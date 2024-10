Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10: UEFA Nations League: Đức vs Hà Lan, Bỉ vs Pháp, Ý vs Israel

Tâm điểm loạt trận thuộc UEFA Nations League đêm nay là các trận ở League A: Đức vs Hà Lan, Bỉ vs Pháp, Ý vs Israel Lịch thi đấu UEFA Nations League - 23h00 ngày 14/10: League B: Bảng 1 - Georgia vs Albania - 23h00 ngày 14/10: League C: Bảng 1 - Azerbaijan vs Slovakia -01h45 ngày 15/10: League B: Bảng 1 - Ukraine vs CH Czech - 01h45 ngày 15/10: League B: Bảng 4 - Wales vs Montenegro - 01h45 ngày 15/10: League C: Bảng 1 - Estonia vs Thụy Điển - 01h45 ngày 15/10: League B: Bảng 4 - Iceland vs Thổ Nhĩ Kỳ - 01h45 ngày 15/10: League A: Bảng 3 - Bosnia và Herzegovina vs Hungary - 01h45 ngày 15/10: League A: Bảng 3 - Đức vs Hà Lan - 01h45 ngày 15/10: League A: Bảng 2 - Bỉ vs Pháp - 01h45 ngày 15/10: League A: Bảng 2 – Ý vs Israel Nhận định: - 01h45 ngày 15/10: Đức vs Hà Lan Đức đang đứng đầu bảng A3 với 7 điểm, hơn Hà Lan 2 điểm. Ở bảng này, hai vé vào tứ kết khó thoát khỏi tay hai đội bóng này vì cả Bosnia lẫn Hungary đều không đủ năng lực để cạnh tranh. Ở vòng trước, khi Đức đánh bại Bosnia 2-1 trên sân khách thì Hà Lan gây thất vọng lớn, là phải đến cuối trận mới gỡ hòa 1-1 trước Hungary. Trận hòa này còn khiến Hà Lan tổn thất lớn vì đội trưởng Van Dijk nhận thẻ đỏ và sẽ không thể ra sân ở trận đấu then chốt này. Sự thù địch giữa hai nền bóng đá khiến cho các trận đấu giữa hai bên xưa nay luôn diễn ra vô cùng căng thẳng. Lần này, với tính chất của một trận đấu cạnh tranh vị trí đầu bảng, hai đội chắc chắn sẽ lại vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Ở trận đấu lượt đi, cả hai đã hòa nhau 2-2. Đức và Hà Lan từng chạm trán nhau 47 lần. Trong đó, Đức giành chiến thắng 17 trận, thua 12 trận Về lực lượng, đội tuyển Đức vẫn sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Kai Havertz Robin Koch, Jamal Musiala, David Raum do chấn thương. Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu trước, Undav sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở đội hình xuất phát. Trong khi Florian Wirtz vẫn sẽ là trung tâm của lối chơi của Die Manchaft ở trận đấu này. Trong khi đó, Hà Lan sẽ thiếu vắng đội trưởng Van Dijk do án treo dò, thay thế cho anh nhiều khả năng sẽ là De Ligt để đá cặp cùng De Vrij. Đội hình dự kiến: Đức: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Gross; Gnabry, Wirtz, Fuhrich; Undav. Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, De Ligt, De Vrij , de Ven, Reijnders, Gravenberch, Timber, Simons, Gakpo, Zirkzee. - 01h45 ngày 15/10: Bỉ vs Pháp Sau khi bất ngờ để thua Ý 1-3 trên sân nhà, Pháp đã thắng lại hai trận tiếp theo trước Bỉ và mới đây là Israel để vươn lên vị trí thứ 2 bảng A2, kém Ý 1 điểm. Với khoảng cách đó, nếu đánh bại chủ nhà Bỉ ở trận chiến sắp tới, đoàn quân của HLV Deschamps có hy vọng vươn lên giành ngôi đầu bảng. So với lượt trước, Pháp có thiệt thòi không nhỏ là Olivier Giroud và Antoine Griezmann tuyên bố chia tay ĐTQG nên không có mặt trong đợt tập trung này. Bỉ hiện chỉ kém Pháp 2 điểm nhưng phong độ gần đây có vấn đề, chỉ thắng 1/5 trận đấu trở lại đây, còn lại hòa 2 và để thua 2 trận. Cùng với những sự vắng mặt ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi như tiền vệ Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku, sẽ rất khó để Bỉ đòi món nợ thua 0-2 ở trận lượt đi. Bỉ sẽ có 2 trận tiếp Pháp và Ý trên sân nhà, qua đó hy vọng cải thiện thứ hạng trên BXH nhưng theo dự đoán của các trang bóng đá châu Âu thì trận này Pháp được đánh giá cao hơn, nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Bỉ thường xuyên thua Pháp. Trong cả 4 lần so tài gần nhất, Pháp đều giành thắng lợi, bao gồm chiến thắng 2-0 ở lượt đi vòng bảng UEFA Nations League mùa này. Bỉ vắng nhiều ngôi sao trong đợt tập trung lần này: tiền vệ Amadou Onana, Kevin de Bruyne hay chân sút số Romelu Lukaku. Pháp cũng có những trường hợp vắng mặt rất đáng tiếc như tiền đạo Kylian Mbappe, tiền vệ N'Golo Kante, hậu vệ Ferland Mendy… Đội hình dự kiến: Bỉ: Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; Trossard, De Ketelaere, Doku; Openda. Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembele, Olise, Nkunku; Thuram. - 01h45 ngày 15/10: Ý vs Israel Đến thời điểm này không ai nghĩ Ý có thể vượt lên trên cả Pháp và Bỉ để dẫn đầu bảng A2 với 7 điểm, trong đó có trận đánh bại Pháp 3-1 ngay trên sân khách. Trong bối cảnh Pháp và Bỉ đại chiến nhau, các cầu thủ Ý hiểu rằng một chiến thắng đêm nay trước đội yếu nhất bảng là Israel, sẽ giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, tiến gần hơn tới tấm vé vào tứ kết. Với 3 trận thua, Israel đang đứng chót bảng, đây là kết quả không bất ngờ và sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục thua Ý đêm nay. Trận này Ý có đội hình mạnh nhất còn Israel vắng đội trưởng Eli Dasa, tiền đạo Dor Turgeman và cầu thủ chạy cánh Manor Solomon. Đội hình dự kiến: Ý: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Fagioli, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui Israel: Glazer; Feingold, Nachimas, Shlomo; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Leidner; Gloukh, Gandelman; Baribo