Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/11: Vòng loại World Cup 2026: Paraguay vs Argentina, Venezuela vs Brazil; UEFA Nations League: Hy Lạp vs Anh, Bỉ vs Ý

Để thua Hy Lạp ngay trên sân nhà ở vòng trước là cú sốc lớn với Anh. Trong tình cảnh HLV Thomas Tuchel vẫn chưa nhận nhiệm vụ, liệu HLV Lee Carsley có giúp được 'Tam Sư' vượt khó khi làm khách ở trận lượt về này trong khuôn khổ UEFA Nations League? Lịch thi đấu V-League vòng 8 - 18h00 ngày 14/11: Bình Định vs Hải Phòng - 19h15 ngày 14/11: Hà Nội vs Bình Dương Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - 04h00 ngày 15/11: Venezuela vs Brazil - 06h30 ngày 15/11: Paraguay vs Argentina - 07h00 ngày 15/11: Ecuador vs Bolivia Lịch thi đấu UEFA Nations League - 22h00 ngày 14/11: League B: Bảng 3 - Kazakhstan vs Áo - 00h00 ngày 15/11: League C: Bảng 4 - Armenia vs Quần đảo Faroe - 02h45 ngày 15/11: League B: Bảng 2 - Hy Lạp vs Anh - 02h45 ngày 15/11: League C: Bảng 4 - Bắc Macedonia vs Latvia - 02h45 ngày 15/11: League B: Bảng 3 - Slovenia vs Na Uy - 02h45 ngày 15/11: League B: Bảng 2 - Ireland vs Phần Lan - 02h45 ngày 15/11: League A: Bảng 2 - Bỉ vs Ý - 02h45 ngày 15/11: League A: Bảng 2 - Pháp vs Israel Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á - 16h10 ngày 14/11: Australia vs Saudi Arabia - 19h00 ngày 14/11: Bảng A - Triều Tiên vs Iran - 21h00 ngày 14/1: Bảng C - Bahrain vs Trung Quốc - 21h00 ngày 14/11: Bảng B - Kuwait vs Hàn Quốc - 23h00 ngày 14/11: Bảng B - Oman vs Palestine - 23h15 ngày 14/11: Bảng B - Iraq vs Jordan - 23h15 ngày 14/11: Bảng A - Qatar vs Uzbekistan - 23h15 ngày 14/11: Bảng A - UAE vs Kyrgyzstan Nhận định: - 04h00 ngày 15/11: Venezuela vs Brazil Những chiến thắng liên tiếp trước Chile và Peru đã giúp Brazil cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận bết bát. Hiện Brazil lên đứng thứ tư vòng loại World Cup 2026 với 16 điểm, bằng điểm với Uruguay. Thầy trò HLV Dorival vẫn còn cách đỉnh bảng của Argentina sáu điểm, chỉ cần đứng trong Top 6 là chắc suất dự World Cup 2026. Trong khi đó, chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp đã khiến Venezuela tụt xuống thứ 8 với 11 điểm sau 10 vòng đấu. Cách biệt so với đội đứng thứ 5 - vị trí dự vòng play-off liên lục địa chỉ là 2 điểm và cơ hội để Venezuela cạnh tranh thứ hạng vẫn còn. Muốn cạnh tranh vị trí thứ 5, Venezuela hiểu rằng họ cần nhanh chóng chấm dứt mạch trận nghèo nàn hiện tại. Xét về thực lực cũng như phong độ gần đây, Brazil rõ ràng được đánh giá cao hơn. Venezuela chưa bao giờ là đối thủ của Brazil, cả 5 trận gặp nhau gần nhất, họ để thua 4 trận và có hai trận hòa. Đội hình dự kiến: Venezuela: Romo; A. Gonzalez, Osorio, Ferraresi, Navarro; Savarino, J. Martinez, Casseres, Herrera, Soteldo; Rondon

Brazil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner; Paqueta, Guimaraes; Martinelli, Raphinha, Savinho; Vinicius - 06h30 ngày 15/11: Paraguay vs Argentina Sau 10 lượt trận, họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2. Vòng trước Messi và đồng đội đã ‘làm gỏi’ Bolivia đến 6-0. Argentina sẽ phải rất thận trọng trong cuộc đối đầu với Paraguay, đối thủ không dễ để khuất phục trên sân nhà. Mặt khác, phong độ hiện tại của nhà đương kim vô địch thế giới trong các trận đấu lớn ở vòng loại World Cup 2026 cũng không thật sự thuyết phục. Paraguay bất bại 4 trận gần đây, trong đó thắng cả 2 trận sân nhà mới nhất, đáng chú ý là chiến thắng 1-0 trước ĐT Brazil hôm 11/9. Cộng với lợi thế sân nhà, Paraguay chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Scaloni. Các cuộc đối đầu với Paraguay không bao giờ là dễ dàng, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina chỉ giành chiến thắng 2 trận và hòa 3 trận còn lại. Xét về phong độ, đội chủ nhà chơi tương đối tốt ở vòng loại World Cup 2026 khi giành chiến thắng 2 trận và hòa 2 trận khác, trong khi đội bóng xứ sở Tango hòa 1 trận, thua 1 và thắng 2 trận gần nhất. Về lý thuyết, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhưng khả năng cao là chiến thắng sít sao. Đội hình dự kiến: Paraguay: Fernandez; Gomez, Alonso, Balbuena, Alderete; Almiron, Villasanti, Cubas; Gamarra; Romero, Sanabria

Argentina: E.Martinez; L.Martinez, Tagliafico, Montiel, Romero; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Alvarez, Lautaro, Messi - 02h45 ngày 15/11: Hy Lạp vs Anh Các đây 1 tháng Hy Lạp đã gây chấn động châu Âu khi đánh bại Anh 2-1 ngày trên sân Wembley. Đây mới là lần đầu tiên Hy Lạp hạ được Anh trong 10 lần 2 đội đụng độ nhau (hòa 2, thua 7). Anh hiện chỉ đứng thứ 2 kém Hy Lạp 3 điểm. Anh vừa bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel thay thế Gareth Southgate nhưng ông chỉ dẫn dắt đội từ tháng 1/2025, công việc hiện tại vẫn do HLV tạm quyền Lee Carsley đảm nhiệm. Hy Lạp đã giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu tại Nations League trong chiến dịch đầu tiên của họ tại League B, ghi được 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn, và họ đang tràn trề cơ hội thăng hạng lên League A lần đầu tiên trong lịch sử. Dù có lực lượng vượt trội nhưng lúc này để đánh bại Hy Lạp là điều không dễ dàng với Anh. Theo xác nhận của FA, Anh có tới 8 cầu thủ đã buộc phải rút lui khỏi trong đợt tập trung này là Aaron Ramsdale, Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Jack Grealish và Phil Foden. Bên phía Hy Lạp, tiền vệ Dimitrios Kourbelis buộc phải ngồi ngoài vì án treo giò. Hy Lạp lúc này đang rất hưng phấn nhờ chuỗi trận thắng như chẻ tre. Với phong độ cao như hiện nay, họ đủ khả năng thu về ít nhất 1 điểm Đội hình dự kiến: Hy Lạp: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis Anh: Pickford; Walker, Konsa, Guehi, Lewis; Gomes, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane - 02h45 ngày 15/11: Bỉ vs Ý Vòng trước Bỉ bị Pháp đánh bại 2-1 khiến cơ hội đi tiếp ít dần. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến thắng duy nhất của Bỉ cho đến nay ở bảng B2 là chiến thắng 3-1 trước Israel hồi tháng 9. Bỉ đang đứng vị trí thứ 3 - kém Pháp 5 điểm và kém Ý 6 điểm. Có lẽ mục tiêu thực tế nhất với đội bóng của Domenico Tedesco là trận play-off trụ hạng, trận đấu sẽ quyết định liệu họ có thể giữ được vị thế ở League A hay không. Họ cần phải lọt vào Top 2 để có thể tham dự VCK được tổ chức vào năm tới. Sau trận đấu với Ý, Bỉ sẽ gặp Israel tại Hungary trong trận đấu cuối cùng ở bảng B2. Tuy nhiên, Bỉ đã không thể đánh bại Ý trong một trận đấu chính thức kể từ năm 1972. Trong khi đó Ý đã giành được 10 điểm trong tổng số 12 điểm có thể có và tiến gần hơn đến việc giành quyền đi tiếp. Ngay cả khi để thua trận này, cơ hội đi tiếp của Ý vẫn rất sáng, bởi chỉ cần 1 điểm trước Pháp ở lượt trận cuối là họ sẽ vào tứ kết. Tấm vé vào chơi ở VCK đang nằm trong tay Ý vì 1 điểm trong 2 lượt trận cuối không phải là mục tiêu quá khó. Đang đạt phong độ cao, thi đấu ổn định, Ý đủ khả năng để kiếm ít nhất 1 điểm trước Bỉ. Trận này Bỉ đón chào Romelu Lukaku trở lại nhưng vắng một loạt trụ cột: Thomas Meunier, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans và Malick Fofana. Ngay cả Romeo Lavia và hậu vệ trái Maxim De Cuyper cũng bỏ bỏ khả năng ra sân. Đội hình dự kiến: Bỉ: Vandevoordt; Castagne, Faes, Debast, Theate; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ý: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.