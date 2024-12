Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/12: Champions League: Atalanta vs Real Madrid, Girona vs Liverpool, Leverkusen vs Inter Milan, Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich

Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Nhà ĐKVĐ buộc phải thắng 3 trận còn lại để nuôi hi vọng đi tiếp, nhưng đêm nay họ phải 'giải mã' Atalanta, đội đang có phong độ rất cao và đứng nhì bảng. Lịch thi đấu Champions League - 00h45 ngày 11/12: Dinamo Zagreb vs Celtic - 00h45 ngày 11/12: Girona vs Liverpool - 03h00 ngày 11/12: RB Leipzig vs Aston Villa - 03h00 ngày 11/12: RB Salzburg vs Paris Saint-Germain - 03h00 ngày 11/12: Leverkusen vs Inter Milan - 03h00 ngày 11/12: Brest vs PSV - 03h00 ngày 11/12: Club Brugge vs Sporting - 03h00 ngày 11/12: Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich - 03h00 ngày 11/12: Atalanta vs Real Madrid Nhận định - 00h45 ngày 11/12: Girona vs Liverpool Phong độ của hai đội lúc này rất trái ngược. Liverpool đang dẫn đầu giải Ngoại hạng lẫn Champions League. Tính ra họ bất bại trong 17 trận ở tất cả các giải đấu. Là đội duy nhất toàn thắng cả 5 lượt đầu tiên của Champions League và đã chắc chắn có một suất tham dự vòng play-off. Girona đã không còn là một đội bóng đáng sợ như ở mùa giải trước, lý do là bởi gần một nửa đội hình chính của họ đã rời đi ở Hè 2024. Bây giờ đội bóng này chỉ xếp ở giữa bảng xếp hạng La Liga và đã thua 4/5 lượt trận đầu tiên ở Champions League mùa này và gần như đã bị loại. Với phong độ và chất lượng cầu thủ, Liverpool đang hoàn toàn vượt trội so với một Girona bất ổn lúc này. Cộng thêm lợi thế thể lực khi không phải thi đấu cuối tuần trước, Về lực lượng, Girona đón hậu vệ phải Arnau Martinez trở lại sau khi hết án treo giò nhưng sẽ thiếu vắng tiền vệ Yangel Herrera và tiền đạo Viktor Tsyhankov do chấn thương. Trong khi đó Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Alexis Mac Allister do cầu thủ này nhận đủ 4 thẻ vàng tại Champions League. Đội hình dự kiến: Girona: Gazzaniga; A Martinez, Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Asprilla, Van de Beek, Danjuma; Miovski Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo. - 03h00 ngày 11/12: Atalanta vs Real Madrid Với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, Atalanta đang đứng ở vị trí thứ 5 và trở thành một ‘hiện tượng’ thú vị ở Champions League. Đáng nói hơn cả 3 trận thắng trên đều trên sân khách, trước Young Boys, Stuttgart và Shakhtar Donetsk. Phong độ của Atalanta lúc này cực tốt. Tại Serie A họ đã vượt qua Napoli để vươn lên dẫn đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn. Trong khi đó Real Madrid đang gặp rất nhiều khó khăn ở Champions League mùa này khi chỉ giành chiến thắng ở 2 trong số 5 trận đấu và tụt xuống tận thứ 24. Rõ ràng Real Madrid đã ở vào thế đường cùng. Họ phải thắng 3 trận đấu còn lại để nuôi hy vọng giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League, hoặc một kết quả khả quan để được đá play-off. Real đã thắng Atalanta ở cả 3 lần gặp nhau trước đây. Gần nhất là trận thắng tranh Siêu cúp châu Âu 2024. Nhưng rất có thể lần gặp nhau đêm nay mọi thứ sẽ khác. Liệu bản lĩnh của một đội giàu thành tích nhất lịch sử Champions League, có giúp Real ‘giải lời nguyền’? Đội hình dự kiến: Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson Jose, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius. - 03h00 ngày 11/12: Leverkusen vs Inter Milan Leverkusen đã giành được 10 điểm và đang đứng thứ 6 trên BXH Champions League. Vòng trước họ 'đè bẹp' Red Bull Salzburg 5-0 trên sân nhà. Inter hiện đang có phong độ tốt ở đấu trường Champions League với 4 trận gần nhất đều thắng mà không để thủng lưới bàn nào để leo lên vị trí thứ hai với 13 điểm. Được chơi trên sân nhà, Leverkusen được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên mùa giải năm nay đội bóng của HLV Xabi Alonso đã không còn ổn định như mùa trước, họ cũng bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng thủ, bởi vậy với phong độ cực cao ở Champions League mùa này, Inter Milan hoàn toàn có khả năng giành điểm. Inter đã giành chiến thắng trong cả 3 cuộc gặp trước đó với Leverkusen. Đội hình dự kiến: Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Garcia, Grimaldo; Wirtz, Tella. Inter Milan: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi. - 03h00 ngày 11/12: Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich Cả hai đội đều không có được kết quả như ý đến thời điểm này. Đáng ra với vị thế của mình, Bayern phải đang ở nhóm dẫn đầu nhưng với thành tích 3 thắng, 2 thua, họ đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, vị trí phải thi đấu vòng play-off, thay vì vòng thẳng vòng 1/8. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk chỉ thắng đúng 1 trận và đứng vị trí thứ 26, vị trí bị loại khỏi Champions League mùa này và phải xuống chơi ở Europa League. Trận này trên danh nghĩa Shakhtar Donetsk là chủ nhà nhưng họ phải chọn sân Veltins-Arena của CLB Schalke 04 ở Đức, vì ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Vì thế chẳng khác nào Bayern đá sân nhà vì suốt 14 năm qua họ chưa từng thua tại sân Veltins-Arena. Bayern rất cần một trận thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi vòng phân hạng Champions League đã đi về chặng cuối. Nếu đá đúng sức, Bayern sẽ có 3 điểm vì Shakhtar Donetsk không bì được với đối thủ về mọi mặt. Về lực lượng, Shakhtar Donetsk không có trụ cột Pedrinho do án treo giò. Bayern Munich cũng mất nhiều trụ cột vì chấn thương: Harry Kane, Gnarby, Palhinha. Đội hình dự kiến: Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin. Bayern Munich: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Muller