen và tiền đạo Rasmus Hojlund. Phía Tây Ban Nha mất thủ môn Unai Simon, các hậu vệ Dani Carvajal, Pau Torres, Pau Cubarsi, tiền vệ Rodri và tiền đạo Lamine Yamal. Đội hình dự kiến: Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Hojlund, Gronbaek

Tây Ban Nha: Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Olmo, Pedri, Williams; Morata - 02h45 ngày 16/11: Thụy Sỹ vs Serbia Thụy Sĩ vẫn chưa có chiến thắng nào ở Nations League mùa này và khả năng cao chuỗi trận tồi tệ vẫn tiếp diễn khi phải tiếp đón Serbia, đội đã thắng 2-0 ở lượt đi. Thụy Sỹ vẫn chưa biết thắng tại UEFA Nations League 2024-2025... Chỉ có chiến thắng mới giúp Thụy Sĩ không xuống hạng League B bởi vẫn còn hi vọng cho vị trí thứ 3 để đá play-off với đối thủ hạng hai. Còn với Serbia, hiện họ đang đứng thứ 3, kém Đan Mạch 3 điểm. Nếu thắng Thụy Sỹ họ có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí với Đan Mạch ở lượt trận cuối. Còn nếu họ thua và Đan Mạch không thua, hoặc nếu họ hòa và Đan Mạch thắng Tây Ban Nha thì cũng bị loại. ...và đứng trước nguy cơ xuống hạng League B nếu không thắng được Serbia Ưu thế sân nhà không giúp nhiều cho Thụy Sỹ và chẳng ai tin họ sẽ giành được chiến thắng. Đã vậy còn thiếu vắng các trụ cột Fabian Schar, Nico Elvedi và Manuel Akanji. Thậm chí Thụy Sỹ chỉ còn đúng hai trung vệ là Aurele Amenda và Albian Hajdari đều non kém kinh nghiệm vì chỉ là dự bị. Đội hình dự kiến: Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Hajdari, Comert, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Amdouni, Rieder, Aebischer; Embolo Serbia: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic - 02h45 ngày 16/11: Bồ Đào Nha vs Ba Lan Với 3 trận thắng và 1 trận hòa, Bồ Đào Nha hiện đứng đầu bảng A1 với 10 điểm. Trong khi đó Dưới bàn tay của HLV Michał Probierz, Ba Lan đang ở vị trí bấp bênh trong bảng đấu khi xếp thứ 3 với chỉ 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua và tích lũy được 4 điểm. Bồ Đào Nha vượt trội về mọi mặt so với Ba Lan Xét trên tất cả các yếu tố từ phong độ ấn tượng của Bồ Đào Nha, ưu thế sân nhà và thành tích đối đầu (bất bại cả 5 trận gần nhất trước Ba Lan), thì đội bóng của Ronaldo được đánh giá cao hơn hẳn. Bồ Đào Nha cho thấy họ có chất lượng và sự ổn định để vượt qua các đối thủ khó khăn, đặc biệt là trên sân nhà. Do đó, không có gì bất ngờ nếu Ronaldo và đồng đội có một chiến thắng để sớm giành quyền vào vòng tứ kết. Không bất ngờ nếu Leao và đồng đội chiến thắng để sớm giành quyền vào tứ kết Ở lượt đi Ba Lan đã thua 1-3 ngay trên sân nhà. Cùng với việc tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski không thể góp mặt do chấn thương, Ba Lan có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về này. Về lực lượng, Bồ Đào Nha sẽ thiếu vắng Ruben Dias, Ruben Neves và Diogo Jota vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha: Costa, Mendes, Veiga, Silva, Cancelo, Vitinha, Fernandes, Silva, Leao, Ronaldo, Neto. Ba Lan: Bulka, Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, Kaminski, Szymanski, Moder, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Urbanski