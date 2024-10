Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10: UEFA Nations League: Phần Lan vs Anh, Hy Lạp vs Ireland, Áo vs Na Uy

Tâm điểm loạt trận UEFA Nations League đêm nay là chuyến làm khách của Anh tại Phần Lan. Trận thua 1-2 trước Hy Lạp ngay trên sân nhà lượt trước khiến Anh gặp rất nhiều áp lực. Nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng và thăng hạng A, HLV Lee Carsley và các học trò không được phép thua. Lịch thi đấu UEFA Nations League - 20h00 ngày 13/10: League B: Bảng 3 - Kazakhstan vs Slovenia - 23h00 ngày 13/10: League B: Bảng 2 - Phần Lan vs Anh - 23h00 ngày 13/10: League C: Bảng 4 - Armenia vs Bắc Macedonia - 23h00 ngày 13/10: League D: Bảng 1 - Liechtenstein vs Gibraltar - 23h00 ngày 13/10: League D: Bảng 2 - Malta vs Moldova - 01h45 ngày 14/10: League C: Bảng 4 - Quần đảo Faroe vs Latvia - 01h45 ngày 14/10: League B: Bảng 2 - Hy Lạp vs Ireland - 01h45 ngày 14/10: League B: Bảng 3 - Áo vs Na Uy Nhận định - 23h00 ngày 13/10: Phần Lan vs Anh Cú ‘ngã ngựa’ trước Hy Lạp ngay trên sân nhà ở vòng trước thực sự là cú sốc lớn với tuyển Anh. Đây là trận thua tệ hại vì cả trận Anh chỉ có được 2 pha dứt điểm, lối chơi rời rạc, dù sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao hàng đầu. Trận thua này khiến Anh tụt xuống thứ 2 bảng B2. Anh gặp rất nhiều áp lực sau trận thua Hy Lạp 1-2 lượt trước Với việc chỉ có đội đầu bảng mới được thăng hạng, áp lực lớn hơn sẽ đè nặng lên đội bóng của HLV Lee Carsley. Bởi Anh không được phép mất điểm tại Helsinki. Phần Lan toàn thua ở cả 3 lượt trận gần nhất tại UEFA Nations League mùa này. Tệ hơn nữa, đội bóng của HLV Markku Kanerva mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Với lực lượng vượt trội và việc từng đánh bại đội thủ ở lượt đi, Anh chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn và có khả năng chiến thắng ở trận đấu này. Anh phải thắng nếu muốn giành lại ngôi đầu và vé thăng hạng A Dù vậy đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho thầy trò Lee Carsley khi mà Phần Lan cũng muốn tìm cho mình điểm số đầu tiên. Bởi vậy, đây sẽ là một chiến thắng không quá cách biệt cho Anh. Anh bất bại trong 8 lần đối đầu Phần Lan trước đây với 6 thắng và 2 hòa. Trận này Anh mất Bukayo Saka, Harry Kane không thể thi đấu vì chấn thương. Phần Lan có sự trở lại của tiền đạo Teemu Pukki sau chấn thương. Đội hình dự kiến: Phần Lan: Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Schuller, Peltola; Lod, Kamara, Antman; Pukki Anh: Pope; Alexander-Arnold, Stones, L.Cowill, Lewis;Rice, Gallagher; Palmer, Bellingham, Gordon; Watkins. - 01h45 ngày 14/10: Áo vs Na Uy Chiến thắng 4-0 trước Kazakhstan ở lượt trước giúp Áo có được 4 điểm, bằng với Slovenia và cả hai đội đều đang cạnh tranh để giành suất thăng hạng trực tiếp. Lượt đi Na Uy đã thắng Áo 2-1 Theo thể thức, đội đầu bảng sẽ thăng hạng trực tiếp lên League A, trong khi vị trí thứ hai sẽ đảm bảo một trận play-off. Sau khi bị xuống hạng lần trước, Áo đang quyết tâm trở lại hạng đấu hàng đầu của châu Âu trong mùa giải này. Trận hòa ở lượt đầu và hai chiến thắng liên tiếp sau đó đã giúp Na Uy đứng đầu bảng với 7 điểm. Nếu giành được ba chiến thắng trong ba trận đấu cuối năm nay, Na Uy chắc chắn sẽ thăng hạng A. Khó cho Na Uy là trong cả 5 lần gặp nhau trước đây họ chỉ thắng Áo đúng 1 trận, đó chính là trận thắng 2-1 ở lượt đi UEFA Nations League mùa này, còn lại toàn thua. Vì thế nhiều dự đoán Áo ít nhất sẽ kiếm được 1 điểm ở cuộc gặp gỡ đêm nay. Áo trận này không có Kevin Danso và Maximilian Wober. Trong khi đó, đội khách không có sự phục vụ của đội trưởng Martin Odegaard Đội hình dự kiến: Áo: Pentz; Posch, Svoboda, Lienhart, Prass; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Schmid, Baumgartner; Arnautovic Na Uy: Nyland; Ajer, Ostigard, Hanche-Olsen, Wolfe; Pedersen, Thorsby, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland - 01h45 ngày 14/10: Hy Lạp vs Ireland Với chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước tuyển Anh ngay trên sân khách, Hy Lạp tao ra bất ngờ lớn nhất lượt trận vừa qua ở UEFA Nations League, đồng thời vươn lên vị trí đầu bảng B2. Tuy nhiên sẽ không dễ để đội bóng của HLV Ivan Jovanovic tiếp tục kiếm điểm trước CH Ireland. Hy Lạp thắng Ireland 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi Ireland với đội hình nòng cốt là các ngôi sao đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn đủ sức đánh bại đội khách. Ở lượt trước Ireland đã đánh bại Phần Lan 2-1 sẽ tiếp thêm sự tự tin để họ đặt quyết tâm giành 3 điểm ngay trên sân của Hy Lạp. So về tương quan lực lượng, đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng. Sân nhà là lợi thế lớn cho Hy Lạp, họ cũng chiếm ưu thế về đối đầu với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Hy Lạp là đội bóng gây bất ngờ nhất ở League B UEFA Nations League mùa này Ở lượt đi Hy Lạp cũng thắng 2-0 trên sân khách. nhưng thiệt thòi là vắng chân sút chủ lực Fotis Ioannidis. Các trang bóng đá châu Âu đều dự đoán tỉ số trận này bất phân thắng bại. Đội hình dự kiến: Hy Lạp: Vlachodimos; Giannoulis, Koulierakis, Rota, Mavropanos; Kourbelis, Siopis; Tzolis, Bakasetas, Masouras; Pavlidis

Ireland: Kelleher; O'Shea, Scales, Collins, Brady; Cullen, Knight; Ogbene, Azaz, Ebosele; Ferguson