Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/10: UEFA Nations League: Bosnia vs Đức, Hungary vs Hà Lan; Vòng loại World Cup: Peru vs Uruguay

UEFA Nations League trở lại vào đêm nay. Đức và Hà Lan đang cạnh tranh ngôi đầu bảng 3 League A, cả hai sẽ làm khách trên sân Bosnia và Hungary. Lịch thi đấu UEFA Nations League - 23h00 ngày 11/10: League C: Bảng 1 - Estonia vs Azerbaijan - 01h45 ngày 12/10: League B: Bảng 4 - Iceland vs Wales - 01h45 ngày 12/10: League A: Bảng 3 - Hungary vs Hà Lan - 01h45 ngày 12/10: League B: Bảng 1 - Ukraine vs Georgia - 01h45 ngày 12/10: League C: Bảng 1 - Slovakia vs Thụy Điển - 01h45 ngày 12/10: League B: Bảng 1 - Czech vs Albania - 01h45 ngày 12/10: League A: Bảng 3 - Bosnia & Herzegovina vs Đức - 01h45 ngày 12/10: League B: Bảng 4 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Montenegro Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - 08h30 ngày 12/10: Peru vs Uruguay Nhận định: - 01h45 ngày 12/10: Bosnia & Herzegovina vs Đức Đức đã khởi động chiến dịch UEFA Nations League 2024/25 bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Hungary, trước khi hòa 2-2 với đội vào bán kết EURO 2024 là Hà Lan để vươn lên dẫn đầu bảng A3 sau 2 lượt trận. Bosnia chưa có chiến thắng nào trong 2 trận đầu tiên tại Nations League mùa này. Họ chịu thất bại 2-5 trên đất Hà Lan, trước khi hòa không bàn thắng tại Hungary. Tính ra đội bóng này đã 8 trận liền chưa biết mùi chiến thắng. Sau khi hàng loạt lão tướng chia tay đội tuyển, HLV Nagelsmann đang giúp Đức gây ấn tượng bằng dàn cầu thủ trẻ và lối chơi khá hấp dẫn. Đẳng cấp và phong độ vượt trội của Đức sẽ là điều giúp họ giành trọn vẹn 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng A3. Vị trí đáng chú ý nhất của Đức ở lần tập trung lần này là vị trí thủ môn. Sau khi Neuer giã từ sự nghiệp quốc tế, Marc-Andre ter Stegen trở thành số 1 nhưng không may chấn thương gân bánh chè ở đầu gối phải hồi cuối tháng 9 đã khiến anh nghỉ thi đấu 8 tháng. Ba gương mặt được gọi lần này là Alexander Nubel (Stuttgart), Frank Baumann (Hoffenheim) và và HLV Nagelsmann xác nhận Nubel sẽ bắt chính ở trận gặp Bosnia. Đức cũng có sự trở lại của Serge Gnabry sau khi đã thể hiện rất tốt trong màu áo Bayern từ đầu mùa này. Ba tân binh lần đầu được triệu tập là thủ môn Janis Blaswich (RB Leipzig), tiền vệ Jamie Leweling (Stuttgart) và tiền đạo Kleindienst (M’Gladbach). Bosnia không có sự phục vụ của Anel Ahmedhodzic, Ifet Dakovac vì chấn thương. Đức không triệu tập Niclas Fullkrug (West Ham) ở lần tập trung này do chấn thương. Ngoài ra họ cũng thiếu nhiều vị trí chủ chốt: Kai Havertz (chấn thương đầu gối), Robin Koch (hông), Jamal Musiala (hông), David Raum (mắt cá), Marc-Andre ter Stegen (đầu gối) vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Bosnia: Vasilj; Gazibegovic, Bicakcic, Katic, Barisic, Kolasinac; Saric, Basic, Burnic; Dzeko, Demirovic. Đức: Nubel; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Gross; Gnabry, Wirtz, Fuhrich; Undav. - 01h45 ngày 12/10: Hungary vs Hà Lan Sau thất bại cay đắng trước Anh ở bán kết EURO 2024, Hà Lan bước vào chiến dịch vòng bảng UEFA Nations League 2024/25 với tham vọng cạnh tranh danh hiệu và họ đang có những sự khởi đầu thuận lợi. Đầu tiền là màn hủy diệt Bosnia 5-2, sau đó là hòa 2-2 với đội tuyển Đức. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman hiện đã có 4 điểm và sẽ cạnh tranh gay gắt với đội tuyển Đức cho suất đầu bảng ở mùa giải năm nay. Để cụ thể hóa mục tiêu kể trên, Hà Lan bắt buộc phải giành điểm số tối đa trước 2 đội bóng yếu còn lại trong bảng. Trong khi đó, Hungary đang khởi đầu cực kỳ chật vật ở Nations League 2024/25. Sau thất bại nặng nề 0-5 trước Đức ở ngày ra quân, họ cũng không thể có chiến thắng trên sân nhà trước Bosnia với kết quả hòa 0-0. Hàng tấn công của Hungary đang có vấn đề nghiêm trọng, khi đây đã là trận thứ 5 liên tiếp mà các chân sút của họ tịt ngòi ở các giải đấu quốc tế. Bàn thắng cuối cùng của các cầu thủ Hungary được Barnabas Varga thực hiện đã diễn ra từ tận ngày 15/07 tại Euro 2024. Với những màn thể hiện kém cỏi, sẽ rất khó cho Hungary trong việc tìm kiếm 1 điểm trước Hà Lan ở thời điểm hiện tại. Về đối đầu, Hà Lan hoàn toàn vượt trội khi thắng 9 trận gần nhất gặp Hungary. Ở trận đối đầu gần nhất tại vòng loại World Cup năm 2013, Hà Lan hủy diệt Hungary với tỉ số 8-1. Hungary chưa thể thắng Hà Lan kể từ năm 1984. Trận này Hà Lan vắng Jurrien Timber, Nathan Ake và Teun Koopmeiners. Với Hungary, chủ nhà triệu tập hai tân binh Balazs Toth và Kornel Szucs. Đội hình dự kiến: Hungary: Dibusz; Botka, Dardai, Orban; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Zirkzee. - 08h30 ngày 12/10: Peru vs Uruguay Peru vẫn là đội duy nhất chưa thắng trận nào ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Với 3 điểm sau 8 trận đã đấu, Peru đang xếp chót bảng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và xem như không còn hy vọng tiến vào VCK. Uruguay tuy đứng thứ 3 nhưng phong độ đang chững lại bởi trận hòa liên tiếp cùng tỷ số 0-0 trước Paraguay và Venezuela. Thêm khó khăn nữa là tháng trước chân sút kỳ cựu Luis Suarez đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế, để lại khoảng trống không nhỏ về kinh nghiệm và chuyên môn cho hàng công. Darwin Nunez chưa thể lập tức tạo được ảnh hưởng như Cavani và Suarez để gồng gánh hàng công. Dù vậy, ở trận này họ có sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau án treo giò: Jose Gimenez, Mathias Olivera, Federico Valverde, Nahitan Nandez và Darwin Nunez. Chính vì thế, hầu hết đều dự đoán thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ giành chiến thắng. Trận này Peru không có hai hậu vệ Anderson Santamaria và Miguel Trauco vì chấn thương từ tháng trước. Tiền đạo Gianluca Lapadula cũng vừa phải trở về CLB Cagliari do chấn thương mới phát sinh. Về đối đầu, Uruguay hoàn toàn vượt trội so với Peru với 6 thắng, 3 hòa. Đội hình dự kiến: Peru: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advincula, Cartagena, Tapia, Pena, Lopez; Valera, Flores. Uruguay: Rochet; Varela, Bueno, M.Olivera, Gimenez; Martinez, Ugarte, Rodriguez; Pellistri, C.Olivera, Nunez.