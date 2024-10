Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10: UEFA Nations League: Tây Ban Nha vs Đan Mạch, Serbia vs Thụy Sỹ, Croatia vs Scotland, Ba Lan vs Bồ Đào Nha

Tiếp tục loạt trận UEFA Nations League đêm nay, tâm điểm là các trận Tây Ban Nha vs Đan Mạch, Ba Lan vs Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển Việt Nam - 18h00 ngày 12/10: Việt Nam vs Ấn Độ Lịch thi đấu UEFA Nations League - 20h00 ngày 12/10: League C: Bảng 2 - Lithuania vs Kosovo - 23h00 ngày 12/10: League C: Bảng 3 - Bulgaria vs Luxembourg - 23h00 ngày 12/10: League A: Bảng 1 - Croatia vs Scotland - 01h45 ngày 13/10: League C: Bảng 2 - Đảo Síp vs Romania - 01h45 ngày 13/10: League A: Bảng 1 - Ba Lan vs Bồ Đào Nha - 01h45 ngày 13/10: League A: Bảng 4 - Serbia vs Thụy Sỹ - 01h45 ngày 13/10: League A: Bảng 4 - Tây Ban Nha vs Đan Mạch - 01h45 ngày 13/10: League C: Bảng 3 - Belarus vs Bắc Ireland Nhận định: - 23h00 ngày 12/10: Croatia vs Scotland Lúc này Croatia có một trận thắng và một trận thua tạm đứng thứ 2 ở bảng A1 trong khi Scotland đã thua cả hai trận. So với vòng loại EURO 2024, Scotland đã sa sút quá nhiều, trở lại hình ảnh của một đội làng nhàng ở châu Âu. Đội hình của Scotland không có ngôi sao lớn. Cầu thủ khá nhất và đang được chú ý nhất là McTominay nhờ màn trình diễn tại Napoli. Nhưng một mình cựu tiền vệ MU thì không thể kéo nổi một toa tàu rệu rã. Trong lần đụng độ gần nhất ở vòng bảng EURO 2020, Scotland đã thua trận trước Croatia. Nhiều khả năng kịch bản tương tự sẽ lặp lại ở trận này. Croatia sẽ có chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng. Croatia sẽ vắng hậu vệ Pongacic, Sutalo vì chấn thương. Với Scotland, họ vắng McGinn, Kieran Tierney, Scott McKenna, Aaron Hickey, Lewis Ferguson và Nathan Patterson vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Croatia: Livaković; Erlić, Ćaleta-Car, Gvardiol; Jakić, Modrić, Kovačić, Sučić, Sosa; Matanović, Petković. Scotland: Gunn; Ralston, Hanley, Souttar, Robertson; Gilmour, McClean; Christie, McTominay, Doak; Dykes. - 01h45 ngày 13/10: Ba Lan vs Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng (cùng tỉ số 2-1 trước Croatia và Scotland) để giữ vững ngôi đầu bảng A1. Thêm một chiến thắng nữa trước Ba Lan sẽ giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez giữ vững ngôi đầu, là mục tiêu mà đội bóng này hướng đến. Trái lại, Ba Lan chơi rất kém thuyết phục tại UEFA Nations League năm nay khi thắng Scotland và thua 0-1 trên sân Croatia. An ủi cho đội chủ nhà là phong độ của đội trưởng Lewandowski rất tốt. Đây chính là yếu tố để họ tự tin có được điểm số trước Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn. Theo nhận định từ các trang bóng đá châu Âu, dù tỉ lệ chấp khá cao nhưng khả năng chiến thắng của Bồ Đào Nha vẫn nhiều hơn. Trận này Ba Lan vắng đến 4 cầu thủ vì chấn thương: Benedyczak, Arkadiusz Milik, Adam Buksa và Mateusz Wieteska. Bồ Đào Nha cũng vắng nhiều cái tên: Goncalo Ramos, William Carvalho, Goncalo Inacio, Jose Sa, Pedro Goncalves và Geovany Quenda bên phía Bồ Đào Nha. Đội hình dự kiến: Ba Lan: Skorupski; Kaminski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski; Urbanski, Zielinski, Szymanski; Bogusz, Lewandowski. Bồ Đào Nha: Costa; Mendes, Silva, Dias, Semedo; B Silva, Palinha, Bruno; Leao, Jota, Neto - 01h45 ngày 13/10: Tây Ban Nha vs Đan Mạch Tây Ban Nha đang tạm xếp thứ 2 với 4 điểm (hòa Serbia 0-0, thắng Thụy Sỹ 4-1). Đây là một kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng, đặc biệt là khi nhà vô địch EURO 2024 bị Serbia cầm chân trong trận đầu tiên. Tại lượt trận thứ 3, Tây Ban Nha sẽ có cuộc tiếp đón Đan Mạch trên sân nhà. Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, vì Đan Mạch chính là đội đang đứng đầu bảng với 6 điểm. Nếu thắng đội bóng xứ sở bò tót sẽ chiếm ngôi đầu của đối thủ, nhưng nếu thua, khoảng cách sẽ là 5 điểm và tấm vé đi tiếp trở nên rất khó khăn. Đan Mạch đang cho thấy sự ổn định với 2 chiến thắng 2-0 liên tiếp trước Thụy Sỹ và Serbia, và chắc chắn Tây Ban Nha sẽ không có trận đấu dễ dàng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội, Tây Ban Nha thắng đến 4 và hòa 1. Tây Ban Nha sẽ thiếu vắng những cầu thủ quan trọng trong cuộc chạm trán này khi Rodri, Carvajal bị chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chào đón sự trở lại của Morata. Đội khách Đan Mạch sẽ có sự trở lại của tiền đạo Rasmus Hojlund sau thi gian dài chấn thương Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha: Raya; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Yamal, Pedri, Oyarzabal; Morata

Đan Mạch: Schmeichel; Bah, Nelsson, Vestergaard, Dorgu; V.Kristiansen, Hjulmand, Hojbjerg; Olsen, Eriksen, Hojlund - 01h45 ngày 13/10: Serbia vs Thụy Sỹ Khởi đầu của Serbia ở Nations League cũng không hề tệ. Họ đã gây sốc khi cầm hòa Tây Ban Nha với tỉ số 0-0 nhưng rồi để thua Đan Mạch 0-2 trên sân khách. Tính ra,, Serbia chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 5 trận đấu gần nhất, tạm đứng thứ 3 bảng A4 với chỉ 1 điểm. Tình hình của Thụy Sĩ ở Nations League 2024/25 tệ hơn vì thua cả 2 trận (thua Đan Mạch 0-2, thua Tây Ban Nha 1-4). Do đó, Thụy Sĩ chắc chắn sẽ làm mọi cách để có điểm trước Serbia ngay cả khi phải đá ở sân khách. Đây được dự báo là trận đấu căng thẳng, quyết liệt và khó lường. Với tính chất đó, nhiều khả năng trận đấu sẽ có kết quả hòa. Đội hình dự kiến: Serbia: Rajković; Eraković, Milenković, Pavlovic; Nedeljković, llic, Grujic, Lukic, Birmančević; Samardzic; Jovic Thụy Sĩ: Kobel; Wüthrich,, Rodriguez, Akanji; Freuler, Omeragic, Zakaria, Aebischer; Vargas, Amdouni, Embolo