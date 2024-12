Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/12: Timor Leste vs Singapore, Thái Lan vs Malaysia; Liverpool vs Fulham, Arsenal vs Everton

Hôm nay tiếp tục các trận bảng A ASEAN Cup 2024: Timor Leste vs Singapore, Thái Lan vs Malaysia. Tại vòng 16 Ngoại hạng Anh, Liverpool vs Fulham trong khi Arsenal tiếp Everton. Lịch thi đấu ASEAN Cup 2024 - 17h30 ngày 14/12: Bảng A - Timor-Leste vs Singapore (FPT Play, VTV5) - 20h00 ngày 14/12: Bảng A - Thái Lan vs Malaysia (FPT Play, VTV2, VTV Cần Thơ) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 16 - 22h00 ngày 14/12: Liverpool vs Fulham - 22h00 ngày 14/12: Newcastle vs Leicester - 22h00 ngày 14/12: Wolves vs Ipswich Town - 22h00 ngày 14/12: Arsenal vs Everton - 00h30 ngày 15/12: Nottingham Forest vs Aston Villa Lịch thi đấu La Liga - vòng 17 - 20h00 ngày 14/12: Espanyol vs Osasuna - 22h15 ngày 14/12: Mallorca vs Girona - 00h30 ngày 15/12: Sevilla vs Celta Vigo - 03h00 ngày 15/12: Vallecano vs Real Madrid Lịch thi đấu Serie A - vòng 16 - 21h00 ngày 14/12: Cagliari vs Atalanta - 00h00 ngày 15/12: Udinese vs Napoli - 02h45 ngày 15/12: Juventus vs Venezia Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 14 - 21h30 ngày 14/12: Borussia M'gladbach vs Holstein Kiel - 21h30 ngày 14/12: Augsburg vs Leverkusen - 21h30 ngày 14/12: Union Berlin vs Bochum - 21h30 ngày 14/12: Mainz 05 vs Bayern Munich - 00h30 ngày 15/12: St. Pauli vs Bremen Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 15 - 23h00 ngày 14/12: Marseille vs Lille - 01h00 ngày 15/12: Auxerre vs Lens - 03h00 ngày 15/12: Reims vs AS Monaco